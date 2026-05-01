தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் சபாநாயகர் ஆகப்போவது யார்? முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu Speaker : தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட இருக்கும் அரசில் சபாநாயகராக பெண் ஒருவர் நியமிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 1, 2026, 10:55 AM IST
Tamil Nadu Speaker : தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி முடிந்து, மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்க உள்ளது. தேர்தலுக்குப் பிறகு வெளியான கருத்துக் கணிப்புகள் எல்லாமே இப்போது ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவே தெரிவித்துள்ளன. இதனால், திமுக தலைமை மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது. அதனால், யாரையெல்லாம் அமைச்சரவையில் சேர்க்கலாம் என்ற உத்தேச பட்டியலையும் திமுக தலைமை இப்போதே தயார் செய்து வைத்துவிட்டது. இந்த நேரத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட இருக்கும் அரசில் யார் சபாநாயகராக நியமிகப்படுவார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. திமுக ஆட்சி அமையுமானால் பெண் ஒருவருக்கு இம்முறை வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. 

சமூகநீதி மற்றும் பெண்ணுரிமை பேசும் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை ஒரே ஒருமுறைகூட பெண் ஒருவர் சபாநாயகர் பொறுப்பில் இருக்கவில்லை. அதேநேரத்தில் துணை சபாநாயகராக பெண்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அதுவும் அதிமுக ஆட்சியில் மட்டுமே. அதனால், திமுக தலைமை இம்முறை பெண் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அது குறித்து திமுக தலைமை பரிசீலிக்குமா? என்பது மே 4 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தெரியும். இங்கே மாநில சட்டப்பேரவயில் சபாநாயகராக நியமிக்கப்படுபவர்களின் அதிகாரம் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

மாநிலச் சட்டமன்றச் சபாநாயகர் என்பவர் யார்?

மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் மிக உயரிய மற்றும் அதிகாரம் படைத்த பதவியாகச் சபாநாயகர் (Speaker) பதவி கருதப்படுகிறது. சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு நடக்கும் முதல் கூட்டத்தில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்களில் ஒருவரைச் சபாநாயகராகச் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்துத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், சபாநாயகராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடுநிலையாளராக இருந்து சபையை வழிநடத்த வேண்டும் என்பது மரபு.

சபாநாயகரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள்

சபையின் ஒழுங்கு மற்றும் மாண்பைக் காப்பவர் இவரே. சபை விதிகளை விளக்குவதிலும், நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் இவருடைய முடிவே இறுதியானது. ஒரு மசோதா நிதி மசோதா (Money Bill) தானா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி அதிகாரம் மாநிலச் சபாநாயகருக்கு உண்டு. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 10வது அட்டவணையின்படி (கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம்), ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கட்சித் தாவலில் ஈடுபட்டால் அவரைத் தகுதி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு மட்டுமே உள்ளது. சட்டமன்றத்தின் பல்வேறு நிலைக்குழுக்களின் தலைவர்களை இவரே நியமிக்கிறார். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடக்கும்போது, ஆதரவும் எதிர்ப்பும் சமமாக இருந்தால் (Tie), சபாநாயகர் தனது வாக்கினைச் செலுத்தி முடிவைத் தீர்மானிக்கலாம்.

சபாநாயகர் அதிகாரத்தில் நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியுமா?

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விதி 212ன் படி, சட்டமன்றத்தின் உள்நடவடிக்கைகள் மற்றும் சபாநாயகரின் செயல்பாடுகளை நீதிமன்றங்கள் கேள்வி கேட்க முடியாது. இருப்பினும், இதில் சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன. சபாநாயகர் எடுக்கும் முடிவுகள் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு முரணாகவோ அல்லது 'இயற்கை நீதிக்கு' எதிராகவோ இருந்தால் நீதிமன்றம் தலையிடலாம்.

தகுதி நீக்க வழக்குகள்

1992 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய கீஹோட்டோ ஹோலோஹான் (Kihoto Hollohan) வழக்கின் தீர்ப்பின்படி, கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் சபாநாயகர் எடுக்கும் முடிவுகள் நீதிமன்ற ஆய்வுக்கு உட்பட்டவை. சபாநாயகர் ஒரு நீதிமன்றத் தீர்ப்பாயம் (Tribunal) போலச் செயல்படுவதால், அவரது முடிவில் பிழை இருந்தால் உயர் நீதிமன்றமோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றமோ தலையிட முடியும். சபாநாயகர் ஒருவர் தகுதி நீக்கப் புகார்கள் மீது முடிவெடுக்காமல் காலந்தாழ்த்தினால், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிவெடுக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியும்.

ஆட்சியை உறுதி செய்வது, கவிழ்ப்பதில் சபாநாயகரின் அதிகாரங்கள்

மாநிலச் சட்டமன்றத்தில் ஓர் ஆட்சி நிலைபெறுவதற்கும் அல்லது கவிழ்வதற்கும் சபாநாயகரின் அதிகாரம் மிக முக்கியமானது, சில நேரங்களில் அதுவே தீர்மானிக்கும் சக்தியாகவும் மாறுகிறது. 

