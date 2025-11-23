English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கல்லூரி மாணவர்கள் யாருக்கெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும்?

கல்லூரி மாணவர்கள் யாருக்கெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu free laptop scheme: தமிழ்நாடு அரசு வழங்கப்போகும் இலவச லேப்டாப் கல்லூரி மாணவர்கள் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:47 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டம்
  • கல்லூரி மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் முதல்
  • யாருக்கெல்லாம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது?

கல்லூரி மாணவர்கள் யாருக்கெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu free laptop scheme: தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இலவச லேப்டாப் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளது. அதற்கான பணிகள் எல்லாம் மும்முரமாக நடக்கிறது.  தமிழ்நாடு மின்னணு கழகம் (எல்காட்) இதற்கான பணிகளை எல்லாம் செய்து வருகிறது. டிசம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படலாம். ஏனென்றால், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்குவதற்கான டெண்டர் எல்லாம் இறுதி செய்யப்பட்டு, இப்போது லேப்டாப் கொள்முதல் செய்வதற்கான பணிகளே தொடங்கிவிட்டன. பிரபல லேப்டாப் நிறுவனங்களான Dell, Acer, HP ஆகியவை இந்த டெண்டரில் பங்கேற்று இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

மாணவர்களுக்கு தரமான லேப்டாப் வழங்க வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக இருந்த நிலையில், இதனடிப்படையிலேயே லேப்டாப் கொள்முதலும் நடக்கிறது. இத்திட்டத்தில் குளறுபடிகள் ஏதும் நடக்காமல் இருக்கவும், இலவச மடிக்கணினி திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தவும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஐஐடி ஆசிரிய உறுப்பினர்கள், தேசிய தகவல் மையத்தின் அதிகாரிகள் அடங்கிய நிபுணர் குழுவையும் தமிழ்நாடு அரசு அமைத்திருக்கிறது. 

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப் சிறப்பம்சங்கள்

ஒவ்வொரு மடிக்கணினி கணினியும் 15 அங்குல திரையைக் கொண்டிருக்கும். இன்டெல் ஐ3 அல்லது ஏஎம்டி ரைசன் 3 செயலி, 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். முன்கூட்டியே நிறுவப்பட்ட மென்பொருளுடன், கல்விக்கு தேவையான அத்தியாவசிய கல்வி செயலிகளும் நிறுவப்பட்டிருக்கும். வேர்டு மற்றும் எக்செல் உள்ளிட்ட சமீபத்திய மைக்ரோசாஃப்ட் சாதனங்களை ஒரு வருடத்திற்கு இலவசமாகப் பயன்படுத்த மாணவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

யார் யாருக்கெல்லாம் இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும்?

2 ஆண்டுகளில் சுமார் 20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படும் என கடந்த சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்தார். அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள கலை, அறிவியல், பொறியியல், வேளாண்மை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள். அதாவது, கலை, அறிவியல், பொறியியல், வேளாண்மை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இறுதி ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும். அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு உறுதியாக இலவச லேப்டாப் கிடைக்கும். தனியார் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளில் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் என்பதை அரசு விரைவில் அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

இலவச லேப்டாப் திட்டத்துக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. இது தொடர்பாக இப்போது பரவும் செய்திகள் போலி. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு உண்மை சரிபார்ப்பு அமைப்பும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. எனவே, மாணவர்கள் உஷாராக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

