/தேர்தல் வழக்கு: விஜய்-க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. குறைபாடுகளை சரிசெய்ய 3 வார கெடு!

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று புதிய முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய்க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி நோட்டீஸ் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. தேர்தலின் போது அவர் தாக்கல் செய்த வேட்புமனு பிரமாணப் பத்திரங்களில் (Affidavits) சொத்து விவரங்கள் மற்றும் வழக்கு விவரங்கள் முரணாக இருப்பதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கிலும் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். பின்னர் சட்ட விதிகளின்படி ஒரு தொகுதியை மட்டுமே தக்க வைத்துக்கொண்டு, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் அந்தத் தொகுதி காலியாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து பல்வேறு மனுதாரர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
ஒரு தொகுதியின் வேட்புமனுவில் சொத்து மதிப்பு சுமார் ₹115 கோடி எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், மற்றொரு தொகுதியில் அது ₹220 கோடிக்கும் அதிகமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ₹100 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்து முரண்பாடுதான் தற்போதைய முக்கிய விவாதப் புள்ளியாக மாறியுள்ளது.
பெரம்பூர் தொகுதி பிரமாணப் பத்திரத்தில் தன் மீது எந்த வழக்கும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மனுவில் பிரச்சாரக் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்கு உட்பட இரண்டு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு, முதல்வர் விஜய்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது. பிரமாணப் பத்திரத்தில் உள்ள இந்தத் தவறுகள் மற்றும் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து, 3 வாரங்களுக்குள் முதல்வர் விஜய் இதற்கு உரிய விளக்கமளிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதேபோல் தவெக-வின் முக்கிய நிர்வாகியும் தற்போதைய மாநில அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிரான வழக்கிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. அவர் மீதான முந்தைய வழக்குகள் ரத்து செய்யப்பட்டது எப்படி என்ற கோணத்தில் இந்த நோட்டீஸ் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளரின் தேர்தல் நடைமுறை, வேட்புமனு அல்லது தேர்தல் விதிமுறைகள் தொடர்பாக சட்டப்பூர்வ சந்தேகம் எழுந்தால், அதை நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் மனுவாக தாக்கல் செய்யலாம்.
முதல்வர் விஜய்க்கு நோட்டீஸ் வழக்கின் தற்போதைய நிலை என்ன?
தற்போது வழக்கு ஆரம்ப கட்ட விசாரணையிலேயே உள்ளது. நீதிமன்றம் பதில் மனுக்களைப் பெற்ற பிறகு, வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை நடைபெறும். இறுதி தீர்ப்பு வெளியாகும் வரை விஜயின் தேர்தல் வெற்றியின் சட்டப்பூர்வ நிலை குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.