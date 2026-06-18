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சபாநாயகர் அறையில் முதல்வர் விஜய், திமுக, அதிமுக ஒன்றாகக் கூடியது ஏன்? பின்னணி விவரம்!

Business Advisory Committee: தமிழ்நாடு 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உரையுடன் தொடங்கியது. ஆளுநர் உரையைத் தொடர்ந்து, சபாநாயகர் தலைமையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சி உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற முக்கிய அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டமும் நடைபெற்றது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:22 PM IST
சபாநாயகர் அறையில் முதல்வர் விஜய், திமுக, அதிமுக ஒன்றாகக் கூடியது ஏன்? பின்னணி விவரம்!
Image Credit: TN Govt | TN Assembly 2026: Business Advisory Committee Meeting

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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சபாநாயகர் அறையில் முதல்வர் விஜய், திமுக, அதிமுக ஒன்றாகக் கூடியது ஏன்? பின்னணி விவரம்
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