/CM விஜய்யின் அடுத்த டெல்லி விசிட் எப்போது? - சோனியா, ராகுலை சந்திக்காமல் வந்தது ஏன்?

CM Vijay Delhi Visit News : டெல்லி சென்றும் முதலமைச்சர் விஜய் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தியை சந்திக்காமல் வந்தது ஏன்?, அடுத்து முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி செல்வது எப்போது? உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
CM Vijay Delhi Visit News : தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர், விஜய் முதல்முறையாக டெல்லி சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்ததை விட, காங்கிரஸின் முன்னணி தலைவர்களான சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் சந்திக்காமல் வந்ததுதான் பேசுப்பொருளாக உள்ளது.
தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான அடுத்த நாளே, காங்கிரஸ் கட்சி தவெக உடன் கூட்டணி அமைத்தது. காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று, மேடையில் விஜய்யின் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தார்.
தவெகவின் அமைச்சரவையில் காங்கிரஸின் 2 உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றனர். 1967ஆம் ஆண்டுக்கு பின், சுமார் 59 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் காங்கிரஸ் முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது. இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புது ரத்தத்தை பாய்ச்சி உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதன்முதலாக டெல்லி வரும்போது, விஜய் நிச்சயம் சோனியா காந்தி உள்ளிட்டோரை சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதற்கேற்பவே இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாகவே அவரது பயணம் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், பிரதமர் மோடி, மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை மட்டுமே சந்தித்தார்.
அதேநேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரையும் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், விஜய் இன்று பகலிலேயே டெல்லியில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டார். டெல்லி வந்து முதல்முறையாக தமிழக முதல்வர் ஒருவர் செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் சென்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தியை சந்திக்காமல் சென்றது குறித்து, டெல்லியில் காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கிறிஸ்டோபர் திலக் கூறுகையில், "இந்த சந்திப்பு ரத்தாகவில்லை என நான் நினைக்கிறேன், அவரது அடுத்த வருகைக்காக இந்த சந்திப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏனென்றால், இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான வருகை மட்டுமே என்ற செய்தியை முதலமைச்சர் விஜய் தெளிவாக தெரிவிக்க விரும்புகிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதனால், தான் பிரதமர் மோடியுடன் மட்டும் சந்திப்பு மேற்கொண்டுள்ளார்.
Delhi: On Tamil Nadu CM Vijay skipping a meeting with Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and CPP Chairperson Sonia Gandhi, Congress MP Christopher Tilak says, "I think the meeting is not cancelled, it is postponed for his next visit because I think the CM wants to clearly send a message… pic.twitter.com/daKTvadQZa— IANS (@ians_india) May 28, 2026
எனவே, அடுத்து வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி அன்று நிதி ஆயோக் கூட்டத்திற்காக முதலமைச்சர் விஜய் மீண்டும் (டெல்லி) வருவார் என நினைக்கிறேன். அப்போது அவர் சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோரை சந்தித்து பேசுவார் என நினைக்கிறேன்
தற்போதைய நிலவரப்படி எங்களிடையே மிகவும் இணக்கமான உறவு உள்ளது. கவலைப்படுவதற்கு இதில் பெரிதாக எதுவும் இல்லை. மேலும் இந்தக் கூட்டம் நடைபெறாததை குறித்து அதிகம் யோசிப்பதற்கும் எதுவுமில்லை" என்றார்.
சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 28 தொகுதிகளை திமுக கூட்டணியில் பெற்றது. அத்துடன் ஒரு மாநிலங்களவை இடத்தையும் பெற்றது. அதில், காங்கிரஸ் சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரானவர்தான் கிறிஸ்டோபர் திலக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன்முலம், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அடுத்த இரண்டு வாரத்தில் மீண்டும் டெல்லி வருவதை ஒட்டியே சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தியை அவர் சந்திக்காமல் சென்றதாக தெரிகிறது. நிதி ஆயோக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும். இதில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்கள் கலந்துகொள்வார் என தெரிகிறது.