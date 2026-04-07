English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
நம்பர் ஒன் பணக்காரர்.. விஜய், ஸ்டாலினை ஓவர்டேக் செய்த அதிமுக வேட்பாளர்! யார் இந்த லீமா ரோஸ்?

Tamil Nadu Richest Candidate Leema Rose: தமிழக தேர்தல் களத்தில் ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் லால்குடி அதிமுக வேட்பாளர் லீமா ரோஸ் பெற்றுள்ளார். இவர் தான் தமிழக வேட்பாளர்களின் நம்பர் ஒன் பணக்காரராக அறியப்படுகிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் குறித்து பார்பபோம்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 7, 2026, 12:31 PM IST
Trending Photos

Tamil Nadu Richest Candidate Leema Rose: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இன்னும் தேர்தலுக்கு இரண்டு வாரங்களே உள்ளன. இதனால், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், நேற்றுடன் வேட்பு மனு தாக்கல் நிறைவடைந்தது.  தமிழகம் முழுவதும் 234 தொகுதகளுக்கும் போட்டியிட மொத்தம் 7,454 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். ‘

Add Zee News as a Preferred Source

Leema Rose: தமிழகத்தின் பணக்கார வேட்பாளர்

அதில் தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் 600க்கும் மேற்பட்டோர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.  வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலகை தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. மனுக்களை திரும்ப பெற ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி யாரெல்லாம் களத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிந்துவிடும்.  அன்றைய தினமே இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும். 

வேட்பு மனு தாக்கலின்போது, வேடப்ளர்களின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியாகும். அந்த வகையில், இந்த தேர்தலில் அனைவரின் கவனத்தை பெற்றது லால்குடி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் லீமா ரோஸ்.  இவரின் சொத்து மதிப்பு தலைசுற்றும் அளவுக்கு இருக்கிறது. லால்குடி அதிமுக வேட்பாளர்  லீமா ரோஸ் தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் கோடீஸ்வர வேட்பாளராக அறியப்படுகிறார். 

Leema Rose: லீமா ரோஸின் சொத்து மதிப்பு

அதிமுக வேட்பாளர் லீமா ரோஸ் ரூ.139.63 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகளையும், ரூ.909.94 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளையும் கொடுள்ளார். மொத்தம் ரூ.1,041 கோடி சொத்து மதிப்புடன் லீமா ரோஸ் தமிழகத்தில் பணக்கார வேட்பாளராக மகுடன் சூடியுள்ளார். லீமா ரோஸ்க்கு ரூ.8.57 கோடி கடன்கள் இருப்பதாக தனது வேட்பு மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

லீமா ரோஸின் கணவராக சாண்டியாகோ மார்ட்டின் சுமார் ரூ.3,262 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகளையும், ரூ.887.36 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளையும் வைத்துள்ளதகா பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ரூ.325 கோடிக்கு மேல் கடன்கள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். 2024-25ஆம் ஆண்டுக்கான வருமானம் ரூ.11.39 கோடியாகும் என தெரிவித்தார். 

2024-25ஆம் ஆண்டில் லீமா ரோஸ் ரூ.9.82 கோடி வருமானத்தை ஈட்டியதாக தெரிவித்தார். அவரது மகன் ஜோஸ் டைசன் மார்ட்டின் ரூ.19.56 கோடி வருமானத்துடன் குடும்பத்தில் அதிகபட்ச வருமானத்தை பதிவு செய்துள்ளார். லீமா ரோஸின் மகன் ஜோஸ் சார்லஸ் புதுச்சேரியில் செயல்படும் எல்ஜேகே என்ற அரசியல் தலைவராக உள்ளார்.  

ஜோஸ் டைசன் மார்ட்டினிடம் ரூ.225.56 கோடி மதிப்பில் அசையும் சொத்துகளும், ரூ.439.21 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகள் என மொத்தம் 664.77 கோடி சொத்துகளை வைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். மொத்தமாக லீமா ரோஸின் குடும்ப சொத்து மதிப்பு ரூ.5,000 கோடிகளை தாண்டியுள்ளது. 

Leema Rose: விஜய், ஸ்டாலினை ஒவர்டேக் செய்த லீமா ரோஸ்

ரூ.5,000 கோடிக்கு மேல் சொத்துகளை வைத்துள்ள லீமா ரோஸ் தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரராக உள்ளார்.  இவர்  விஜய், ஸ்டாலினைவிட அதிகமான சொத்து மதிப்பை கொண்டுள்ளார். அதே நேரத்தில், முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ரூ.3.30 கோடி சொத்து மட்டுமே உள்ளது. அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பெயரில் ரூ.1.32 கோடி அசையும் சொத்துகள் உள்ளன. 

ஸ்டாலினிடம் ரூ.2.96 கோடி அசையா சொத்துகளும், துர்கா ஸ்டாலினிடம் ரூ.2.10 கோடி அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். ஆச்சரியான விஷயமாக முதல்வர் ஸ்டாலின் எந்த வாகனமும் இல்லை எனவும், தங்கம் வெள்ளி நகைகள் எதுவும் இல்லை எனவும் தெரிவித்தார். இப்படியாக இருவரும் கணக்கு காட்டியிருக்கும் நிலையில், லால்குடி அதிமுக வேட்பாளர் லீமா ரோஸ் நம்பர் ஒன் பணக்காரராக இருக்கிறார். 

யார் இந்த லீமா ரோஸ்?

லீமா ரோஸ் லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் களம் இறங்குகிறார். இவர் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் இருந்தார்.  பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி லட்சிய ஜனநாயக கட்சியில் இருந்து விலகிய அவர், பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இணைந்தார். மகளிர் அணி இணைச் செயலாளர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  இதனை தொடர்ந்து, கட்சியில்  சேர்ந்த ஒரே மாதத்தில் அவருக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட சீட் ஒதுக்கியது. கோடிக்கணக்கில் பணத்தை கொடுத்து சீட் வாங்கிதாக சொல்லப்படுகிறது.  

திமுக வசம் உள்ள லால்குடி தொகுதியில் அதிமுகவின் லீமா ரோஸ் போட்டியிடுகிறார். 2006ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை தொடர் வெற்றிகளை திமுக பதிவு செய்து வருகிறது. 2021 தேர்தலில் திமுகவின் சௌந்தர பாண்டியன் 89,914 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுகவின் தர்மராஜ் 67,965 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியை சந்தித்தார். லால்குடி தொகுதியில் இந்த முறை திமுகவின் பரிவாளல், அதிமுகவின் லீமா ரோஸ், நாதக வேட்பாளர் மதன், தவெகவின் கு.ப.கிருஷ்ணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TN Assembly ElectionAIADMK candidateLeema RoseLeema Rose AssetsLalgudi Candidate

Trending News