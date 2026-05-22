/செங்கோட்டையனுக்கு திடீர் இலாகா மாற்றம் ஏன்? இதுதான் விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!

Sengottaiyan Revenue Department : தமிழ்நாடு அமைச்சரவை மே 21ஆம் தேதியான நேற்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் மொத்தம் 33 அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதில் தவெக கட்சியின் முக்கிய பிரமுகராகவும் செயல்பாட்டாளராகவும் இருக்கும் செங்கோட்டையனுக்கு இலாகா மாற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பேசு பொருளாகி இருக்கிறது.
Sengottaiyan Revenue Department : தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை விரிவாக்கம் மே 21 ஆம் தேதியான நேற்று செய்யப்பட்டது. இதில் புதிதாக 23 அமைச்சர்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். பதவி ஏற்றதில் 21 பேர் தாவிக்க கட்சியை சேர்ந்தவர்கள், இரண்டு பேர் காங்கிரஸ் கட்சியின் உறுப்பினர்கள். கடைசியாக, 1967 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு, தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளது.
அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பின் இலாக்கா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதில் ஒரு சில அமைச்சர்களின் இலாகா மற்றும் துறைகள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. முன்னதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நிதித்துறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு பின் அவரது இலாகாவானது மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருவாய் துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் என்னவென்று தெரியாமல் மக்கள் குழம்பி வந்தது என்பதில் அதற்கான காரணம் வெளியாகி உள்ளது.
செங்கோட்டையன் இலாகா மாற்றம் செய்யப்பட்டது அவருடைய விருப்பத்தின் பேரால்தான் என்று கூறப்படுகிறது. அவருக்கு முதலில் நிதித்துறை ஒதுக்கப்பட்டு இருந்ததை அடுத்து, முதலமைச்சர் விஜியிடம் தனக்கு மக்களிடம் நேரடி தொடர்புடைய ஏதாவது ஒரு துறையை கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று செங்கோட்டையன் கோரிக்கை வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அவரது கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய் மக்களுடன் நேரடி தொடர்புடைய வருவாய் துறையை செங்கோட்டையனுக்கு ஒதுக்கியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதனால் நிதி அமைச்சராக இருந்த செங்கோட்டையன் தற்போது வருவாய் - பேரிடர் நிர்வாகத்துறைக்கு அமைச்சராக மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார். தனது கோரிக்கையை ஏற்று விஜய் தனக்கு இந்த இலாகாவை ஒதுக்கியதால் செங்கோட்டையன் மகிழ்ச்சியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வருவாய் - பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை என்பது, மாநிலத்தின் நில ஆவணங்களை பராமரித்தல், அரசுக்குரிய வரிகளை வசூலித்தல் மற்றும் புயல், வெள்ளம், வறட்சி போன்ற இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்கலுக்கு உடனடி நிவாரனம் மற்றும் மறு வாழ்வு வழங்குவதை பிரதான நோகமாக கொண்டு இயங்கும் துறையாகும்.
செங்கோட்டையன், தவெக அமைச்சரவையில் அனைவருடனும் ஒப்பிடும் போது, அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். ஏற்கனவே பலமுறை அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த இவர், அதிக வேலைபளு கொண்ட நிதித்துறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அரசியல் வல்லுநர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. தற்போது இந்த அமைச்சரவையில் மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது, அவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இதனை அரசியல் தெரிந்த வல்லநர்கள் பலர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
மரிய வில்சன், இந்தியாவின் முன்னணி கல்வியாளராகவும் தொழில்முனைவோராகவும் இருக்கிறார். இவர், கிராமப்புறங்களிலும், கடலோர பகுதிகளிலும், தரமான கல்வி வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டு,பல கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி வருகிறார். அதே போல இவர் இளங்கலை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் முதுகலை வனிக மேலாண்மை படித்துள்ளார். முனைவர் பட்டமும் பெற்றிருக்கிறார்.
தற்போது, நிதியமைச்சராக ஆர்.கே.நகர் எம்.எல்.ஏ மரிய வில்சன் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். கல்வி மற்றும் தொழில்துறையில் நீண்ட அனுபவம் கொண்ட மரிய வில்சன், நிதி மேலாண்மையை சிறப்பாக கையாள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை வைத்துதான், முதல்வர் விஜய்யும் நிதித்துறையை அவர் கையில் ஒப்படடைத்திருக்கிறார்.
விஜய், தான் அரசியலுக்கு வரும் போதே தனது ஆட்சி புதிய ஆட்சியாக இருக்கும் என்று கூறித்தான் வந்தார். நிதி போன்ற, முக்கிய துறையை மரிய வில்சன் போன்ற புதிய இளம், கார்ப்ரேட் மேலாண்மைத்திறன் கொண்டவரிடம் ஒப்படைத்து அரசில் புதுமை செய்ய வேண்டும் என விஜய் நினைபதாக தெரிகிறது. இதன் காரணமாகவே, இளம் மற்றும் கார்ப்ரேட் ஸ்டைலில் நிர்வகிக்கும் மரிய வில்சன் போன்ற அமைச்சர்களுக்கு இவர் அதிக வேலை இருக்கும் அமைச்சரவை இலாகாவை அளித்திருப்பதாக தெரிகிறது.
