/அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு ஏன்? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Aadhaar : அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் நோயாளிகள் ஆதார் பதிவு செய்து சிகிச்சை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசும் இந்த செயல்முறையை தொங்கியுள்ள நிலையில், பல இடங்களில் ஆதார் பதிவில் இருக்கும் சிக்கல்கள் காரணமாக, நோயாளிகள் உடனடி சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. அதனால், அதிருப்தி அடைந்த நோயாளிகள், ஆதார் பதிவு இருந்தால் தான் சிகிச்சையா? என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆதார் பதிவு ஏன்? என மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் நோயாளிகள் தங்களின் ஆதார் எண்ணை வழங்கி ஆபா ஐடி (ABHA - Ayushman Bharat Health Account) உருவாக்குவதன் மூலம், நாட்டின் எந்தப் பகுதியில் இருந்தும் தங்களது முந்தைய மருத்துவச் சிகிச்சைப் பதிவுகளைப் பார்த்துத் தொடர் சிகிச்சை பெற முடியும் என்று அரசு மருத்துவமனை முதல்வர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மத்திய அரசின் ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன்’ திட்டத்தின் கீழ், ‘ஹெச்.எம்.ஐ.எஸ்.’ (HMIS - Hospital Management Information System) என்ற சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் நோயாளிகளிடம் ஆதார் எண் பெறப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் 14 இலக்க 'ஆபா ஐடி' உருவாக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் நோயாளியின் நோய்களை கண்டறிதல், பரிசோதனை முடிவுகள், மருந்துச் சீட்டுகள் மற்றும் மருத்துவச் சிகிச்சை விவரங்கள் அனைத்தும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் முறையில் சேகரித்து வைக்கப்படும். தனியார் மருத்துவமனைகள் தனித் தனித் தகவல் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தினாலும், அவையும் மத்திய அரசின் இந்த மையத் தகவல் அமைப்புடன் டிஜிட்டல் முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
சமீபத்தில், நோயாளிகளின் சிகிச்சை விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யாத 203 மருத்துவமனைகளின் பட்டியலைத் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (NMC) வெளியிட்டது. இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 25 மருத்துவமனைகளும் அடங்கும். இதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவமனைக்கு வரும் அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் கட்டாயமாக ஆபா ஐ.டி. உருவாக்கி, சிகிச்சை விவரங்களை டிஜிட்டல் முறையில் சேகரிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து அரசு மருத்துவமனை முதல்வர்கள் கூறுகையில்: "தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறச் செல்லும்போது ஆதார் எண் கேட்டால் பொதுமக்கள் ஆட்சேபனை ஏதுமின்றி வழங்கி விடுகின்றனர். ஆனால், அரசு மருத்துவமனைகளில் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆபா ஐ.டி. உருவாக்க ஆதார் எண் கேட்கும்போது, 'ஆதார் இருந்தால் தான் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையா?' என்பது போன்ற தவறான சந்தேகங்களும் புரிதலின்மையும் எழுகின்றன. இதனால் நோயாளிகளிடம் ஆதார் எண்ணைப் பெறுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது."
ஆபா ஐடி என்பது நோயாளிகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பயன் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நவீன மருத்துவப் பதிவேடாகும். இத்திட்டத்தில் இணையும் ஒரு நோயாளி, நாட்டின் எந்தவொரு அரசு அல்லது தனியார் மருத்துவமனைக்குச் சென்றாலும், தனது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை அல்லது ஆபா எண்ணை அளித்தால் போதும்.
மருத்துவர்கள் நோயாளியின் முந்தைய மருத்துவப் பரிசோதனை முடிவுகளையும் சிகிச்சைகளையும் உடனடியாகத் தெரிந்துகொண்டு, துல்லியமான தொடர் சிகிச்சையை அளிக்க முடியும். இதனால் பழைய மருத்துவக் கோப்புகளை எப்போதும் கையோடு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. பொதுமக்களிடையே இது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, அச்சத்தைப் போக்கி ஆதார் எண் பதிவை முறைப்படுத்த மாநில அரசும் மருத்துவ நிர்வாகத்திற்குத் தகுந்த அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.