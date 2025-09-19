English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

டாஸ்மாக்கில் 10 ரூபாய் வாங்குவது ஏன்? அது திருப்பி கொடுக்கப்படும் - அமைச்சர் முத்துசாமி விளக்கம்

TASMAC: காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்பப்பெறும் திட்டம் தமிழகம் முழுவதும் கட்டாயம் அமல்படுத்தப்படும் என்று பேசிய அமைச்சர் முத்துசாமி, இதற்காக வசூலிக்கப்படும் 10 ரூபாய் டெபாசிட் போன்றது என்றும் பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:41 PM IST
  • இத்திட்டம் செப். 1இல் தொடங்கப்பட்டது.
  • அதற்குரிய பிரச்சினைகள் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும் - முத்துசாமி
  • கொடுக்கப்படாத வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி உள்ளோம் - முத்துசாமி

டாஸ்மாக்கில் 10 ரூபாய் வாங்குவது ஏன்? அது திருப்பி கொடுக்கப்படும் - அமைச்சர் முத்துசாமி விளக்கம்

Muthusamy Latest News Updates: ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தூய்மை தமிழ்நாடு நிறுவனத்தின் சார்பில் கழிவு சேகரிப்பு இயக்கத்தினை வீட்டு வசதி துறை அமைச்சர் முத்துசாமி ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் துவக்கி வைத்தார். மாதம்தோறும் வெள்ளிக்கிழமையில் அரசு அலுவலகங்களை தூய்மை செய்யவும் வகையில் தொடங்கிவைக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தில் அரசு அலுவலர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.

TASMAC: டாஸ்மாக்கில் வாங்கப்படும் ரூ.10 டெபாசிட் போன்றது...

திட்டத்தை தொடக்கிவைத்த பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் முத்துசாமி, "டாஸ்மாக்கில் காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்பப்பெறும் திட்டம் தமிழக முழுவதும் கட்டாயம் அமல்படுத்தப்படும் அதற்குரிய பிரச்சினைகள் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும். இதில் நீதிமன்ற அறிவுறுத்தல் உள்ளது. இதற்காக வாங்கும் 10 ரூபாய் டெபாசிட் போன்றது, திருப்பி தரப்படும். இத்திட்டம் கண்டிப்பாக செயல்படுத்தப்படும் டெட்ரா பேக் செயல்படுத்துவது குறித்து அனைத்து தரப்பிலும் கருத்து கேட்க வேண்டியுள்ளது" என்றார். செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலிக்கும் திட்டம் கடந்த செப். 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Muthusamy: சுத்திகரிப்பு நிலையம் பிரச்னை

பெருந்துறையில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் முழுவதும் தீர்க்கப்பட்டு அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும். சிப்காட் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் 20 ஆண்டுகளாக பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தடி நீரை சுத்தம் செய்ய மட்டுமே. அதை அவசரப்படுத்தினால் டெக்னிக்கலாக பிரச்சனை வரும் என்பதால் பொறுமையாக செயல்படுத்தி வருகிறோம். சிப்காட் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்காமல் விடமாட்டோம்.

Muthusamy: 292 வாக்குறுதிகள் நிறைவேறவில்லையா?

292 வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளதாக அண்ணாமலை குற்றஞ்சாட்டியுள்ள ஒரு நிலையில் இன்னும் ஐந்து மாதங்கள் எங்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் உள்ளது. அதற்குள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவோம். கொடுக்கப்படாத வாக்குறுதிகளும் அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை அவருக்கு தெரிவியுங்கள்" என்றார்.

Muthusamy: ஆணவக்கொலைக்கு ஆதரவா?

மேலும் தமிழ்நாட்டில் ஆணவக் கொலைகள் அதிகமாக நடக்கிறது என்றும் ஆணவக் கொலைகளை தடுக்கும் விதத்தில் புதிய சட்டத்தை திமுக கொண்டுவராதது ஏன் என்ற கேள்விக்கு, "ஆணவக் கொலைகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக திமுக அரசு உள்ளது. வழக்குப்பதிவு செய்து அனைத்து ஆணவக் கொலைகளிலும் உடனடியாக நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்கிறது" என்றார்.

Muthusamy: திமுக யாருக்கும் பயப்படவில்லை

மோடியின் முகத்தால் தமிழக அரசு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளதாக தெரிவித்த தமிழிசையின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளித்த அவர், "முதல்வர் செல்லும் வரை ஏன் முதலீடுகள் தமிழகம் வரவில்லை, தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இதுவரை தூக்கத்தில் இருந்தாரா?" என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. மேலும், கரூரில் கடந்த செப். 17ஆம் தேதி நடந்த முப்பெரும் விழா குறித்த கேள்விக்கு, "யார் மீதும் எங்களுக்கு பயம் இல்லை. வருடந்தோறும் திமுகவின் முப்பெரும் விழா நடைபெறுகிறது. இது ஒன்றும் பதற்றத்தில் இல்லை" என்றார்.

