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தேர்தல் வழக்கு: விஜய்-க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. குறைபாடுகளை சரிசெய்ய 3 வார கெடு!

பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் நடந்த தேர்தல் தொடர்பான மனுக்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தன. இந்த வழக்குகளில் முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய நீதிமன்றம், மனுக்களில் உள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்து மூன்று வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. வழக்கு தற்போது ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் உள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 07, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:06 PM IST
தேர்தல் வழக்கு: விஜய்-க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. குறைபாடுகளை சரிசெய்ய 3 வார கெடு!
Image Credit: File | Chennai High Court Issues Notice to CM Vijay in Election CasesSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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