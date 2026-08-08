/Delimitation : திமுகவின் நிலைப்பாடு இதுதான்... புட்டு புட்டு வைத்த கனிமொழி

Delimitation, TN MP Advisory Meeting : தொகுதி மறுவரையறை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுவிக்கப்பட்டது.
திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக, மநீம உள்ளிட்ட கட்சிகள் இக்கூட்டத்தை புறக்கணித்துள்ளன. காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக, மதிமுக, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மட்டுமே பங்கேற்கின்றன. மொத்தம் உள்ள 57 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் 20 பேர் மட்டுமே பங்கேற்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை ஆலோசனை கூட்டத்தை புறக்கணித்தது குறித்து தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினரும், திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அப்பதிவில், "தொகுதி மறுவரையறை எனும் ஆபத்தை முதன்முதலில் எடுத்துரைத்து எச்சரித்தவர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளையும் அழைத்து கூட்டம் நடத்தி, தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கைகளைத் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றினார்.
தொகுதி மறுவரையறையில் தி.மு.க.வின் முந்தைய நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை; இதில் மேற்கொண்டு விவாதிக்க எதுவும் இல்லை! நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் என்ற பெயரில் த.வெ.க. அரசு நடத்தும் அரசியல் நாடகத்தில் தி.மு.க. பங்கேற்காது!— DMK (@arivalayam) August 8, 2026
மேகதாது அணைக்கு எதிரான சட்டமன்றத்… pic.twitter.com/sZsgL3s8Qw
அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சித் தலைவர்களைஅழைத்து நியாயமான தொகுதி மறுவரையறைக்கான கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுக் கூட்டத்தையும் சென்னையில் நடத்திக் காட்டினார்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதுமட்டுமின்றி, அனைவரது எதிர்ப்பையும் மீறி, நாடாளுமன்றத்தில் இது தொடர்பான சட்டமுன்வரைவை பாஜக கொண்டுவந்தபோது, சட்டமன்றத் தேர்தல் பரப்புரைப் பணிகளுக்கு இடையிலும் இதனை எதிர்த்துப் போராடினார் என்றும்; கருஞ்சட்டை அணிந்து, கருப்புக் கொடி ஏற்றி, சட்ட வரைவின் நகலைக் கொளுத்தி, நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேறாமல் தோல்வியடையச் செய்தார் என்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் பங்களிப்பை தெரிவித்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில், தற்போதைய நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்தை ஒன்றிய அரசு நிறைவேற்றப் போவதாக எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை என்றும்; திருத்தப்பட்ட சட்டமுன்வடிவு குறித்து எந்தத் தகவலும் இல்லாத நிலையில் - அது இன்னும் கையில் கிடைக்கப்பெறாத நிலையில், இதில் புதிதாக விவாதிக்கவும் எதுவும் இல்லை என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் கூட்டியுள்ள ஆலோசனை கூட்டம் அவசியமற்றது என்ற வகையில் கனிமொழி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டின் நிபந்தனைகள் என்னென்ன என்பதை மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருந்தபோது நடத்தப்பட்ட அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் வாயிலாக தெரிவித்துவிட்டதாகவும் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் நிபந்தனைகளாக அன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்த பட்டியலிட்ட கனிமொழி, அந்த நிலைப்பாட்டில் திமுக இப்போதும் உறுதியாக நிற்கிறது என்றும்; அந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தீர்மானங்களை ஒருமனதாக நிறைவேற்றிய காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய தேசிய முஸ்லீம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சிகள் இப்போதும் அதே நிலைப்பாட்டிலேயே இருக்கும்போது இந்தக் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்துக்கான தேவை என்ன? என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
முந்தைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து அவர்களை மாற்றுவதற்குத்தான் இந்த அனைத்துக் கட்சி எம்.பி.க்களின் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்கு எதிரான, நமது பிரதிநிதித்துவத்தைக் குறைக்கும் வகையிலான தொகுதி மறுவரையறையைத் திமுக நிச்சயம் எதிர்க்கும் என்றும்; அதில் எள்ளளவும் எங்களிடம் மாற்றம் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் கனிமொழி, "ஆனால், காவிரிப் பிரச்சினைக்காகத் தமிழ்நாடு முழுவதும் தற்போது போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. மேகதாது அணை தொடர்பான அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டுமென தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.
அனைவரும் கேட்கும் அந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை நடத்தாமல், அதுகுறித்து வாயும் திறக்காமல் தவெக அரசுகள்ள மவுனம் காக்கிறது. யாரும் கேட்காமலேயே அவசர அவசரமாகத் தொகுதி மறுவரையறைக்கான கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தைத் தவெக அரசு தற்போது கூட்டியிருப்பது காவிரி பிரச்சினையில் இருந்து மக்களைத் திசைதிருப்பும் அரசியல் நாடகமேயன்றி வேறில்லை.
தொகுதி மறுவரையறைக் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டின் உயிர்ப்பிரச்சினையான மேகதாது அணை குறித்து அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் கூட்டப்பட வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்து திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) எங்களின் நிலைப்பாட்டை அறிக்கை வாயிலாகத் தெளிவுபடுத்திவிட்டார்.
எனவே, தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளின் ஒருமித்த கோரிக்கையை நிராகரித்துள்ள தவெக அரசின் இன்றைய கூட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பங்கேற்காது" என திமுகவின் நிலைப்பாட்டை விளக்கி உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் காவிரி உரிமையிலும் டெல்டா உழவர்கள் மீதும் இந்த அரசுக்கு உண்மையாகவே அக்கறை இருக்கிறதென்றால், மேகதாது அணைக்கு எதிராகச் சட்டமன்றத்தில் நாம் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தை நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் சென்று ஒன்றிய ஜல் சக்தி அமைச்சரிடம் நேரில் வழங்கிடத் தமிழ்நாடு அரசின் பிரதிநிதிகள் முன்வர வேண்டும் என்றும்; தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் பிரதிநிதிகளை அனுப்ப மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தயாரா என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் நோக்கி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.