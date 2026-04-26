2026ல் தமிழகத்தில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? கடைசி 5 தேர்தல் ரிசல்ட் இது தான்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ம் தேதி வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த முறை வரலாறு காணாத வகையில் தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி என பலமான நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்த உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், மே 4ம் தேதி வெளியாகவுள்ள தேர்தல் முடிவுகள் யாருக்கு சாதகமாக அமையும் என்ற விவாதங்கள் பேசு பொருள் ஆகியுள்ளன. இந்த சூழலில், தமிழக வாக்காளர்களின் மனநிலையை புரிந்துகொள்ள, 2001 முதல் 2021 வரை கடந்த 5 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் தமிழக மக்கள் அளித்த தீர்ப்புகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
2001: அதிமுகவின் மெகா வெற்றி
2001ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவியது. முந்தைய ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியின் மீதான சில அதிருப்திகளை பயன்படுத்தி, ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக மெகா கூட்டணியை அமைத்தது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி மொத்தமுள்ள 234 இடங்களில் 196 இடங்களை வாரி சுருட்டி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. இதில் அதிமுக மட்டும் 132 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைத்தது. ஆளுங்கட்சியாக இருந்த திமுக வெறும் 31 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று கடும் சரிவை சந்தித்தது.
2006: மைனாரிட்டி அரசை அமைத்த திமுக!
2006ம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அதிமுகவுக்கு எதிராக திமுக, காங்கிரஸ், பாமக, இடதுசாரிகள் என மாபெரும் கூட்டணியை அமைத்தார் கருணாநிதி. இந்த தேர்தலில் எந்தவொரு தனிப்பட்ட கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. திமுக 96 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும், கூட்டணி கட்சிகளின் வெளியிலிருந்து ஆதரவு என்ற நிலைப்பாட்டின் மூலம், தமிழக வரலாற்றில் முதல் முறையாக சிறுபான்மை அரசை அமைத்து கருணாநிதி முதலமைச்சரானார்.
2011: அதிமுகவின் அசுர பலமும்!
2011ம் ஆண்டு தேர்தலில், திமுகவுக்கு எதிராக நிலவிய கடும் ஆட்சி எதிர்ப்பு அலை, மின்வெட்டு பிரச்சனை மற்றும் ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் புகார்கள் ஆகியவை மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. இந்த சூழலை சரியாக பயன்படுத்திய ஜெயலலிதா, நடிகர் விஜயகாந்தின் தேமுதிக மற்றும் இடதுசாரிகளுடன் மெகா கூட்டணி அமைத்தார். இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி 203 இடங்களை கைப்பற்றியது. இதில் அதிமுக மட்டும் 150 இடங்களில் வென்று அசுர பலத்துடன் ஆட்சி அமைத்தது. தேமுதிக 29 இடங்களில் வென்று பிரதான எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்று அரசியல் களத்தை அதிரவைத்தது. ஆளுங்கட்சியாக இருந்த திமுக வெறும் 23 இடங்களை மட்டுமே பெற்று எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட இழந்தது.
2016: வரலாற்றை மாற்றியெழுதிய ஜெயலலிதா!
தமிழகத்தில் எந்தவொரு ஆளுங்கட்சியும் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறை ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது என்ற 32 கால எழுதப்படாத அரசியல் வரலாற்றை 2016ல் மாற்றி எழுதினார் ஜெயலலிதா. பெரும்பாலான கூட்டணி கட்சிகள் பிரிந்து சென்று பல முனை போட்டி நிலவியபோதும், எந்த கூட்டணியும் இல்லாமல் தனித்து போட்டியிட்ட ஜெயலலிதா 134 இடங்களில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் முதலமைச்சரானார். மறுபுறம் பலமான கூட்டணியை அமைத்த திமுக 89 இடங்களை வென்று மிக வலுவான எதிர்க்கட்சியாக சட்டசபைக்குள் நுழைந்தது. மக்கள் நல கூட்டணி பிரித்த வாக்குகள் பல தொகுதிகளில் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை பறித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
2021: பத்தாண்டுகளுக்கு பின் அரியணை ஏறிய திமுக!
ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி ஆகிய இரு பெரும் ஆளுமைகள் மறைந்த பிறகு நடந்த முதல் சட்டமன்ற தேர்தல் இதுவாகும். பத்தாண்டுகள் ஆட்சியில் இல்லாமல் தவித்த திமுகவுக்கு, இந்த தேர்தல் ஒரு வாழ்வா சாவா போராட்டமாக அமைந்தது. மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி 159 இடங்களில் வென்று அமோக வெற்றி பெற்றது. இதில் திமுக மட்டும் 133 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்முறையாக முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். ஆளுங்கட்சியாக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணி 75 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது. இந்த ஐந்து தேர்தல்களின் முடிவுகளும், தமிழக வாக்காளர்கள் எப்போதுமே தெளிவான ஒரு முடிவையே வழங்குவார்கள் என்பதை உணர்த்துகிறது. அதே மனநிலை 2026 தேர்தலிலும் எதிரொலிக்குமா அல்லது நான்கு முனை போட்டியால் தொங்கு சட்டசபை அமையுமா என்பது மே 4ம் தேதி தெரிந்துவிடும்!
