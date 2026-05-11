விஜய் வெற்றிக்கு பின்னால் இருப்பவர் இவர்தானா? யார் இந்த ஜெகதீஷ்?

Who Is Jagadish Palanisamy : தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி விஜய்க்கு சுற்று துணையாக அவரை சுற்றி ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே  இருக்கின்றனர். அப்படி இருப்பவர்களும் ஒருவர், ஜெகதீஷ். இவர் யார்? விஜய்க்கும் இவருக்குமான பந்தம் எப்போது தொடங்கியது? இது குறித்த முழு விபரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 11, 2026, 10:18 PM IST
Who Is Jagadish Palanisamy : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருந்த விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் தனிப்பெரும் கட்சியை உருவாக்கி, அதன் தலைவராகி, சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு இப்போது தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராகவும் உருவெடுத்துள்ளார். தமிழக வெற்றிக்கழக்கம் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகளிலேயே ஆட்சியை பிடித்திருப்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை பலருக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடங்கப்பட்ட குறுகிய ஆண்டிலேயே ஒரு கட்சி இவ்வளவு பெரிதாக வளர, நிச்சயமாக விஜய் மட்டும் காரணமாக இருக்கப்போவதில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதைத்தாண்டி, அவருக்கென்று இருக்கும் தனிப்பெரும் கூட்டமும் அவருக்கு விசுவாசிகளாக இருப்பவர்களும் அவரது மற்றும் அவரது கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு காரணமானவர்களாக இருக்கின்றனர். அப்படி விஜய்யின் நம்பிக்கைக்குரிய நபர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் ஜெகதீஷ்.

யார் இந்த ஜெகதீஷ்?

தமிழ் சினிமாவில், விஜய்யின் பிராண்ட் மதிப்பை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் உயர்த்தி, தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி டிஜிட்டலாக பல கோடி பேரை சென்றடைய காரணமாக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பவர்தான் ஜெகதீஷ். இவரது ‘தி ரூட்’ நிறுவனம் தவெக கட்சி, டிஜிட்டல் துறையில் பெருமளவில் வரவேற்பை பெற்றதற்கு காரணமாக அமைந்திருந்தது. இப்போது பல அரசியல் கட்சிகளின்  கவனத்தையும் இந்த நிறுவனம் மொத்தமாக ஈர்த்துள்ளது.

விஜய் அரசியலில் வருவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே அதற்கான அஸ்திவாரத்தை போட தொடங்கி விட்டார். இத்தனை ஆண்டுகளில், இவர் கூடவே இருக்கும் ஜெகதீஷின் தி ரூட் நிறுவனம்தான் celebrity management நிறுவனமாக மட்டும் இல்லாமல், ஒரு தரவு பகுப்பாய்வு நிறுவனமாகவும் செயல்பட்டிருக்கிறது. 

ரசிகர்கள் குறித்த துல்லிய டேட்டா!

தி ரூட் நிறுவனமானது, விஜய்யின் ரசிகர்கள் எங்கே இருக்கின்றனர், அவர்கள் விஜய் அல்லது அரசியல் குறித்த எந்த மாதிரியான செய்திகளை பகிர்கின்றனர், அவர்களின் ட்ரிகர் பாயிண்ட் என்ன? என்பதை தெரிந்து, அதற்கு ஏற்ற விஷயங்களை அவர்கள் அடிக்கடி பார்க்கும் வகையில் காண்பிப்பது போன்றவை, இவர் மூலம் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்..!

விஜய் வெற்றி பெற்றதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம், இன்ஸ்டாகிராம் என்பது பலருக்கும் தெரியும். இதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் அலைதான், விஜய்யின் இணைய வளர்ச்சிக்கும் ஒரு பெரும் காரணமாக இருந்தது. இதற்கு பின்னால், ரூட் நிறுவன கையாளும் ஆயிரக்கணக்கான வாட்ஸ் ஆப் குழுக்களில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த வாட்ஸ் அப் குழு வலுவாக செயல்பட்டு வருகிறதாம். 

