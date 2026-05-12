முதல்வர் பதவியை உதறிய திருமா? அதிமுக உடைய முக்கிய காரணம் - விஜய் வைத்த வெடி

அதிமுக மீண்டும் உடைவதற்கு காரணம் - முழு பின்னணி: தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும் பாய்ச்சலை நிகழ்த்தி உள்ளது. ஆனால், தவெகவுக்கு முன் 1997 ஆம் ஆண்டில், அப்போது தமிழக மக்களின் பெருவாரியான வாக்குகளை பெற்று, தனது முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியை பிடித்த கட்சிதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்.
அதிமுகவின் வீழ்ச்சி தொடங்கியது எங்கே?
பிற்காலத்தில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என பெயர் மாற்றம் பெற்ற இக்கட்சி, முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி. ராமசந்திரனால் தொடங்கப்பட்டது. 1977ஆம் ஆண்டில் இருந்து 1987ஆம் ஆண்டுவரை எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக பொறுப்பில் இருந்தார். அதன்பின், ஜெயலலிதாவின் எழுச்சிக்கு 1991இல் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது, அதிமுக.
அதன்பின் 2001, 2011, 2016 என மூன்று முறை ஆட்சியை பிடித்தது. இதற்கிடையில் சொத்து குவிப்பு உள்ளிட்ட வழக்குகளில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா சிறை செல்ல சில காலம் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முதலமைச்சராக செயல்பட்டார். 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் ஜெயலலிதா காலமானார். அன்றில் இருந்து அதிமுகவின் வீழ்ச்சி தொடங்கியது எனலாம். இன்று அக்கட்சியால் மீள முடியவில்லை.
ஒற்றை தலைமை விவகாரம்
ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் சசிகலா - டிடிவி தினகரன் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி என பல பவர் சென்டர்களிடம் அதிமுக சிக்கியது. சசிகலா சிறை சென்றார், ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இணைந்து டிடிவி தினகரனை கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றி, இரட்டை தலைமையுடன் ஆட்சியை நடத்தினர். டிடிவி தினகரன் அமமுகவை தொடங்கினார். அதிமுகவின் இரட்டை தலைமையில் சிக்கல் எழுந்தது, ஒற்றை தலைமைக்கான கோரிக்கை 2022இல் ஓங்கியது.
இப்போது மீண்டும் ஒரு பிளவு
இதைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஓபிஎஸ் உள்பட அவரது ஆதரவாளர்கள் பலரும் அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்து அதிமுகவில் இருந்து வரும் செங்கோட்டையனும் ஒரு கட்டத்தில் வெளியேற்றப்பட்டார். தற்போது 2026 தேர்தலில் மீண்டும் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது, அதிமுக. 47 எம்எல்ஏக்களையே அதிமுக பெற்றிருக்கிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமி vs சி.வி. சண்முகம்
அப்படியிருக்க, தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை அதிமுக ஒரு பிளவுக்கு தயாராகி வருவதாக தெரிகிறது. தமிழ்நாட்டின் 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் நேற்று (மே 12) நடந்தது. அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் பதவியேற்றுக்கொண்டனர், அதிமுகவின் சி.வி. சண்முகத்தை தவிர்த்து...
எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு முடிந்த கையோடு, அதிமுகவின் சட்டப்பேரவைக்கு குழு தலைவர் பொறுப்புக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியை ஆதரித்து 17 எம்எல்ஏக்கள் தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையாவிடம் மனு அளித்தனர். இபிஎஸ் ஆதரவாக ஓ.எஸ்.மணியன், அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, மரகதம் குமாரவேல், தளவாய் சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் அடக்கம்.
ஆனால், எஸ்.பி. வேலுமணியை அதிமுக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராக முன்மொழிந்து சி.வி. சண்முகம் தரப்பு முன்மொழிந்துள்ளது. இதற்கான ஆதரவு மனுவை எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் இணைந்து 30 எம்எல்ஏக்களின் கையொப்பத்துடன் தற்காலிக சபாநாயகரிடம் வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த மனுவை அளிக்கும் முன் சபாநாயகர் அறையில் சி.வி. சண்முகம் சபாநாயகராக பதவியேற்றுக்கொண்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
நீடிக்கும் குழப்பம்
தற்போது இபிஎஸ் தரப்பு மற்றும் சி.வி சண்முகம் தலைமையிலான தரப்பு என பிரிந்து நிற்பதால் அதிமுகவில் யார் சட்டப்பேரவை குழுத் தலைவர் என்பதில் இன்னும் குழப்பம் நீடிக்கிறது. இபிஎஸ் தரப்பில் தங்களுடன் 17 பேர் இல்லை, மொத்தம் 24 எம்எல்ஏக்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மறுபுறம், எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு ஆதரவாக 30 எம்எல்ஏக்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதிலும் குழப்பம் நீடிக்கிறது.
