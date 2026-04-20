87 வயதிலும் டஃப் கொடுக்குறாங்கபா.. மிகவும் வயது முதிர்ந்த வேட்பாளர்கள்.. முழு லிஸ்ட்

TN Election Oldest Candidates: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 80 வயதை கடந்தும் வேட்பாளர்கள் களம் இறங்குகின்றனர். காட்பாடி வேட்பாளர் துரைமுருகன், நாகர்கோவில் வேட்பாளர் எம்.ஆர்.காந்தி. ராணிப்பேட்டை வேட்பாளர் ஆர்.காந்தி ஆகியோர் 80 வயதை கடந்தும் போட்டியிடுகின்றனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:07 PM IST
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
camera icon7
Akshaya Tritiya
அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள்... எந்த இடத்தில் விஜய்?
camera icon10
TN Assembly Election
தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள்... எந்த இடத்தில் விஜய்?
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!
camera icon7
local holiday
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
camera icon8
Southern Railway
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
TN Election Oldest Candidates: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கிறது. 234 தொகுதிகளுக்கு ஒர கட்டமாக வாக்குப்பதிவ நடைபெற உள்ளது.  இதற்காக  மார்ச் முதல் அனைத்து கட்சிகளும் சுறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  நாளை மாலை 6 மணிக்கு பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. இதனால், இறுதிக்கட்ட பரப்புரையில் வேட்பாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  இந்த தேர்தலில் களம் பலமுனைப் போட்டிகளால் சூடுபிடித்திருக்கும் நிலையில், அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த தலைவர்களும் இந்த தேர்தலில் இருக்கின்றனர். 

வயது முதிர்ந்த வேட்பாளர்கள்

80 வயதை கடந்தவர்களும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர். தவெக, திமுக, நாதக இளைஞர்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகளை அள்ளிக்கொடுத்து வருகிறது. இருப்பினும், இளைஞர்களுக்கே டஃப் கொடுக்கும் வகையில், சில வயது முதிர்ந்த வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருக்கின்றனர். அதாவது, 80 வயதை  கடந்தும் வேட்பாளர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர். அதன்படி, துரைமுருகன், ஆர்.காந்தி, எம்.ஆர்.காந்தி ஆகியயோர் 80 வயதுகளிலும் போட்டியிடுகின்றனர். தங்களது வாரிசுகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல், இவர்களே நேரடியாக களத்தில் இந்த தேர்லில் இறங்கியுள்ளனர். 

காட்பாடி வேட்பாளர் துரைமுருகன் (வயது 87)

வேலூர் மாவட்டத்தின் காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் துரைமுருகன் களம் இறங்குகிறார். இவரின் வயது 87 ஆகும். 87 வயதிலும் ஓய்வு இல்லாமல், அடம்பிடித்து இந்த முறை தேர்தலில் சீட் வாங்கியுள்ளார்.  இவர் திமுகவில் மூத்த அமைச்சராக இருக்கிறார். நீண்ட ஆண்டுகளாகவே துரைமுருகன் காட்டிபாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார்.  1971ஆம் ஆண்டு முதல்முறையான காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு துரைமுருகன் வெற்றி பெற்றார். கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ச்சியாக 8 முறை காட்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.  ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் 2 முறை வெற்றி பெற்றார். 

1984 மற்றும் 1991 தேர்தல்களைத் தவிர கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சி காட்பாடியில் வெற்றி பெற்றார். இருப்பினும், 2021 தேர்தலில் காட்பாடி களம் மாறியது. வெறும் 746 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் துரைமுருகன் வெற்றி பெற்றார்.  எனவே, இந்த தேர்தலில் களத்தில் தவெகவும் இருப்பதால், துரைமுருகன் வெற்றி பெறுவாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

நாகர்கோவில் வேட்பாளர் எம்.ஆர்.காந்தி (வயது 81)

நாகர்கோவில் தொகுதியில்  பாஜக சார்பில் போட்டிடுபவர் எம்.ஆர்.காந்தி. இவருக்கு வயது 81 ஆகும். 81 வயதிலும் பாஜகவுக்கு அவருக்கு சீட் வழங்கியுள்ளது. 1980ஆம் ஆண்டு முதல் நாகர்கோவிலில் போட்டியிட்டு வருகிறார். தொடர்ந்து, 1984 தேர்தலில் குளச்சல், 2006 தேர்தலில் குளச்சல், 2011ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி, 2016 தேர்தலில் நாகர்கோவில், 2021 தேர்தல் நாகர்கோவில் தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். 6 முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அவர், கடந்த 2021 தேர்தலில் மட்டுமே பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். சுமார் 88,804 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இந்த முறை வெற்றி பெறுகிறாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

ராணிப்பேட்டை தொகுதி வேட்பாளர் ஆர்.காந்தி (வயது 80)

ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஆர்.காந்தி போட்டியிடுகிறார்.  ராணிப்பேட்டை தொகுதிகளில் திமுகவின் முக்கிய முகமாக இருக்கிறார்.  இவக்கு 80 வயதாகிறது. இந்த தொகுதியில் காந்தி மகன் வினோத் காந்திக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க திமுக தலைமை முடிவு எடுத்து, அறிவித்தது. ஆனால், காந்தி தனக்கு தான் சீட் வழங்க வேண்டும் என விடாப்பிடியாக திமுக தலைமையிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி, இறுதியாக ஆர்.காந்திக்கு திமுக சீட் வழங்கியது. 

இதனால், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் ஆர்.காந்தியே மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இவர் முதல்முறையாக 1996ஆம் ஆண்டு ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து, 2001 தேர்தலில் தோல்வி  அடைந்தார். 2006 தேர்ரதலில் வெற்றி பெற்றார். 2011 தேர்தலில் மீண்டும் தோல்வி அடைந்த காந்தி, 2016ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்றார். இப்படியாக ஒருமுறை ஜெயித்தால், மறுமுறை தோல்வி அடைந்ததது தான் இவரின் வரலாறாக இருக்கிறது.  இதனை தகர்க்கும் வகையில், 2021ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ராணிப்போட்டை தொகுதியில் காந்தி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.  ராணிப்பேட்டை தொகுதிகளில் திமுகவின் காந்தி 1,03,291 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றிருந்தார்.  

வாரிசு அரசியல் 

இந்த மூத்த தலைவர்கள் பலருக்கு அவர்களது தொகுதிகளில் மக்கள் செல்வாக்கு இருப்பதால், தாங்கேளே தேர்தலில் நிற்பதாக கட்சி தலைமையிடம் கூறியிருக்கின்றனர். பல இளம் வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருக்கும் நிலையில்,  அவர்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில், இந்த சீனியர் தலைவர்கள் களத்தில் இருக்கின்றனர். இளம் வேட்பாளர்களுக்கு கொடுக்காமல், மலைபோல கட்சிகள் இவர்களை நம்பி சீட் வழங்கியுள்ளது. மேலும், தங்களுக்கு வாரிசுகளக்கு கொடுக்கவும், இவர்கள் முன்வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: எந்த கட்சியில் கிரிமினல் வேட்பாளர்கள் அதிகம்...? திமுகவை மிஞ்சிய தவெக - முழு லிஸ்ட்

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 பணக்கார வேட்பாளர்கள்... எந்த இடத்தில் விஜய்?

மேலும் படிக்க: இன்று விஜய்யின் கடைசி பிரச்சாரம்! எங்கு தெரியுமா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

