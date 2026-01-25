இந்துக்களின் கோயில்களில் கட்டணம் எதற்கு? கொந்தளித்த எச்.ராஜா

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு எச்.ராஜா காஞ்சிபுரத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். பாஜக மூத்த நிர்வாகி எச் ராஜா காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஆலயங்களில் தரிசனம் மேற்கொண்டார். குறிப்பாக பஞ்சபூத தலங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ ஏலவார்குழலி உடனுறை ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார். இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, கோயில் நகரம் காஞ்சிபுரத்தில் புகழ்பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில் 48 நாட்கள் மண்டல பூஜை நிறைவு பெற்றுள்ளது ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை புரிந்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் ஆனால் தமிழகத்தில் இந்துக்களுக்கு இடைஞ்சலாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்துக்களின் மத நம்பிக்கை
தமிழக அரசை பொருத்தவரை டாஸ்மார்க் மற்றும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை வருமானங்கள் கொள்ளையடிக்க ஏதுவாக உள்ளது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக இந்துக்களின் மத நம்பிக்கைகளை சிதைக்கும் செயல் தமிழகத்தில் அதிகரித்து உள்ளது. அந்த வகையில் தான் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ரதசப்தமி அன்று சங்கரமடம் சார்பில் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலுக்கு அளிக்கப்பட்ட தங்கத்தேர் வீதி உலாவிற்கு அனுமதி அறநிலையத்துறை மூலம் அளிக்கப்படவில்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது கண்டனத்திற்குரியது. மேலும் முதல்வர் வருகையை காரணம் காட்டி ரத்து செய்வது எந்த வகையில் நியாயம்.
காவல்துறை தடை
முதல்வர் வருகைபுரியட்டும் கோவிலுக்கு வருகைதந்து கூட தேரை வடம் பிடிக்கக்கட்டும் இதில் எவ்வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என்ற அவர் இந்துக்களின் நம்பிக்கைக்கு மதிப்பளித்து முதல்வர் வருகைதரும் நிகழ்வை மற்றொரு தான் வைத்து கொள்ளலாமே அஷ்டமி, நவமியில் கூட வரலாமே என்றார். மேலும் மாற்று மதத்தினர் நம்பிக்கை மற்றும் மத வழிபாடுகளுக்கு காவல்துறை தடை விதிக்கிறதா இந்த அறம் கெட்ட துறை அரசில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்பதே எனது நீண்ட நாள் கோரிக்கை.
ஆன்மீக வழிபாடு
தமிழகத்தில் இந்துக்களுக்கு ஆன்மீக வழிபாடு மற்றும் மத சுதந்திரம் உள்ளிட்டவை இல்லை என குற்றச்சாட்டாக தெரிவித்தார். பிற மாநிலங்களில் உள்ள திருக்கோயில்களில் பக்தர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சேவைகளை அறிந்திருந்தும், அமைச்சர் சேகர்பாபு காத்துக் கிடப்பதில் தவறு என்ன என தெரிவிப்பது அறம் கெட்ட துறைக்கு உதாரணம் ஆகும். ஆகவே இந்துக்கள் திமுக அரசுக்கு வாக்களிக்க கூடாது என்பதே எனது கருத்து என தெரிவித்தார்.
