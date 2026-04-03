ராஜீவ் காந்தி படுகொலையால் தலைகீழான தமிழக அரசியல்! 1991 தேர்தல் திருப்பங்கள்..

TN Assembly Election 1991 : தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில நாட்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், 1991ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலை திரும்பி பார்க்காமல் இருக்க முடியுமா? அந்த சட்டமன்ற  தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து இங்கு முழுமையாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 3, 2026, 04:12 PM IST
TN Assembly Election 1991 : தமிழ்நாட்டில், இம்மாதத்தின் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற  இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில், திமுக, தவெக, அதிமுக (NDA கூட்டணி), நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்கின்றன. ஒரு பக்கம் வேட்புமனு தாக்கல் பணிகள், இன்னொரு பக்கம் வாக்கு சேகரிக்க பரப்புரை பணிகள் என்று தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இதற்கு முன்னர் சம்பவம் செய்த தேர்தல் ஒன்று இருக்கிறது. அந்த தேர்தல்தான், தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தலையெழுத்தையே மாற்றியமைத்தது. அதற்கு காரணமாக, ராஜீவ் காந்தியின் படுகொலை இருந்தது.

1991 சட்டமன்ற தேர்தல்:

1991 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல் தான் தமிழக அரசியலில் முழுவதுமாக பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய முக்கிய தேர்தலாக இருந்தது. அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த மு. கருணாநிதியின் தலைமையிலான அரசு, கலைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தேர்தலுக்கான பணிகள் நடந்து  கொண்டிருந்தது.  இந்த சமயத்தில், முன்னாள் பிரதமராக இருந்த ராஜீவ் காந்தி ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக இருந்த மரகதம் சந்திரசேகருக்கு ஆதரவு கேட்டு வந்திருந்தார். அப்போது, மனித வெடிகுண்டை பயன்படுத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார். 

இந்த சம்பவம் அப்போது ஆட்சியில் இருந்த திமுகவிற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. இதனால் மே மாதம் நடைபெற இருந்த தேர்தல், ஜூன் மாதத்திற்கு தள்ளி போனது. ராஜீவ் காந்தியின் எந்த படுகொலை, அந்த தேர்தலில் அவரது காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் அனுதாப ஓட்டை பெற்று கொடுத்தது. 

இதன் விளைவாக, ஜெயலலிதா தலைமையிலான அஇஅதிமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி அபாரமான வெற்றியை பெற்றது. மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை  கைப்பற்றிய ஜெயலலிதா, தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரும் தலைவர்களில் ஒருவராக மாறினார். திமுக கட்சி, அந்த தேர்தலில் இரண்டே இரண்டு இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்று பெரும் தோல்வி அடைந்தது.

1991 தேர்தலை, மொத்தத்தில் ஒரு சாதாரண தேர்தலாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஒரு தேசத்தின் துயர சம்பவம் மாநில அரசியலை தலைகீழாக மாற்றி அமைக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. 

பெண்கள் ஆதரவு அதிகம்!

அஇஅதிமுகவிற்கு ஆதரவாக பெண்கள் திரும்பிய தேர்தல், 1991 தேர்தல்தான். ஜெயலலிதாவின் வலுவான தலைமைத்துவம், அவரது பேச்சுத்திறமை அவர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. இதனால், பெண்கள் வாக்கு, ஜெயலலிதாவிற்கு கிடைத்தது. 

அதிமுக 200+ இடங்களில் வெற்றி!

இந்த தேர்தலில், அதிமுக சுமார் 225 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. மொத்தம் 59.79% மக்களின் வாக்குகள் ஜெயலலிதாவின் தலைமைக்கு கிடைத்தது. திமுக ஜெயித்த இரண்டு தொகுதிகளில் ஒன்று, சென்னை துறைமுகம் தொகுதி-மு.கருணாநிதி, இன்னொன்று, சேப்பாக்கம் தொகுதி, க.அன்பழகன் உடையது.

ஜெயலலிதா சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு!

தமிழக அரசியலில், பெரும் திருப்புமுனைகளை பெற்றிருந்த 1991ஆம் ஆண்டு தேர்தலின் ஆட்சியில் மக்களுக்கு அதிகளவிலான அதிருப்திகள் இருந்தது. 1991-96ஆம் காலத்தில், முதல்வராக இருந்த போது, சட்டப்பூர்வ வருமானத்தை விட் ஆவர் அதிகமாக சொத்துக்களை சேர்த்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இவருடன் தொடர்புடையவர்களாக வி.கே.சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் உள்ளிட்டோர் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் பிறகு, 1996ல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக கட்சி ஆட்சியமைத்தது.