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு - ஒரு அரசு பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டது என ஆளுநர் கருதினால், சபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடுவார். இந்த வாக்கெடுப்பை நடத்தும் முழு அதிகாரமும் சபாநாயகரிடமே உள்ளது.

வாக்கெடுப்பு முறை: குரல் வாக்கெடுப்பு, கைகளை உயர்த்துதல் அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஆகியவற்றில் எந்த முறையைப் பின்பற்றுவது என்பதைச் சபாநாயகர் தீர்மானிக்கிறார்.

நடுநிலைமை: பொதுவாகச் சபாநாயகர் வாக்களிக்க மாட்டார். ஆனால், ஆதரவும் எதிர்ப்பும் சரியாக 50:50 எனச் சமமாக இருக்கும்போது, அவர் தனது முடிவு செய்யும் வாக்கை செலுத்தி ஆட்சியைக் காப்பாற்றவோ அல்லது கவிழ்க்கவோ முடியும்.

கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம்

ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு மிக முக்கியக் காரணமாக இருப்பது எம்.எல்.ஏ-க்கள் கட்சி மாறுவது அல்லது அதிருப்தியில் இருப்பது. இங்குதான் சபாநாயகரின் அதிகாரம் 'நீதித்துறை' சார்ந்ததாக மாறுகிறது.

தகுதி நீக்கம்: ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ-க்கள் கட்சியின் உத்தரவை மீறிச் செயல்பட்டால், அவர்களைத் தகுதி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு உண்டு.

ஆட்சியில் தாக்கம்: உதாரணமாக, 234 உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு சபையில் பெரும்பான்மைக்கு 118 பேர் தேவை. 18 அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-க்களைச் சபாநாயகர் தகுதி நீக்கம் செய்தால், சபையின் மொத்த எண்ணிக்கை 216 ஆகக் குறையும். அப்போது பெரும்பான்மைக்கு 109 பேர் இருந்தால் போதும் என்ற நிலை உருவாகும். இது ஆளும் அரசு பிழைக்க வழிவகை செய்யும்.

உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா கடிதங்கள் - ஆட்சி கவிழும் சூழலில் சில எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்வார்கள். அந்த ராஜினாமா கடிதங்களை ஏற்பதும், நிராகரிப்பதும் சபாநாயகரின் அதிகார வரம்பிற்குள் வரும். அந்த ராஜினாமா சுயமாகவும், விருப்பத்துடனும் அளிக்கப்பட்டதா என்பதை உறுதி செய்த பின்னரே சபாநாயகர் அதை ஏற்பார். அவர் காலம் தாழ்த்தினால் அல்லது நிராகரித்தால், அந்த உறுப்பினர்கள் சபைக்கு வந்து வாக்களிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம்.

அவை ஒத்திவைப்பு - அரசுக்குச் நெருக்கடியான சூழல் நிலவும்போது அல்லது வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடையும் வாய்ப்பு இருக்கும்போது, சபாநாயகர் சபையை ஒத்திவைக்க அதிகாரம் பெற்றுள்ளார். இது ஆளும் கட்சிக்குச் சற்று கால அவகாசம் பெற்றுத் தரும் உத்தியாகப் பல நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கொறடா உத்தரவை அமல்படுத்துதல் - சபையில் ஒரு வாக்கெடுப்பு நடக்கும்போது, உறுப்பினர்கள் தங்கள் கட்சித் தலைமை சொல்லும் பக்கமே வாக்களிக்க வேண்டும். இதனை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கச் சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் இருப்பதால், உறுப்பினர்கள் ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களிக்கப் பயப்படும் சூழல் உருவாகிறது.

தமிழ்நாட்டில் இதுவரை பெண் சபாநாயகர் இருந்தது உண்டா?

இல்லை. 1937-ம் ஆண்டு முதல் இன்று வரையிலான தமிழ்நாடு சட்டமன்ற வரலாற்றில் ஒரு பெண் கூட சபாநாயகராகப் பதவி வகித்தது இல்லை. இருப்பினும், சட்டமன்றத்தின் துணைச் சபாநாயகராக (Deputy Speaker) மூன்று பெண்கள் பதவி வகித்துள்ளனர்:

திருமதி. ஜோதி வெங்கடாசலம் (1952 – 1953)

திருமதி. ஏ. எஸ். பொன்னம்மாள் (1991 – 1996)

திருமதி. வி. பி. பரமேஸ்வரி (2001 – 2006)

முக்கியத் தகவல்: 

இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்றச் சபாநாயகர் ஷன்னோ தேவி (Shanno Devi) ஆவார். இவர் 1966-ல் ஹரியானா மாநிலச் சட்டமன்றச் சபாநாயகராகப் பணியாற்றினார்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Tamil Nadu SpeakerFirst Woman Speaker TNAssembly Speaker powersDMK GovernmentTN politics updates

