விஜய் ஜெயிப்பாரா? 2026 தேர்தல் குறித்து ஸ்ரீதர் வேம்பு சொன்ன முக்கிய பாய்ண்ட்!

Sridhar Vembu Election Prediction : கேரளா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சமீபத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்ற முடிவடைந்தது. கடைசியாக மேற்கு வங்காளத்தில் தான் இரண்டாம் கட்ட வாக்கு பிரிவானந்த நடைபெற்றது. தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில், இதற்கு முன்னர் இல்லாத அளவிற்கு கனிசமாக வாக்கு சதவீதமானது உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் புது கட்சியின் வரவா, மக்களுக்கு ஜனநாயக கடமையை செலுத்த வேண்டும் என்கிற எண்ணமா எனும் கேள்விகள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன. இதை எடுத்து தொழில்துறையில் இருப்பவர்கள், அரசியல் நிபுணர்கள், கள நிலவரம் தெரிந்தவர்கள் என பல பேர் இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறப்போவது என கணித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தற்போது பிரபல தொழிலதிபர் ஸ்ரீதர் வேம்புவும் இதுகுறித்து பேசியிருக்கிறார்.
ஸ்ரீதர் வேம்பு:
Zoho நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருப்பவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு. தஞ்சாவூரை சேர்ந்த இவர் எளிய விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். சென்னை IITல் இளங்கலை மின் பொறியியல் படிப்பு, பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் முனைவர் பட்டம் என்று உத்திரத்துடன் படித்து பின்னர் 1996 இல் வேம்பு சாஃப்ட்வேர் என் நிறுவனத்தை தொடங்கினார். பின்பு இந்த நிறுவனம் Zoho கார்ப்பரேஷன் என்றானது. Forbes தரவரிசைப்படி இந்தியாவின் முன்னணி பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் ஸ்ரீதர் வேம்பு. தொழில் மற்றும் வணிகத் துறைக்கான இவரது பங்களிப்பை பாராட்டி இந்திய அரசு இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதையும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வழங்கி இருந்தது. இவர், கிராமப்புறங்களில் இருந்தபடியே வெற்றிகரமான தொழில்நுட்ப வணிகத்தை நடத்த முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டியவர் ஆவார்.
யாருக்கு வெற்றி?
தமிழ்நாட்டின் இந்த தேர்தல் என்பது சுவாரஸ்யமான ஒன்றாக இருந்தது. காரணம் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஆட்சி மாற்ற மனநிலை என்பது இருக்கும். இந்த முறை புது கட்சியும் வந்திருந்தது. இதனால் அந்த ஆட்சி மாற்றம் மனநிலை என்பது மக்களுக்கு மேலோங்கி இருந்ததா, அல்லது மாற்றம் தேவையில்லை என்று இருந்து விட்டார்களா என்பது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தெரிந்துவிடும். அதற்கு முன்னதாக யாருக்கு இந்த முறை வெற்றி கிடைக்கும் என்பது பலரது கேள்வியாக உள்ளது. காரணம், இம்முறை யார் வெற்றி பெறுவார் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாமல் உள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான தேர்தல் கருத்து கணிப்புகளும் இதையே சொல்கின்றன. இதனால் ஸ்ரீதர் வேம்பு போன்ற தொழிலதிபர்களாக இருப்பவர்கள் தங்களது அனுமானத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிவு:
சமீபத்தில் தனது பயண அனுபவம் ஒன்றை, ஸ்ரீதர் வேம்பு எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார். டெல்லி விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு சோதனையின் போது தனது பெயரை பார்த்து தமிழ் ஆள் என்று தெரிந்து கொண்ட பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் “சார், விஜய் தளபதி ஜெயிப்பாரா?” என்று தன்னிடம் கேட்டதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இதற்கு முந்தினம் தனது கிராமத்தை சேர்ந்த அரசியல் சாதூரியம் மிக்க பெரிய சினிமா ரசிகர் அல்லாத ஒரு விவசாயி “விஜய் நம் வாக்குச்சாவடியில் ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துவார்” இன்று தன்னிடம் கூறியதாகவும் அவர் அண்ணாமலையின் தொண்டராக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
துக்ளக் சமீபத்திய ஆய்வில் தமிழகத்தில் விஜய் மீதான ஆதரவு அலையை சினிமா அல்லது கவர்ச்சி என்று ஒதுக்கி விடாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. அதனை அடிக்கோடிட்டு காண்பித்தெரு சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் மாற்றத்திற்கான தங்கள் நம்பிக்கையை விஜய் மீது வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
கருத்துக்கணிப்புகள் குறித்து குறிப்பிட்டுள்ள அவர், இதை நம்ப கூடாது என்பதற்கு ஒரு காரணம் மும்முனே போட்டி சூழலில் புதிய கட்சி எல்லா பக்கங்களிலும் வாக்காளர்களை தன் பக்கம் இருக்கும் போது யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டார்.
“திமுக அல்லது அதிமுகவுக்கு வெற்றி”
தொடர்ந்து அந்த பதிவில், மிகச் சிறந்த கள வேலை, பண பலம் இருப்பதால் திமுக அல்லது அதிமுக வெற்றி பெறும் என்று தான் நினைப்பதாகவும் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் விஜயின் அரசியல் எழுச்சி பயணம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் படிக்க | விஜய் மீது பாயும் நடவடிக்கை.. டிஜிபிக்கு பறந்த கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் சபாநாயகர் ஆகப்போவது யார்? முக்கிய தகவல்
