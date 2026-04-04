அண்ணாமலை பெயர் இடம் பெறாதது ஏன்? பியூஷ் கோயல் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியான பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பியூஷ் கோயலிடம், அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. அதற்கு பதிலும் அளித்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 4, 2026, 10:01 AM IST
வரவிருக்கும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி 27 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. இந்த தேர்தலுக்கான பாஜகவின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன், முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களின் பெயர்கள் இதில் இடம்பெற்றிருந்தாலும், பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவரும், கட்சியின் முக்கிய முகமுமான அண்ணாமலையின் பெயர் இடம் பெறாதது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அவர் ஏன் போட்டியிடவில்லை, அவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதா அல்லது அவரே ஒதுங்கி கொண்டாரா என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

பியூஷ் கோயல் அளித்த விளக்கம்

வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியான பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பியூஷ் கோயலிடம், அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது குறித்து சரமாரியாக கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "அண்ணாமலை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மிக சிறந்த மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மிக்க தொண்டர். அவர் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட கூடாது என்று கட்சி மேலிடம் எந்த தடையோ அல்லது தடங்கலோ விதிக்கவில்லை. மாறாக, அண்ணாமலைக்கு தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் இல்லை என்பதை அவரே எங்களிடம் தெரிவித்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் தன்னை சுருக்கி கொள்ள அவர் விரும்பவில்லை. ஒரு வேட்பாளராக ஒரு தொகுதியில் முடங்கிப் போவதை விட, மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு, பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்காக உழைக்கவே அவர் விரும்புகிறார். கட்சியின் தொண்டராகவும், நட்சத்திர பேச்சாளராகவும் தமிழகம் முழுவதும் பயணிக்க அவர் எடுத்த முடிவை மேலிடம் ஏற்றுக்கொண்டது" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.

திரைக்கு பின்னால் நடந்தது என்ன? 

அண்ணாமலை வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம்பெறுவார் என்றே கடைசி நிமிடம் வரை பேசப்பட்டது. குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சிங்காநல்லூர் தொகுதியை அவர் பெரிதும் எதிர்பார்த்தார். ஆனால், தொகுதி பங்கீட்டில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மிகவும் கறாராக இருந்ததால், சிங்காநல்லூர் தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை. இதனை தொடர்ந்து, மொடக்குறிச்சி அல்லது வேறு ஏதேனும் பாதுகாப்பான தொகுதியில் அண்ணாமலையை களமிறக்க டெல்லி தலைமை பரிசீலித்தது.

இதற்காக புதுச்சேரியில் இருந்த அண்ணாமலையை, பியூஷ் கோயல் அவசரமாக ஹெலிகாப்டர் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த ரகசிய ஆலோசனையின் போது, தனக்கு தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பமில்லை என்றும், கட்சி பணிகளை கவனித்துக்கொண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மட்டுமே ஈடுபட விரும்புவதாகவும் அண்ணாமலை திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மேலும், டெல்லி தலைமைக்கும் இது குறித்து அவர் விரிவான கடிதம் ஒன்றையும் எழுதியுள்ளார்.

அண்ணாமலையின் நிலைப்பாடு

முன்னதாக கடந்த மாதமே கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, தனது நிலைப்பாட்டை சூசகமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். "2024 மக்களவை தேர்தலின் போது என்னை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுமாறு மேலிடம் அறிவுறுத்தியது, நான் போட்டியிட்டேன். ஆனால், இந்த முறை என்னை யாரும் போட்டியிடுமாறு கட்டாயப்படுத்தவில்லை. நானும் எந்தவொரு தொகுதியையும் எனக்காக கேட்கவில்லை. கட்சியின் சாதாரண தொண்டனாக எனக்கு என்ன பணி கொடுக்கப்படுகிறதோ, அதை நான் செவ்வனே செய்து வருகிறேன். ஒருவேளை கட்சி தலைமை என்னை மீண்டும் போட்டியிட சொன்னால், நான் நிச்சயமாக போட்டியிடுவேன்" என்று அவர் கூறியிருந்தார். தற்போது கட்சி தலைமை அவர் விருப்பத்திற்கு மதிப்பளித்ததால், அவர் வேட்பாளர் ரேஸிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியுள்ளார். 

மாநிலம் தழுவிய பிரச்சார வியூகம்

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கியை அதிகரிக்கவும், கட்சியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லவும் அண்ணாமலையின் பங்கு கடந்த சில ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமாக இருந்துள்ளது. தற்போதைய சூழலில், அவர் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டால், தனது முழு கவனத்தையும் அந்த ஒரு தொகுதியிலேயே செலுத்த வேண்டி வரும். இதனால், பிற தொகுதிகளில் உள்ள பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு அவரது பிரச்சார பலம் முழுமையாக கிடைக்காமல் போகலாம். இதனை தவிர்க்கவே, ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்குமான ஒரு நட்சத்திர பேச்சாளராக அவரை பயன்படுத்த பாஜக மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது. கட்சியின் நலன் கருதி எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவு தொண்டர்கள் மத்தியிலும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

அரசியல் களத்தில் ஒரு தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவது மட்டுமே அவரது முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதில்லை. மாறாக, ஒட்டுமொத்த கட்சியின் வெற்றிக்கும் அவர் எந்த அளவுக்கு துணை நிற்கிறார் என்பதே அரசியல் முதிர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை வேட்பாளராக களத்தில் இல்லை என்றாலும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய பிரச்சார பீரங்கியாக அவர் மாநிலம் முழுவதும் வலம் வருவார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. அண்ணாமலையின் இந்த தியாகமும், வியூகமும் தேர்தல் முடிவுகளில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

