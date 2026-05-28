/விஜய் ஏன் எப்போதும் கோட்-சூட் அணிகிறார்? அம்மா ஷோபா சொன்ன சீக்ரெட்!

முதல்வர் விஜய் கோட் சூட் போடுவதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து, அவரது உறவினர் பெண் கூறியிருக்கும் விஷயம் தற்பாேது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றிருக்கும் விஜய், புதிதாக ஆட்சி அமைத்த பிறகு தனக்கான பணிகளை முழு வீச்சுடன் செய்து வருகிறார். இவர், முதலமைச்சராக ஆனதிலிருந்து எங்கு சென்றாலும் கருப்பு நிற சூட் வெள்ளை நிற சர்ட் அணிந்துதான் செல்கிறார். இந்த புது ட்ரெண்டிற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன என்பது குறித்து பலருக்கும் இப்போது வரை சந்தேகமாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டிலும் சரி, நம் மாநிலங்களுக்கு அருகே உள்ள அண்டை மாநிலங்களுக்கு சென்றாலும் சரி அரசியல்வாதிகளாக இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் வெள்ளை நிற வேட்டி சட்டை அணிந்து இருப்பார்கள். அரசியல் விழாக்கள் மட்டுமல்லாமல், வெளியில் அவர்கள் தனியாக திருமண விழாக்கள் அல்லது வேறு விழாக்களுக்கு சென்றாலும் இந்த உடையில் தான் செல்வார்கள். அது என்னவோ, அரசியல்வாதி என்றாலே வெள்ளை நிற வேட்டி சட்டை அணிவதுதான் யூனிபார்ம் என்று ஆகிவிட்டது. ஆனால் விஜய், அந்த கலாச்சாரத்தை நொறுக்கியிருக்கிறார்.
சில வாரங்களுக்கு முன்பு விஜய்க்கு பதவி ஏற்பு விழா நடைபெற்றது. அங்கு சரியான நேரத்திற்கு வந்த அவர் கருப்பு நிற கோட்டும் உள்ளே வெள்ளை நிற ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தார். இதை பார்த்த மக்கள் பலரும், “எங்களுக்கு செம ஸ்டைலான சிஎம் கிடைத்திருக்கிறார்” என்று கூறி பதிவிட்டு வந்தனர். இந்த சமயத்தில் அவர், அந்த விழாவிற்கு மட்டுமல்லாமல் சட்டப்பேரவையில் முதல் நாள் கலந்து கொண்ட போதும், அடுத்தடுத்த நாட்களில் கட்சியின் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நாள் வந்த போதும் அவர் கோட் சூட்டிலேயே வந்தார்.
விஜய், முதல்வர் ஆனதற்கு பிறகு, எங்கு சென்றாலும் கோட் சூட்டில் செல்வது குறித்து அவரது மாமா மகள்கள் பேசியிருக்கின்றனர். அதாவது, விஜய் குளிர் தாங்காத்தால்தான், எப்போதும் எங்கு சென்றாலும் கோட் - சூட் அணிந்துகொள்ள தேர்வு செய்திருப்பார் என விஜய்யின் தாய் ஷோபா தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கின்றனர். மேலும், விஜய் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் கெட்-அப் மாற்றுவார் என்றும், இன்றைய தேதியில் இளைஞர்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கும் அவர் அனைத்திலும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்டார்ட் போல இதையும் ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் ஆக பார்க்கிறோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். அவர் கோட் சூட்டில் இருப்பது எங்களுக்கே ஆச்சரியம்தான் என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
விஜய், இது போன்ற காஸ்ட்யூமில் பீஸ்ட் படத்தில் இருப்பார். அந்த படத்தில் இவர் முக்கால்வாசி கோட்-சூட் போட்டுக்கொண்டுதான் நடித்திருப்பார். அந்த படத்தின் மீது பலருக்கும் விமர்சனம் இருந்தாலும், விஜய்யின் லுக் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தது. விஜய், முதல்வர் ஆன பிறகு இப்படி கோட் சூட்டில் வந்ததை நெல்சன் திலீப்குமார் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் ஷேர் செய்து, “பீஸ்ட்டிலிருந்து அப்படியே வந்திருக்கிறார்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இது ஓரளவிற்கு உண்மைதான்.
பீஸ்ட் படத்தில் தனது காஸ்டியூம் டிசைனர் யாரோ, அவரை வைத்துதான் விஜய் இந்த கோட் சூட்டை கஸ்டமைஸ் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அரசு விழாக்களில் இருந்து, கட்சி தலைவர்கள் வீடு வரை எங்கு சென்றாலும் இவர் காேட் சூட் அணிந்து செல்வதால் தற்பாேது இதுவே அவரது அடையாளமாகவும் மாறிவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.