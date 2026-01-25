English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இந்துக்களின் கோயில்களில் கட்டணம் எதற்கு? கொந்தளித்த எச்.ராஜா

இந்துக்களின் கோயில்களில் கட்டணம் எதற்கு? கொந்தளித்த எச்.ராஜா

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவில் தங்க தேரோட்டம் முதல்வர் வருகையையொட்டி ரத்து செய்வதா? பிற மத வழிபாட்டுத்தளங்களில் எந்தக் கட்டணம் இல்லாத போது இந்துக்களின் கோயில்களில் கட்டணம் எதற்கு? கொந்தளித்த எச்.ராஜா.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 25, 2026, 04:36 PM IST
  • இந்துக்களுக்கு தமிழகத்தில்...
  • வழிபாட்டு சுதந்திரம் இல்லை..
  • எச்.ராஜா பேட்டி.

Trending Photos

இன்று 9 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை அலர்ட்
camera icon6
Rain Alert
இன்று 9 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை அலர்ட்
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
இன்று முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை! கட்டணம் இவ்வளவா.. டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி?
camera icon7
Double Decker Bus
இன்று முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை! கட்டணம் இவ்வளவா.. டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி?
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon6
vijay
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
இந்துக்களின் கோயில்களில் கட்டணம் எதற்கு? கொந்தளித்த எச்.ராஜா

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு எச்.ராஜா காஞ்சிபுரத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். பாஜக மூத்த நிர்வாகி எச் ராஜா காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஆலயங்களில் தரிசனம் மேற்கொண்டார். குறிப்பாக பஞ்சபூத தலங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ ஏலவார்குழலி உடனுறை ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயிலில்  சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார். இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, கோயில் நகரம் காஞ்சிபுரத்தில் புகழ்பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோயில் 48 நாட்கள் மண்டல பூஜை நிறைவு பெற்றுள்ளது ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை புரிந்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் ஆனால் தமிழகத்தில் இந்துக்களுக்கு இடைஞ்சலாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல்பட்டு வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் ஜனவரி 27 செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

இந்துக்களின் மத நம்பிக்கை

தமிழக அரசை பொருத்தவரை டாஸ்மார்க் மற்றும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை வருமானங்கள் கொள்ளையடிக்க ஏதுவாக உள்ளது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக இந்துக்களின் மத நம்பிக்கைகளை சிதைக்கும் செயல் தமிழகத்தில் அதிகரித்து உள்ளது. அந்த வகையில் தான் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ரதசப்தமி அன்று சங்கரமடம் சார்பில் ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலுக்கு அளிக்கப்பட்ட தங்கத்தேர் வீதி உலாவிற்கு அனுமதி அறநிலையத்துறை மூலம் அளிக்கப்படவில்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது கண்டனத்திற்குரியது. மேலும் முதல்வர் வருகையை காரணம் காட்டி ரத்து செய்வது எந்த வகையில் நியாயம்.

காவல்துறை தடை

முதல்வர் வருகைபுரியட்டும் கோவிலுக்கு வருகைதந்து கூட தேரை வடம் பிடிக்கக்கட்டும் இதில் எவ்வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என்ற அவர் இந்துக்களின் நம்பிக்கைக்கு மதிப்பளித்து முதல்வர் வருகைதரும் நிகழ்வை மற்றொரு தான் வைத்து கொள்ளலாமே அஷ்டமி, நவமியில் கூட வரலாமே என்றார். மேலும் மாற்று மதத்தினர் நம்பிக்கை மற்றும் மத வழிபாடுகளுக்கு காவல்துறை தடை விதிக்கிறதா இந்த அறம் கெட்ட துறை அரசில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்பதே எனது நீண்ட நாள் கோரிக்கை. 

ஆன்மீக வழிபாடு

தமிழகத்தில் இந்துக்களுக்கு ஆன்மீக வழிபாடு மற்றும் மத சுதந்திரம் உள்ளிட்டவை இல்லை என குற்றச்சாட்டாக தெரிவித்தார். பிற மாநிலங்களில் உள்ள திருக்கோயில்களில் பக்தர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சேவைகளை அறிந்திருந்தும், அமைச்சர் சேகர்பாபு காத்துக் கிடப்பதில் தவறு என்ன என தெரிவிப்பது அறம் கெட்ட துறைக்கு உதாரணம் ஆகும். ஆகவே இந்துக்கள் திமுக அரசுக்கு வாக்களிக்க கூடாது என்பதே எனது கருத்து என தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க: யாருடன் கூட்டணி? பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Hindu TemplesBJPH RajaKanchipuramDMK

Trending News