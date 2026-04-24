  • கோவையில் ஐக்கியம்.. ஓட்டு போடாத செந்தில் பாலாஜி.. கரூர் செல்லாதது ஏன்?

கோவையில் ஐக்கியம்.. ஓட்டு போடாத செந்தில் பாலாஜி.. கரூர் செல்லாதது ஏன்?

Senthil Balaji  Not Vote:  நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் செந்தில் பாலாஜி வாக்களிக்கவில்லை.  தேர்தல் நாளில் கரூர் செல்லாமல், கோவையிலேயே ஐக்கியமாகி இருந்தார். இதற்கான காரணம் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:41 PM IST
  • வாக்களிக்காத செந்தில் பாலாஜி
  • கரூர் செல்லாமல் கோவையில் செந்தில் பாலாஜி இருந்தார்
  • கோவையில் தேர்தல் வேலை இருந்ததால் தான், கரூர் செல்ல முடியவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது

கோவையில் ஐக்கியம்.. ஓட்டு போடாத செந்தில் பாலாஜி.. கரூர் செல்லாதது ஏன்?

Senthil Balaji  Not Vote In TN Assembly Election: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு   நேற்று (ஏப்ரல் 24) நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் கரூர் மாவட்டத்தில்  தான் வாக்குப்பதிவு அதிகமாக பதிவாகி உள்ளது.  கரூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 92.62 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. கன்னியாகுமரியில் குறைந்த அளவாக 75.61 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. கொங்கு மண்டலத்தில் வாக்குகள் அதிகரிப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.  

வாக்களிக்காத செந்தில் பாலாஜி

இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக அதிகமாக கொங்கு மண்டலத்தில் கவனம் செலுத்தியது.  அதற்கு ஏற்றப்படி வாக்குகளும் அதிகம் பதிவாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்த தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி வாக்களிக்கவில்லை என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. செந்தில் பாலாஜிக்கு கரூரில் வாக்கு உள்ளது.  கரூர் மாவட்டம் ராமேஸ்வரப்பட்டி புதுப்பாளையத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வழக்கமாக வாக்களிப்பார்.  காலையில் அவரது சசோதரர் அசோக் குமார் வாக்களித்தார். 

தொடர்ந்து, காலையில் வாக்களித்துவிட்டு, கோவைக்கு செந்தில் பாலாஜி வருகை தருவார் என கூறப்பட்டது. ஆனால், செந்தில் பாலாஜி இறுதி வரையும் கரூருக்கு செல்லவில்லை. இதனால், அவர் கரூரில் தனது வாக்கினை செந்தில் பாலாஜி பதியவில்லை. 

கோவை தொகுதிகளுக்கு திமுக பொறுப்பாளரான செந்தில் பாலாஜி தேர்தல் பணியில் மும்முரமாக இருந்ததால், சொந்த ஊருக்கே வாக்களிக்க வர முடியவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும், வாக்குப்பதிவு நாளில் அனைத்து வாக்காளர்களும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதற்கான பணிகளை செந்தில்  பாலாஜி நேற்று கவனித்து வந்ததாக தெரிகிறது. இதனால், அவரால் வாக்களிக்க முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது. 

கடந்த முறை கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அவர், இந்த தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு களம்  இறங்கியுள்ளார்.  கடந்த தேர்தலில் கோவை மாவட்டத்தின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில்,  இந்த முறை கோவையை தன் பக்கம் கொண்டு வர, திமுக முனைப்பு காட்டி, செந்தில் பாலாஜியை களமிறக்கி இருக்கிறது. இதற்கான பணிகளை கவனித்த செந்தில் பாலாஜியால் வாக்களிக்க சொந்த ஊராக கரூர் மாவட்டத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை.

வாக்களிக்காத திலகபாமா

அதேபோல, பாமகவின் திலகபாமாவும் நேற்று நடந்து முடிந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கவில்லை. சென்னை பெரம்பூரில் பாமக சார்பில் திலகபாமா போட்டியிடுகிறார். இவருக்கு விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் வாக்கு இருக்கிறது. தேர்தலையொட்டி, சென்னை - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.  அந்த வகையில், திலகபாமா விமான நிலையத்திற்கு சரியான நேரத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை.  விமான நிலையத்திற்கு தாமதாக சென்றார். இதனால், அவர் தான் முன்பதிவு செய்த விமானத்தை தவறவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், திலகபாமா தனது வாக்கினை செலுத்தவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

வாக்குப்பதிவு எவ்வளவு?

தமிழகத்தில்  முதல்முறையாக அதிக வாக்கு சதவீதம் இந்த தேர்தலில் பதிவாகி உள்ளது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இதில் 4,83,89,578 பேர் மட்டுமே வாக்களித்தனர். இது 85 சதவீதமாகும். எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்கு பிறகு 50 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.  மொத்முள்ள வாக்காளர்களில் 89,53,713 பேர் வாக்களிக்கவில்லை.

இருப்பினும், வாக்குப்பதிவு வரலாறு காணாத  அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. மாவட்ட வாரியாக பார்க்கையில் சென்னையில் 83.73 சதவீதமும், திருவள்ளூரில் 83.76 சதவீதம், காஞ்சிபுரம் 87.39 சதவீதம், செங்கல்பட்டில் 85.39 சதவீதமும்,  கோவை மாவட்டத்தில் 84.76 சதவீதமும், மதுரையில் 80.55 சதவீதமும், திருச்சியில் 85.43 சதவீதமும், அரியலூரில் 87.41 சதவீதமும், கடலூரியில் 85.49 சதவீதமும், தருமபுரியில் 90.13 சதவீதமும், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 89.22 சதவீதமும், ஈரோட்டில் 90.10 சதவீதமும், கள்ளக்குறிச்சியில் 88.33 சதவீதமும், கன்னியாகுமரியில் 75.61 சதவீதமும் என பதிவாகி உள்ளது. இதில், குமரியில் தான் மிகவும் குறைவாக வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி - செந்தில் பாலாஜி ஏன் வாக்களிக்கவில்லை?

     பதில் - செந்தில் பாலாஜி கோவையில் தேர்தல் பணியில் இருந்ததால், கரூர் சென்று வாக்களிக்க முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது.

2) கேள்வி - வாக்குப்பதிவு எந்த மாவட்டத்தில் அதிகம், குறைவு?

   பதில் - கரூர் மாவட்டத்தில் அதிகமாக 92.62 சதவீதம், கன்னியாகுமரியில் குறைவாக 75.61 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது.

3) கேள்வி - தமிழகத்தில் மொத்த வாக்குப்பதிவு எவ்வளவு?

பதில் - தமிழகத்தில் மொத்தம் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது.

