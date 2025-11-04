அதிமுகவில் இருந்து திமுகவிற்கு தாவிய மனோஜ் பாண்டியன்: யார் இவர்? பின்னணி என்ன?

தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் திருப்பமாக, அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரும், முன்னாள் சபாநாயகர் பி.ஹெச். பாண்டியனின் மகனுமான மனோஜ் பாண்டியன், ஆளும் திமுகவில் தன்னை இணைத்து கொண்டுள்ளார். தென் மாவட்ட அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த திடீர் நகர்வு, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
அரசியல் பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பம்
மனோஜ் பாண்டியனின் அரசியல் பயணம் அவரது குடும்ப பின்னணியில் இருந்து தொடங்குகிறது. ஆகஸ்ட் 8, 1971ல் பிறந்த இவர், சட்டம் பயின்ற ஒரு வழக்கறிஞர். இவரது தந்தை, மறைந்த பி.ஹெச். பாண்டியன், எம்.ஜி.ஆர். அமைச்சரவையில் 1984 முதல் 1989 வரை தமிழக சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராக பணியாற்றி, இந்திய அரசியலிலேயே தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையை பதித்தவர். இவரது தாயார் சிந்தியா பாண்டியன், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக பதவி வகித்த ஒரு கல்வியாளர். மேலும், இவரது தாத்தா ராவ் சாஹிப் ஜி. சாலமன், YMCA-வின் முதல் பொதுச் செயலாளராக இருந்தவர். இப்படி, அரசியல் மற்றும் சமூக சேவையில் நீண்ட பாரம்பரியம் கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் மனோஜ் பாண்டியன்.
மேலும் படிக்க: கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?
#WATCH | AIADMK expelled leader, MLA and O. Panneerselvam supporter Manoj Pandian joins DMK in front of DMK President and CM MK Stalin at DMK HQ Arivalayam today.
(Source: DMK) pic.twitter.com/0e6H6CnUhm
— ANI (@ANI) November 4, 2025
அதிமுகவில் ஒரு செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்
தந்தையின் வழியில் அரசியலுக்குள் நுழைந்த மனோஜ் பாண்டியன், ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரியவர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார். கட்சியில் படிப்படியாக வளர்ந்த அவர், ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி காலத்திலேயே செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக உயர்ந்தார். 2001ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், தனது சொந்த மாவட்டமான திருநெல்வேலியில் உள்ள சேரன்மகாதேவி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து 2010 முதல் 2016 வரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்தார்.
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு, அஇஅதிமுகவில் ஏற்பட்ட பிளவின்போது, ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக மனோஜ் பாண்டியன் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டார். ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக முதன் முதலில் குரல் எழுப்பியவர்களில் இவரும் ஒருவர். இதனை தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான அணிகள் பிரிந்தபோது, இவர் ஓ.பி.எஸ். அணியிலேயே நீடித்தார். 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், ஆலங்குளம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
திமுகவில் இணைந்ததன் பின்னணி
அஇஅதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கை ஓங்கியதாலும், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டதாலும், மனோஜ் பாண்டியனின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியானது. இந்த சூழலில், தனது அரசியல் பயணத்தை தொடர்வதற்காக அவர் ஆளும் திமுகவில் இணைய முடிவு செய்துள்ளார்.
தென் மாவட்டங்களில், குறிப்பாக முக்குலத்தோர் சமூகத்தினரிடையே பாண்டியன் குடும்பத்திற்கு கணிசமான செல்வாக்கு உள்ளது. மனோஜ் பாண்டியனின் இந்த வருகை, தென் மாவட்டங்களில் திமுகவின் பலத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அஇஅதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் பகுதிகளில், அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர் ஒருவரே திமுகவில் இணைந்திருப்பது, அக்கட்சிக்கு ஒரு பின்னடைவாகவும், திமுகவிற்கு ஒரு புதிய பலமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக அரசியலில், இந்த அதிரடி திருப்பம் வரும் காலங்களில் மேலும் பல மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
மேலும் படிக்க: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: 3 பேரையும் சுட்டு பிடித்த போலீசார்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