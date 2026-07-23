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அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு ஏன்? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Aadhaar : அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு செய்வது என்பது வாழ்நாள் முழுதும் தடையில்லா சிகிச்சைக்கு உதவும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:16 AM IST
அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு ஏன்? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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