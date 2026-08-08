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Delimitation : திமுகவின் நிலைப்பாடு இதுதான்... புட்டு புட்டு வைத்த கனிமொழி

Delimitation, TN MP Meeting: தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் கூட்டியிருக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் அவசியமற்றது என்றும்; திமுக அதில் பங்கேற்காததற்கான காரணங்கள், திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்றும் திமுக எம்.பி., கனிமொழி விரிவாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 08, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:32 PM IST
Delimitation : திமுகவின் நிலைப்பாடு இதுதான்... புட்டு புட்டு வைத்த கனிமொழி
Image Credit: Delimitation, MK Stalin - CM Vijay | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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