செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?

அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த கையோடு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளார். திமுகவின் மூத்த அமைச்சர் சேகர்பாபு நேரில் அழைப்பு விடுத்தும், அதை நிராகரித்துவிட்டு அவர் ஏன் தவெகவை தேர்ந்தெடுத்தார்? இதன் பின்னணியில் உள்ள அரசியல் கணக்குகள் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, செங்கோட்டையனை தங்கள் பக்கம் இழுக்க திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுமே போட்டி போட்டன. குறிப்பாக, அமைச்சர் சேகர்பாபு அவரை சந்தித்து திமுகவில் இணைவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அன்வர் ராஜா, மைத்ரேயன் போன்றவர்கள் ஏற்கனவே திமுகவில் இணைந்ததை சுட்டிக்காட்டி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், செங்கோட்டையன் அந்த வாய்ப்பை நாசூக்காக மறுத்துவிட்டார்.
முக்கியமான 3 காரணங்கள்
செங்கோட்டையன் எம்.ஜி.ஆர் காலத்திலிருந்தே திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்தவர். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக "திமுக எதிர்ப்பு" என்ற ஒற்றை புள்ளியில் பயணித்த அவருக்கு, திடீரென திமுகவில் இணைவது தார்மீக ரீதியாக சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். தனது நீண்டகால தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களிடம் இது தவறான சமிக்ஞையை அனுப்பும் என்று அவர் கருதியதாக தெரிகிறது. விஜய்யின் தவெகவும் திமுகவை எதிர்க்கும் நிலைப்பாட்டை கொண்டிருப்பதால், அதில் இணைவது அவருக்கு அரசியல் ரீதியாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.
திமுகவில் ஏற்கனவே பல முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் இணைந்துள்ளனர் (செந்தில் பாலாஜி, சேகர்பாபு). அங்கு சென்றால் செங்கோட்டையனுக்கு கிடைக்கப்போவது ஒரு சாதாரண இடம் தான். ஆனால், புதிதாக தொடங்கப்பட்ட தவெகவில் அவருக்கு ‘அவைத்தலைவர்’ அல்லது அதற்கு இணையான மிக உயரிய பதவி காத்திருக்கிறது. விஜயகாந்த் கட்சியில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் வகித்தது போன்ற ஒரு Mentor பாத்திரத்தை விஜய்யின் கட்சியில் அவர் வகிக்க முடியும். இது அவரது அரசியல் அனுபவத்திற்கு சரியான அங்கீகாரமாக இருக்கும்.
எடப்பாடிக்கு எதிரான வியூகம்
செங்கோட்டையனின் முக்கிய இலக்கு, தன்னை கட்சியை விட்டு நீக்கிய எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அரசியல் ரீதியாக பதிலடி கொடுப்பதே ஆகும். திமுகவில் இணைவதை விட, விஜய்யுடன் கைகோர்ப்பது கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை பிரிப்பதற்கு அதிகம் உதவும். இளைஞர்கள் மற்றும் மாற்றத்தை விரும்பும் அதிமுக தொண்டர்களை தவெக பக்கம் ஈர்க்க முடியும் என்று அவர் கணக்குப்போடுகிறார்.
சேகர்பாபுவிடம் சொன்னது என்ன?
சந்திப்பின்போது திமுகவின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டாலும், "தற்போதுள்ள சூழலில் திமுகவில் இணைவது சரியாக இருக்காது; எனது ஆதரவாளர்களின் கருத்தும் அதுவே" என்று செங்கோட்டையன் தெளிவாக கூறிவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. "நான் எந்த கட்சியில் இணைந்தாலும், உங்களுடனான நட்பு தொடரும்" என்று கூறி அவர் விடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. ஆகமொத்தம், தனது அரசியல் கௌரவத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ளவும், அதே சமயம் தனது எதிர்ப்பாளருக்கு வலுவான நெருக்கடியை கொடுக்கவுமே செங்கோட்டையன் தளபதி விஜய்யின் கரத்தை பற்ற முடிவெடுத்துள்ளார்.