சி.வி. சண்முகம் அணிக்கு சட்ட சிக்கல்
ஆனால், இதில் சி.வி. சண்முகம் தரப்புக்கு பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது. அவர்கள் கூறுவதன் படி 30 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தாலும், அது அவர்களுக்கு பிரச்னைதான். இதனால், அவர்கள் மீது கட்சித்தாவல் தடைச்சட்டம் பாயலாம்.
மூன்றில் இரண்டு பங்கு எம்எல்ஏக்கள் இருந்தால்தான் இந்த சட்டப்பிரச்னை வராமல் இருக்கும். அப்படியென்றால் அதிமுகவில் உள்ள 47 எம்எல்ஏக்களில் 32 பேரின் ஆதரவு வேண்டியதாக இருக்கும். சி.வி. சண்முகம் அணிக்கு 2 பேர் தேவைப்படும். அந்த 2 பேர் இல்லையென்பதால் சட்டச்சிக்கல் வரும்.
இபிஎஸ் அணிக்கு சாதகம்
மேலும் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, சி.வி. சண்முகம் தலைமையிலான 30 எம்எல்ஏக்களையும் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கினால் அல்லது தகுதி நீக்கம் கோரினால் அவர்கள் தனி அணியாக செயல்படுவார்கள், ஆனால் அதிமுகவுக்காக உரிமை கோருவதிலோ, சட்டமன்ற தலைவராக கேட்பதிலோ சி.வி. சண்முகம் அணிக்கு சிக்கல் வரலாம்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 17 பேர் மட்டுமே இருந்தாலும், கட்சியின் அமைப்பு ரீதியான (Organizational) கட்டுப்பாடு இவர்களிடம் இருக்கிறது. அதிமுகவின் சின்னம் மற்றும் கட்சிப் பெயரைப் பாதுகாப்பதில் இவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் இருக்கும்.
என்ன முடிவெடுப்பார் சபாநாயகர்?
எனவே, 32 என்ற மேஜிக் எண் இல்லையெனில் சி.வி. சண்முகம் தரப்புக்கு சட்ட ரீதியான நெருக்கடிகள் அதிகமாக இருக்கும். அதேநேரத்தில், எடப்பாடி தரப்புக்கு எண்ணிக்கை ரீதியான பலவீனம் இருக்கும். எனவே, யாரை அதிமுகவின் சட்டமன்றக் குழு தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில், இன்று பொறுப்பேற்க இருக்கும் ஜே.சி.டி. பிரபாகருக்கு நெருக்கடி இருக்கும்.
அதிமுகவின் பிளவுக்கு காரணம் என்ன?
ஏற்கெனவே, கட்சி தோல்வி முகத்தில் இருக்க, இன்னொரு பிளவு அதிமுகவில் ஏற்பட்டால் அதை பழைய நிலைக்கு மீட்பது மிகவும் கடினமாகிவிடும். மேலும் தவெகவின் எழுச்சியால் அதிமுக கரைந்துவிடவும் வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர். அப்படியிருக்க, அதிமுகவின் தற்போதைய பிளவின் பின்னணியில் விஜய்தான் இருக்கிறாரா என்ற கேள்வியும் அனைவருக்கும் எழலாம். அதில் ஓரளவுக்கு உண்மையும் உள்ளது.
அதிமுகவின் படுதோல்வி
மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின் எந்தக் கட்சிக்கும், கூட்டணிக்கும் ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை இல்லை. தவெக மட்டுமே தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருந்தது. திமுகவில் 59 பேர் வென்றாலும், அதன் முதல்வர் வேட்பாளர் மு.க.ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தார். அதிமுகவில் அதன் முதல்வர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வென்றாலும் கூட 47 எம்எல்ஏக்களே இருந்தனர்.
