  • அடுத்த முதல்வர் இவர் தான்.. விஜய்க்கு ட்விஸ்ட்.. அடித்து சொல்லும் நாடி ஜோதிடர்

அடுத்த முதல்வர் இவர் தான்.. விஜய்க்கு ட்விஸ்ட்.. அடித்து சொல்லும் நாடி ஜோதிடர்

Tamil Nadu Next CM: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த முதல்வர் யார் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், பிரபல நாடி ஜோதிடர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்பார் என கணித்துள்ளார். நேற்று வெளியான கருத்துக்கணிப்பில் கூட, அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறலாம் என கணிக்கப்பட்டு இருந்தது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 30, 2026, 04:22 PM IST
  • தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்?
  • பிரபல நாடி ஜோதிடர் கணிப்பு
  • தவெக தலைவர் விஜய் நிலை இதுதான்

அடுத்த முதல்வர் இவர் தான்.. விஜய்க்கு ட்விஸ்ட்.. அடித்து சொல்லும் நாடி ஜோதிடர்

Tamil Nadu Next CM: தமிழகத்தில் அடுத்த முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்பார் என பிரபல நாடி ஜோதிடர் கணித்துள்ளார். சிவனின் இளைய மகன் என முருகன் பெயர் கொண்டவர் மீண்டும் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பார் என நாடியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என ஜோதிடர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்?

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளுக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பதிவான வாக்குகள்  மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அன்றைய தினம் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்க இன்னும் மூன்று நாட்களே உள்ளது. தேர்தல் முடிவுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். ஏனென்றால் இந்த முறை தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்தித்துள்ளது.

இந்த  தேர்தலில் விஜய் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைப்பார் என தவெக தொண்டர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர். அதே நேரத்தில், இழந்த செல்வாக்கை மீட்டு, ஆட்சி கட்டிலில் அமரவும் எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்புகிறார். அதே நேரத்தில், நாங்கள் தான் ஆட்சியை பிடிப்போம் என உடன் பிறப்புகளும் நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றனர்.

இப்படியாக கள நிலவரம் இருக்கும் நிலையில், தமிழகத்தில் அடுத்த முதல்வர் யார் என்பது குறித்து பிரபல நாடி ஜோதிடர் கணித்துள்ளார். வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் ஓலைச்சுவடி மூலம் பார்க்கப்படும், புகழ்பெற்ற நாடி ஜோதிடம் மூலம் தேர்தல் கணிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி    எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்பார்என்று பிரபல நாடி ஜோதிடர் கணித்துள்ளார். 

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில், புகழ்பெற்ற வைத்தியநாத சுவாமி ஆலயம் அமைந்துள்ளது. நவகிரகங்களில் செவ்வாய்க்கு உரிய ஆலயமான இந்த ஊரில், நாடி ஜோதிடம் பார்க்கும் தொழில் மிகவும் பிரபலமாகும். வைத்தீஸ்வரன் கோயில் நாடி ஜோதிடம் இந்திய அளவில் புகழ் பெற்றதாகும். தினந்தோறும் இந்தியா முழுவதும் இருந்து நாடி ஜோதிடம் பார்க்க இங்கு பக்தர்கள் வருகை தருவர்.  

பிரபல நாடி ஜோதிடர் கணிப்பு

இதற்காக நூற்றுக்கணக்கான நாடி ஜோதிட நிலையங்கள் இங்கு அமைந்துள்ளன. மகா சிவ நாடி ஜோதிடம், அகத்தியர் நாடி, பிருகுநாடி உள்ளிட்ட பல்வேறு சித்தர்களின் நாடிகள் ஓலைச்சுவடி வடிவில் ஜோதிடம் பார்ப்பவர்களுக்கு வாசிக்கப்படுகின்றன. தொழில், மணவாழ்க்கை, ஆரோக்கியம், எதிர்காலம் இவை பற்றி ஓலைச்சுவடியில், சித்தர்களின் பாடல் வடிவில் நாடி ஜோதிடம் பார்க்கப்படுகிறது. 

நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு, யார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார்கள் என்பது குறித்து மகா சிவ நாடி ஜோதிடம் பார்க்கப்பட்டது. சிவபெருமான் பாடல் வடிவில் கூறியுள்ளதாக ஓலைச்சுவடி பாடலில், சிவனின் இளைய மகன் பெயர் கொண்ட நபர்  நல்லவர்கள் துணையுடன் மீண்டும் முதலமைச்சராக பதவியேற்பார்  என்று ஆருட காண்ட நாடி ஜோதிடத்தில் ஓலைச்சுவடி வந்துள்ளது.‘

இதுகுறித்து மகா சிவ நாடி ஜோதிடர் சிவசாமி தெரிவிக்கும் பொழுது, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என்று நாடியில் வந்தது. மூன்றாவது முறையாக 2024ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மோடி பதவியேற்பார் என நாடி ஜோதிடம் பார்க்கப்பட்டது. தற்பொழுது சிவனின் இளைய மகன் என முருகன் பெயர் கொண்டவர் மீண்டும் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பார் என நாடியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உதவியுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தலுக்குப் பிந்தைய பல்வேறுக்கணிப்புகள் வெளிவந்திருக்கும் நிலையில், நாடி ஜோதிடம் தேர்தல் குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்று தான் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகின. பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்பின்படி, திமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்க்கட்சியாக எடப்பாடி பழனிசாமி  அமர்வார் என கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆக்ஸிஸ் இந்தியா கருத்துக்கணிப்பின்படி,  விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியை பிடிக்கும் என  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால்  பேசும் பெருளாக மாறியுள்ளது. இந்த  நிலையில், பிரபல ஜோதிடர் ஒருவர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக வருவார் என கணித்துள்ளார்.

