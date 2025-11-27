English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?

செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?

செங்கோட்டையன் திமுகவை தவிர்த்துவிட்டு விஜய்யின் தவெகவில் இணைய முடிவெடுத்ததற்கான காரணங்கள் குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:16 AM IST
  • திமுகவின் அழைப்பை நிராகரித்த செங்கோட்டையன்.
  • தவெகவை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?
  • அரசியல் பின்னணி அலசல்!

Trending Photos

மினி ஏலத்தில் RCB குறிவைக்கும் 4 வீரர்கள்... ஆனால் கிடைப்பது கஷ்டம் தான்...!
camera icon8
IPL 2026
மினி ஏலத்தில் RCB குறிவைக்கும் 4 வீரர்கள்... ஆனால் கிடைப்பது கஷ்டம் தான்...!
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
camera icon7
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்
செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?

அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளார். திமுகவின் மூத்த அமைச்சர் சேகர்பாபு நேரில் அழைப்பு விடுத்தும், அதை நிராகரித்துவிட்டு அவர் ஏன் தவெகவை தேர்ந்தெடுத்தார்? இதன் பின்னணியில் உள்ள அரசியல் கணக்குகள் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, செங்கோட்டையனை தங்கள் பக்கம் இழுக்க திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுமே போட்டி போட்டன. குறிப்பாக, அமைச்சர் சேகர்பாபு அவரை சந்தித்து திமுகவில் இணைவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அன்வர் ராஜா, மைத்ரேயன் போன்றவர்கள் ஏற்கனவே திமுகவில் இணைந்ததை சுட்டிக்காட்டி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், செங்கோட்டையன் அந்த வாய்ப்பை நாசூக்காக மறுத்துவிட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | இ-சேவை மையம் : நிலம் அளக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

முக்கியமான 3 காரணங்கள்

செங்கோட்டையன் எம்.ஜி.ஆர் காலத்திலிருந்தே திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்தவர். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக "திமுக எதிர்ப்பு" என்ற ஒற்றை புள்ளியில் பயணித்த அவருக்கு, திடீரென திமுகவில் இணைவது தார்மீக ரீதியாக சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். தனது நீண்டகால தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களிடம் இது தவறான சமிக்ஞையை அனுப்பும் என்று அவர் கருதியதாக தெரிகிறது. விஜய்யின் தவெகவும் திமுகவை எதிர்க்கும் நிலைப்பாட்டை கொண்டிருப்பதால், அதில் இணைவது அவருக்கு அரசியல் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.

திமுகவில் ஏற்கனவே பல முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் இணைந்துள்ளனர் (செந்தில் பாலாஜி, சேகர்பாபு). அங்கு சென்றால் செங்கோட்டையனுக்கு கிடைக்கப்போவது ஒரு சாதாரண இடம் தான். ஆனால், புதிதாக தொடங்கப்பட்ட தவெகவில் அவருக்கு ‘அவைத்தலைவர்’ அல்லது அதற்கு இணையான மிக உயரிய பதவி காத்திருக்கிறது. விஜயகாந்த் கட்சியில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் வகித்தது போன்ற ஒரு Mentor பாத்திரத்தை விஜய்யின் கட்சியில் அவர் வகிக்க முடியும். இது அவரது அரசியல் அனுபவத்திற்கு சரியான அங்கீகாரமாக இருக்கும்.

எடப்பாடிக்கு எதிரான வியூகம்

செங்கோட்டையனின் முக்கிய இலக்கு, தன்னை கட்சியை விட்டு நீக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அரசியல் ரீதியாக பதிலடி கொடுப்பதே ஆகும். திமுகவில் இணைவதை விட, விஜய்யுடன் கைகோர்ப்பது கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை பிரிப்பதற்கு அதிகம் உதவும். இளைஞர்கள் மற்றும் மாற்றத்தை விரும்பும் அதிமுக தொண்டர்களை தவெக பக்கம் ஈர்க்க முடியும் என்று அவர் கணக்குப்போடுகிறார்.

சேகர்பாபுவிடம் சொன்னது என்ன?

சந்திப்பின்போது திமுகவின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டாலும், "தற்போதுள்ள சூழலில் திமுகவில் இணைவது சரியாக இருக்காது; எனது ஆதரவாளர்களின் கருத்தும் அதுவே" என்று செங்கோட்டையன் தெளிவாக கூறிவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. "நான் எந்த கட்சியில் இணைந்தாலும், உங்களுடனான நட்பு தொடரும்" என்று கூறி அவர் விடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. ஆகமொத்தம், தனது அரசியல் கௌரவத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ளவும், அதே சமயம் தனது எதிர்ப்பாளருக்கு வலுவான நெருக்கடியை கொடுக்கவுமே செங்கோட்டையன் தளபதி விஜய்யின் கரத்தை பற்ற முடிவெடுத்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | இ-சேவை மையம் மூலம் எல்எல்ஆர் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ADMKSengottaiyanDMKSekar Babuvijay

Trending News