விஜய் முதல்வராகும் சூழல் உருவானது. காங்கிரஸ் உடனடியாக திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி தவெகவுடன் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணியை அமைத்தது. சிபிஎம், சிபிஐ, விசிக, ஐயூஎம்எல் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தர தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது. ஆனால், இதற்கிடையே பலரும் யோசித்திராத பல்வேறு விஷயங்கள் நடந்திருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.
திமுக - அதிமுக இணைந்து...
அதில் ஒன்று, திமுக - அதிமுக ஒன்றிணைந்து ஆட்சியமைப்பது. இதன் பேச்சை அதிமுக தொடங்கியதா, திமுக தொடங்கியதா என்ற வாதம் தொடர்ந்து இணையத்தில் அனல் பறந்து வருகிறது. அது ஒருபுறம் இருக்க, நேற்று (மே 12) பத்திரிகையாளர் கோலப்பன் அவரது X பதிவில் பகிர்ந்த X பதிவு அதில் புதிய கோணத்தை காட்டுகிறது.
முதலமைச்சராக திருமாவளவன்...?
அதாவது, திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் விஜய் ஆட்சியமைப்பதற்கு பதிலாக, திமுக - அதிமுக ஆதரவுடன் விசிக தலைவர் திருமாவளவனை முதல்வராக்கலாம் என பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தை முதலில் அதிமுக தரப்பில் இருந்து எழுந்துள்ளது. திமுகவும் இதற்கு இசைவு தெரிவித்திருக்கிறது.
How Tamil Nadu missed a Dalit Chief Minister?
It was a slip from cup and lips. Tamil Nadu lost the chances of getting a Dalit Chief Minister. Surprisingly the move came from the AIADMK. The DMK also favoured. The developments led to VCK leader Thol. Thirumavalavan delaying…
— B. Kolappan (@kolappan) May 11, 2026
இதனால்தான், சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் கட்சிகள் தங்களின் ஆதரவு கடிதத்தை விஜய்க்கு வழங்கிய பின்னரும், திருமாவளவன் தனது ஆதரவு கடிதத்தை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிமுகவினர் தங்களின் முடிவை உறுதி செய்ய காலம் தாமதம் ஏற்படுத்தவே, திருமாவளவன் தனது ஆதரவு கடிதத்தை தவெகவுக்கு அளித்துள்ளார் என கூறப்படுகிறது.
ஒப்புக்கொள்ளாத இபிஎஸ்
இதற்கு இடையே, புதுச்சேரியில் இருந்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அழைத்துவரப்பட்டார்கள். அப்போது இபிஎஸ் தலைமையில் மொத்தம் 42 எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர், அந்த கூட்டத்திற்கே எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் உள்ளிட்ட 5 எம்எல்ஏக்கள் வரவில்லை.
திருமாவளவனை முதல்வராக்கலாம் என சி.வி.சண்முகம் தரப்புதான் அதிமுகவில் இருந்து குரல் எழுப்பியிருக்கிறது. ஆனால், அதை எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவரது தரப்பும் திருமாவளவனை முதல்வராக்க முன்வரவில்லை என கூறப்படுகிறது.
சி.வி. சண்முகம் அணிக்கு அதிருப்தி
ஒருவேளை திருமாவளவன் முதல்வராக பொறுப்பேற்றால், திமுக வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவித்திருக்கும் என்றும், அதிமுகவினர் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் இருந்திருக்கும் என்றும் பேசப்படுகிறது. இந்த வாய்ப்பையும் எடப்பாடி பழனிசாமி பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை என்ற கோபமே சி.வி. சண்முகம் தரப்புக்கு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சி.வி. சண்முகம் அணி தங்களின் ஆதரவை தவெகவுக்கு அளிக்கவும் தற்போது தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன.
விஜய் தாக்கமே பிளவுக்கு முக்கிய காரணம்
ஆனால், இதில் இருக்கும் சிக்கல்களை முடித்துக்கொண்டால்தான் தவெக பக்கம் அவர்கள் செல்ல இயலும். எனவேதான், நேற்று முதலமைச்சர் விஜய் ஸ்டாலின், உதயநிதி, வைகோ, துரை வைகோ, அன்புமணி, சௌமியா அன்புமணி, சீமான் உள்ளிட்டோரை சந்தித்தும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்கவில்லை. அதிமுகவின் பிளவுக்கு விஜய் நேரடி காரணம் இல்லையென்றாலும் அவரின் தாக்கமே முதன்மையாக இருந்திருக்கிறது என்பது இங்கு புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.