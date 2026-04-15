விஜயின் Bodyguard யார் தெரியுமா? இவரே பெரிய செலிபிரிட்டி போல.. சுவாரஸ்ய தகவல்

TVK Vijay Bodyguard Nayeem Moosa: பொதுவாக உச்ச நடிகர்கள், தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது வழக்கம். உச்சபட்ச நடிகர்கள், தலைவர்களை சுற்றி எப்போது பாதுகாவலர்கள் இருப்பார்கள். இவர்கள் எங்கு சென்றாலும் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை 360 டிகிரியிலும் பாதுகாப்பார்கள். அப்படி தான், தவெக தலைவர் விஜய்யை சுற்றியும் எப்போது இரண்டு, மூன்று பாதுகாவர்கள் இருக்கின்றனர். தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது பிஸியாக இருக்கிறார்.
விஜயின் பாதுகாவலர் நயீம் மூசா
பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். விஜய் எந்த அளவுக்கு லைம் லைட்டில் இருக்கிறாரோ அதே அளவுக்கு அவரின் பாதுகாவலரை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறார். அவர் தான் நயீம் மூசா. இவர் விஜய்யுடனே எப்போதும் இருக்கிறார். விஜய்யை இவர் பாதுகாக்கும் முறையும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. படப்பிடிப்பு, முக்கிய நிகழ்வுகள், பரப்புரை என அனைத்து இடங்களிலும் விஜய்யுடன் தான் நயீம் மூசா பயணிப்பார்.
சமீபத்தில் கூட, நெல்லை பரப்புரையில் தொண்டர் ஒருவர் தூக்கி வீசிய கூல்டிரிங்ஸ் பாட்டிலை லாவகமாக பிடித்தார் நயீம் மூசிம். இந்த கேட்ச் மிகவும் வைரலானது. அதுபோல, விஜய்யின் ரேம்ப் வாக்கின்போது தொண்டர் ஒருவர் போட்ட பூமாலையை அவர் மீது படாமல் கேட்ச் பிடித்தார். இப்படியாக விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து வருகிறார் பவுன்சர் நயீம் மூசா. மேலும், விஜய்யின் பரப்புரை வாகனத்திலும் அவரின் பாதுகாவலாக அமர்ந்து விஜய்யை அவர் பாதுகாத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், விஜயின் பாதுகாவலர் நயீம் மூசா யார் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
யார் இந்த நயீம் மூசா?
புதுச்சேரியில் அமைந்துள்ள மாஹேவை என்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவர். இவர் சொந்த ஊர் மாஹேவாக இருந்தாலும் இவர் துபாய்க்கு குடிபெயர்ந்துள்ளார். சிறு வயதில் இருந்தே பாடி பிலிட்டிங்கில் ஆர்வம் கொண்டிருந்த இவர், ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தார். தொடர்ந்து, 2004ஆம் ஆண்டில் இவர் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை தோன்றி, துபாயிலேயே 2008ஆம் ஆண்டு பாதுகாப்பு சேவை நிறுவனத்தை தொடங்கினார். ஜென்ட்டூர் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.
இந்த நிறுவனம் துபாயில் மிகவும் பிரபமலமாக நாளடைவில் மாறியது. காலப்போக்கில் இந்த நிறுவம் மிகவும் பாதுகாப்பான நிறுவனமாக மாறியது. ஒவ்வொரு பிரபலங்களும் தனியாக பாதுகாவலர்களை வைத்திருந்தாலும், துபாய்க்கு சென்றால் அங்கிருக்கும் செக்யூரிட்டி சர்வீஸை தேடுவார்கள். அதில் நம்பர் ஓன்னாக மூசாவின் நிறுவனமாக இருந்தது.
ஜஸ்டின் பீபர் டூ விஜய்
இந்த நிறுவனம் ஒரு பிரபலம் எப்போது வர வேண்டும், எந்த கேட்டில் செல்ல வேண்டும் உட்பட அனைத்தையும் இந்த நிறுவனம் தான் முடிவு செய்யும். இந்த நிறுவனம் துபாய் மட்டுமில்லாமல், ஒமன், குவைத், இந்திய, மலேசியா, சிங்கப்பூர் என பல நாடுகளில் கிளைகளை திறந்துள்ளது. உலகின் பிரபலமான நடிகர், நடிகைகளுக்கு ஜென்ட்டூர் நிறுவனம் தான் பாதுகாப்பை கொடுக்கும்.
அதே நேரத்தில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த பிரபலங்ளுக்கு மூசாவின் நிறுவனம் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. அதன்படி, ரஜினி, அமீர் கான், ஷாருக்கான், கமல்ஹாசன், சல்மான் கான், சிவகார்த்திகேயன், ஜஸ்டின் பீபர் உள்ளிட்டவர்களுக்கு மூசாவின் நிறுவனம் பாதுகாப்புகளை வழங்கி வருகிறது. இவரது புகழ் வெறும் பிரபலங்களுடன் நிற்காமல் ஆசிய கோப்பை டி20 போட்டி உட்பட, முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகளின் பாதுகாப்பை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அந்நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்தது.
மூசாவை விஜய் தேர்வு செய்தது எப்படி?
இதனை தொடர்ந்து, சென்னை மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் நயீம் மூசா தனது நிறுவனத்தை விரிவுப்படுத்தினார். நயீம் மூசாவின் நிறுவனம் தான் தற்போது தவெகவுக்கு முழு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. நயீம் மூசா இதில் நேரடியாக களத்தில் இருக்கிறார். விஜய் 360 டிகிரியிலும் பாதுகாப்பு வழங்கி வருகிறார். விஜய்க்கு மத்திய அரசு y பிரிவு பாதுகாப்பை வழங்கியிருந்த போதிலும், அதிகாரப்பூர்வ பாதுகாப்புகளை தாண்டி, மூசாவே அவரது மிகவும் நம்பகமான கேடயமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார்.
தனிப்பட்ட திருமண நிகழ்ச்சி முதல் பரப்புரை வரை நயீம் மூசா தவறாமல் அவருடன் இருந்து வருகிறார். நயீம் மூசா வெறும் பாதுகாவலர் மட்டும் கிடையாதாம். இவர் செக்யூரிட்டி ரீதியாக இருக்கும் அனைத்து படிப்புகளை படித்து, அதற்காக முறைப்படி பயிற்சி எடுத்துள்ளாராம். கோட் படத்திற்காக விஜய் கேரளாவுக்கு சென்றிருந்தபோது, அவரை பார்க்க ஏராளமான ரசிகர்கள் வந்தனர். அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்திலும், விஜய்யை பாதுகாப்பாக நயீம் மூசா அவரை பத்திரமாக மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கிணுறார். அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்திலும் விஜயை பத்திரமாக மீட்டு கொண்டு வந்தது விஜய்க்கு நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தியது. இதனை அடுத்து, விஜய் நயீம் மூசாவை தனது தனிப்பட்ட பாதுகாவலராக நியமித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