இதன் வழியில், தங்கள் தலைவர் பற்றிய ஒரு செய்தி கிளம்பினால், அதனை அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் தமிழகத்தின் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் செல்போனுக்கு சென்றடையும் வகையில் இந்த கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறதாம். 

இதன் மூலம் இத்தனை ஆண்டு காலம் விஜய்யின் சினிமா பிம்பத்தை இந்த ஐடிக்களும் வாட்ஸ் அப் குழுக்களும் பார்த்துக்கொண்டன. அவர் எப்போது அரசியல் பக்கம் திரும்பினாரோ, அப்போது இவை அனைத்தும் அரசியல் மயமாக்கப்பட்டு விட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

விஜய்யின் மேலாளர்..

தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறகு, அந்த கட்சியின் கொடி, தேர்தல் அறிவிப்பிற்கு பின்பு தேர்தலின் சின்னம் உள்ளிட்ட அனைத்தும் மக்களிடையே சென்றடைந்தது ஒன்றும் தற்செயல் கிடையாதாம். இதன் பின்னால் ஜெகதீஷ் பழனிசாமியின் பெரும்பங்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவரது டீம்தான், இளைஞர்களை சரியாக கணித்து, அதற்கு ஏற்ப ஒரு டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது. விஜய்யின் மேலாளர் என்பதை தாண்டி, ஜெகதீஷ் அவருக்கு சினிமா, அரசியல் என அவர் எந்த திசையில் சென்றாலும் அவருடன் கூடவே இருந்து அதில் அனைத்திலும் அவருக்கு ‘ஜெயம்’ வாங்கி கொடுத்த பெருமை ஜெகதீஷையே சாரும் என்பது தவெக ஆதரவாளர்களின் குரலாக இருக்கிறது. எனவே, இவர் விஜய்யின் மேலாளர் என்பதை தாண்டி அவருக்கு வலது கையாக இருப்பவர் என்று கூட சாெல்லாம்.

சுருக்கமாக :

தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் வளர்ச்சியில் டிஜிட்டல் தளங்களின் பங்கு மிகப்பெரியதாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இளைஞர்களை குறிவைத்து சமூக வலைதளங்களில் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சாரங்கள், விஜய்யின் அரசியல் பயணத்திற்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்ததாக கூறப்படுகிறது. தேர்தல் காலங்களில் வைரலான ஹாஷ்டேக்குகள், ரசிகர் ஒருங்கிணைப்புகள் மற்றும் உடனடி தகவல் பரவல்கள் ஆகியவை அனைத்தும் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தப்பட்டதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. இதனால், பாரம்பரிய அரசியல் முறைகளை விட டிஜிட்டல் அரசியல் தந்திரங்கள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை தவெக நிரூபித்துள்ளதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக இளைஞர்களின் ஆதரவை ஒருங்கிணைப்பதில் இந்த டிஜிட்டல் அணுகுமுறை முக்கிய பங்கு வகித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் முக்கிய பங்காற்றியவர் ஜெகதீஷ் பழனிசாமி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

விஜய் உடன் இருக்கும் நபர் யார்?

ஜெகதீஷ், விஜய்யின் நெருங்கிய நம்பிக்கைக்குரிய நபராகவும், அவரது டிஜிட்டல் மற்றும் மேலாண்மை செயல்பாடுகளை கவனிப்பவராகவும் கூறப்படுகிறார்.

ஜெகதீஷின் “தி ரூட்” நிறுவனம் என்ன செய்கிறது?

“தி ரூட்” நிறுவனம் celebrity management மற்றும் data analysis நிறுவனமாக செயல்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

தவெக கட்சியின் டிஜிட்டல் வளர்ச்சியில் ஜெகதீஷின் பங்கு என்ன?

தவெக கட்சியின் டிஜிட்டல் பிரச்சாரம் மற்றும் சமூக வலைதள வளர்ச்சிக்கு ஜெகதீஷ் முக்கிய காரணமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

Instagram விஜய்யின் அரசியல் வளர்ச்சிக்கு எப்படி உதவியது?

இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் அலை, விஜய்யின் அரசியல் பிரபலத்துக்கு உதவியதாக கூறப்படுகிறது.

