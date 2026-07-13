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அன்பில் மகேஸ் அதிரடி: அவதூறு புகார்! தனியார் பள்ளி கூட்டமைப்பு நிர்வாகிக்கு ரூ.50 கோடி நோட்டீஸ்

Anbil Mahesh : லஞ்சப் புகார் கூறிய தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிக்கு ரூ.50 கோடி இழப்பீடு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:08 PM IST
அன்பில் மகேஸ் அதிரடி: அவதூறு புகார்! தனியார் பள்ளி கூட்டமைப்பு நிர்வாகிக்கு ரூ.50 கோடி நோட்டீஸ்
Image Credit: Anbil Mahesh PoyyamozhiSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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அன்பில் மகேஸ் அதிரடி: அவதூறு புகார்! தனியார் பள்ளி கூட்டமைப்பு நிர்வாகிக்கு நோட்டீஸ்
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