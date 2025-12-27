பெங்களூருவை விட... சென்னையில் குறைந்த விலையில் வீடு கிடைப்பது எப்படி?

Chennai Real Estate Investment: தென்னிந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களாக சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களை குறிப்பிடலாம். இதில் பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களில் வீடுகள், நிலங்கள் போன்ற ரியல் எஸ்டேட்டின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து விண்ணைத் தொட்டிருக்கின்றன எனலாம்.
அந்த வகையில், தற்போது ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டாளர்களின் பார்வை சென்னையின் பக்கம் திரும்பியிருக்கிறது. தகவல் தொழில்நுட்ப துறையும், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும் அசூர வளர்ச்சியை அடைந்திருந்தாலும் கூட ஒப்பீட்டளவில் சென்னையில் குறைந்த விலையில் நிலம், வீடும் வாங்கும் வகையிலான நகரமாக இருப்பது எப்படி? என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் இருக்கிறது. இதற்கான முக்கிய காரணங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Chennai Real Estate: பெங்களூரு, ஹைதராபாத்தில் எக்குத்தப்பாக உயரும் விலை
அதற்கு முன், பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத்தில் வீடுகளின் விலை எவ்வளவு இருக்கிறது?, சென்னையில் எவ்வளவு இருக்கிறது? என்பதை முதலில் இங்கு ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம். பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத்தில் நிலவும் இடப்பற்றாக்குறை மற்றும் அதீத தேவையால் வீடுகளின் விலை கடந்த சில ஆண்டுகளில் மட்டும் 20 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Chennai Real Estate: சென்னையில் சீரான வளர்ச்சி
ஆனால், சென்னையில் வீடுகளின் விலை உயர்வு என்பது சீரான வளர்ச்சியாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, பழைய மகாலிபுரம் சாலை (OMR), போரூர் போன்ற பகுதிகளில் இப்போதும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் வாங்கக்கூடிய விலையில் தரமான வீடுகள் கிடைப்பதாக கூறப்படுகிறது. நாட்டின் மற்ற மெட்ரோ நகரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், சென்னையில் ஒரு சதுர அடி விலை இப்போதும் கட்டுப்படியாகும் விலையிலேயே இருப்பதாக வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
Chennai Real Estate: உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்
சென்னையின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக திகழ்வது அதன் தனித்துமான கட்டமைப்பு வசதிகள் எனலாம். சென்னையின் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் மிக அசுர வேகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. இது புறநகர் பகுதிகளை நகரத்துடன் எளிதாக இணைக்கும் போக்குவரத்து வசதியாகும். பரந்தூரில் திட்டமிடப்பட்டு வரும் புதிய விமான நிலையம், சென்னையின் ரியல் எஸ்டேட் மதிப்பை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை என்பது பெங்களூரு, ஹைதராபாத் நகரங்களைப் போன்று வெறும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை சார்ந்த நகரம் மட்டுமல்ல, இது 'ஆசியாவின் டெட்ராய்ட்' என்று அழைக்கப்படும் அளவிற்கு ஆட்டோமொபைல், உற்பத்தித் துறையிலும் தலைசிறந்து விளங்குகிறது.
Chennai Real Estate: முதிர்ச்சிபெற்ற சந்தை
அதுமட்டுமின்றி பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு தலைவிரித்தாடுகிறது. அதிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் போன்ற சிக்கல்கள் ஒருபுறம் இருக்கின்றன. அதேநேரத்தில், சென்னை தனது வளங்களைச் சரியாகத் திட்டமிட்டு மேம்படுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. சென்னை ஒரு 'முதிர்ச்சிபெற்ற சந்தை' (Mature Market) என்பதால், இங்கு ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்வது மிகவும் பாதுகாப்பானது என்பது நிபுணர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
திடீர் விலை வீழ்ச்சி அல்லது தேக்கநிலை இங்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் மிகக் குறைவு. புரியும்படி எளிமையாக சொல்வதானால் குறைந்த விலை, நிறைவான வசதிகள் மற்றும் எதிர்கால நிலையான வளர்ச்சி என அனைத்தும் ஒருங்கே அமைந்திருப்பதால், சென்னை தற்போது தென்னிந்தியாவின் சிறந்த ரியல் எஸ்டேட் ஹாட்ஸ்பாட்டாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.
