/சபாநாயகர் அறையில் முதல்வர் விஜய், திமுக, அதிமுக ஒன்றாகக் கூடியது ஏன்? பின்னணி விவரம்!

சென்னை: தமிழ்நாடு 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வகையில் தொடங்கியுள்ள சூழலில், அடுத்தகட்ட கூட்டத்தொடர் நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடுவதற்கான அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் சபாநாயகர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் என்பதால், இந்த அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இக்கூட்டத்தின் விவரங்கள், அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நோக்கம் மற்றும் ஆளுநர் உரையின் விரிவான சிறப்பம்சங்கள் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
சபாநாயகர் தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுகுழு கூட்டம்
சட்டப்பேரவை ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கி தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பேரவை வளாகத்தில் சபாநாயகர் தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு (Business Advisory Committee) கூட்டம் தொடங்கியது.
இந்த முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் நேரடியாகப் பங்கேற்றார்.
அனைத்துக் கட்சிப் பிரதிநிதிகள்
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுடன், எதிர்க்கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளின் முக்கியப் பிரதிநிதிகளும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
அலுவல் ஆய்வுகுழு கூட்டம் முக்கிய நோக்கம்
இந்தச் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதங்களை எத்தனை நாட்களுக்கு வைப்பது மற்றும் பட்ஜெட் அல்லது இதர முக்கிய மசோதாக்கள் எப்போது தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து இக்கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவுள்ளது.
17வது சட்டப்பேரவை: ஆளுநர் உரையின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
முன்னதாக, தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவர்கள் ஆற்றிய உரையில், புதிய அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்கால தொலைநோக்கு பார்வைகளை விரிவாகப் பட்டியலிட்டார். அதன் முக்கிய அம்சங்கள்..
1. அரசியல் மற்றும் நிர்வாக மாற்றம்
- புதிய அரசியல் புரட்சி: 1967-ல் அண்ணா, 1977-ல் எம்.ஜி.ஆர் தலைமைகளில் தமிழகத்தில் அரசியல் மாற்றம் நிகழ்ந்தது போல, 2026-ல் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மற்றொரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அரசியல் புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
- பகிரப்பட்ட அதிகாரம்: தமிழ்நாட்டின் 74 ஆண்டுகால அரசியல் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில், "பகிரப்பட்ட ஆட்சி மற்றும் பகிரப்பட்ட அதிகாரம்" என்ற புதிய கூட்டாட்சி முன்மாதிரியை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது.
- நிர்வாக வழிகாட்டிகள்: தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராஜர், வீரமங்கை வேலு நாச்சியார், அஞ்சலை அம்மாள் மற்றும் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் ஆகியோரின் கொள்கைகளே இந்த அரசின் நிர்வாகத்திற்கு வழிகாட்டி.
2. மாநில உரிமைகள் மற்றும் நிதி கோரிக்கைகள்
- மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தல்: மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு வழங்கும் வரிகளில் மாநிலத்திற்கு உரிய பங்கைப் பெற வலியுறுத்தி, சட்டப்பேரவையில் தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும்.
- சிறப்பு சட்டக் குழு: தமிழ்நாட்டிற்கு சட்டபூர்வமாக கிடைக்க வேண்டிய நிதி உரிமைகள் மற்றும் நிலுவைத் தொகைகளைப் பெறுவதற்காக சிறப்பு சட்டக் குழு ஒன்று அமைக்கப்படும்.
- வெள்ளை அறிக்கை: கடந்த 5 ஆண்டுகால நிதி நிர்வாகத்தின் உண்மை நிலையை வெளிப்படையாக விளக்கும் வெள்ளை அறிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளார்.
3. சட்டம்-ஒழுங்கு, சமூக நீதி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு
- காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்புதல்: உயர்கல்வித் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் பிற காலிப் பணியிடங்கள் தகுதி, திறமை அடிப்படையில், முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் போர்க்கால அடிப்படையில் நிரப்பப்படும்.
- சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு: மத்திய அரசு தனது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பணிகளை நிறைவு செய்த பிறகு, தமிழ்நாடு அரசு விரிவான சமூகநீதி ஆய்வை மேற்கொள்ளும்.
- சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் சமூக விரோதச் செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க இந்தச் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் பணிகள் மேலும் விரிவுபடுத்தப்படும்.
4. போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் கல்வி
- மதுவிலக்கு மற்றும் போதை ஒழிப்பு: கல்வி நிறுவனங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் அருகே இருந்த 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 'சிறப்பு போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை' அமைக்கப்படும். கள்ளச்சாராயம் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும்.
- தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு: தமிழகத்தின் இருமொழிக் கொள்கைக்கு மாறான தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP-2020), மும்மொழித் திணிப்பு மற்றும் நீட் (NEET) தேர்வு முறையை இந்த அரசு உறுதியாக எதிர்க்கிறது. கல்வியை மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்.
- காவிரி நதிநீர் உரிமை: கர்நாடக அரசின் புதிய அணை கட்டுமானத் திட்டங்களைத் தடுத்து, தமிழகத்திற்கு உரிய காவிரி நீரை முழுமையாகப் பெற தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடரும்.
- மீனவர்கள் பாதுகாப்பு: இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படும் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணவும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கவும் அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கும்.