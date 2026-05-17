/ஆனி மாதம் நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்ய, பட்டா வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்?

Aani month property registration : ஆனி மாதத்தில் நிலம் கிரையம் செய்ய பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Aani month property registration : தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக ஆடி மாதம் மற்றும் மார்கழி மாதங்களில் சுப காரியங்கள், புதுமனை புகுவிழா, மற்றும் சொத்து வாங்குதல் போன்றவற்றை மக்கள் தவிர்ப்பது வழக்கம். ஆனால், அதற்கு நேர் மாறாக ஆனி மாதம் என்பது சொத்துக்கள் வாங்கவும், புதிய நிலம் கிரையம் செய்யவும் மிகவும் உன்னதமான மற்றும் அதிர்ஷ்டகரமான மாதமாக தமிழ் மக்களால் கருதப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு ஆனி மாதத்தில் நிலம் கிரையம் செய்ய மக்கள் காட்டிய அசாத்திய ஆர்வத்தின் காரணமாக, பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் டோக்கன்களை வழங்கியது. இந்த ஆண்டும் அதே போன்ற ஒரு நிலை நீடிக்கவும், அரசு கூடுதல் டோக்கன்களை வழங்கவும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ஆனி மாதத்தில் நிலம் கிரையம் செய்ய பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்?
ஆனி மாதத்தில் நிலம், வீடு அல்லது சொத்துக்களை வாங்குவதற்குப் பின்னால் ஆன்மீகம், ஜோதிடம் மற்றும் நடைமுறைச் சார்ந்த பல முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன.
சுப முகூர்த்த தினங்கள்: ஆனி மாதத்தில் பொதுவாகவே அதிகப்படியான சுப முகூர்த்த நாட்கள் வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை முகூர்த்தங்கள் வருகின்றன. இந்த நாட்களில் தொடங்கும் காரியங்கள் தடையின்றி முடியும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை.
அதிர்ஷ்டகரமான மாதம்: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, சூரியன் மிதுன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் இந்த மாதத்தில் நிலம் வாங்குவது, அந்த நிலத்தின் மதிப்பை பல மடங்கு உயர்த்தும் என்றும், தலைமுறை கடந்து அந்த சொத்து நிலைத்து நிற்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
ஆடி மாதத்திற்கு முந்தைய வாய்ப்பு: ஆனி மாதத்திற்கு அடுத்து வரும் ஆடி மாதம் சூன்ய மாதம் என்று அழைக்கப்படுவதால், அதில் சொத்து வாங்குவதையோ அல்லது கிரையம் செய்வதையோ மக்கள் முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பார்கள். எனவே, ஆடி மாதம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே, நினைத்த சொத்தை தங்களது பெயருக்கு மாற்றிவிட வேண்டும் என்ற அவசரம் மற்றும் ஆர்வம் மக்களிடம் இயல்பாகவே எழுந்துவிடுகிறது.
பொருளாதாரக் காரணங்கள்
விவசாயிகளின் முதலீடு: ஆனி மாதத்தில் அறுவடை முடிந்து, கையில் பணப்புழக்கம் இருக்கும் காலக்கட்டமாக இது அமைகிறது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் தங்கள் லாபத்தை நிலையான சொத்தாக மாற்ற நிலம் வாங்குவதில் முதலீடு செய்கிறார்கள்.
பள்ளிகள் திறப்பு மற்றும் குடும்பச் சூழல்: ஜூன் மாதத்தில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் தொடங்குவதால், தங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காகப் புதிய இடங்களுக்கு மாறும் குடும்பங்கள், இந்த மாதத்தில் வீடு அல்லது மனைகளை வாங்கிப் பதிய விரும்புகின்றனர்.
கூடுதல் டோக்கன்
கடந்த ஆண்டு ஆனி மாதத்தில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் நிலம் கிரையம் செய்ய பொதுமக்களின் வருகை வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகரித்தது. கடந்த ஆண்டு நடவடிக்கை: சாதாரண நாட்களில் ஒரு சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நாளொன்றுக்கு 100 முதல் 150 டோக்கன்கள் மட்டுமே ஆன்லைனில் வழங்கப்படும். ஆனால், ஆனி மாத சுப முகூர்த்த நாட்களின் தேவையை உணர்ந்து, தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை அதை 200 முதல் 300 டோக்கன்கள் வரை உயர்த்தி கூடுதல் டோக்கன்களை வழங்கியது. இதனால், பொதுமக்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பது தவிர்க்கப்பட்டது. இடைத்தரகர்களின் தலையீடு இன்றி, ஆன்லைன் மூலமாகவே எளிதாக டோக்கன் பெற முடிந்தது. அரசுக்கு முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக்கட்டணம் மூலம் மிக அதிக அளவில் வருவாய் கிடைத்தது.
ஆனி மாத சுப முகூர்த்த தினங்களில் தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் டோக்கன்களை வழங்குவது ஏன்?
தமிழக அரசின் மிக முக்கிய வருவாய் ஆதாரங்களில் ஒன்று பதிவுத்துறை ஆகும். ஆனி மாதத்தில் நடக்கும் அதிகப்படியான பதிவுகள் மூலம் அரசுக்குக் குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய வருவாய் கிடைக்கிறது. எனவே, மக்களின் வசதிக்காகவும், அரசின் வருவாயைப் பெருக்கவும் இந்த ஆண்டும் கூடுதல் டோக்கன்கள் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புகள் 100 விழுக்காடு உள்ளது. தற்போது பத்திரப்பதிவுத் துறை மென்பொருட்கள் மற்றும் ஆன்லைன் சேவைகள் STAR தளம் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், ஒரே நாளில் அதிகப்படியான ஆவணங்களைச் சரிபார்த்துப் பதிவு செய்யும் திறன் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் கூடுதல் டோக்கன்கள் வழங்குவது அரசுக்கு எளிதான காரியமாக இருக்கும்.
பொதுமக்களுக்கான சில ஆலோசனைகள்
ஆனி மாதத்தில் நிலம் கிரையம் செய்யத் திட்டமிடுபவர்கள் பின்வரும் விஷயங்களை முன்கூட்டியே கவனத்தில் கொள்வது நல்லது:
முன்கூட்டியே திட்டமிடுதல்: சுப முகூர்த்த நாட்கள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், ஆன்லைன் தளம் திறக்கும் போதே டோக்கன்களை முன்பதிவு செய்துவிட வேண்டும். கடைசி நேரப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்கவும்.
ஆவணங்களைச் சரிபார்த்தல்: கூட்ட நெரிசலில் ஆவணங்களில் தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பட்டா, வில்லங்கச் சான்றிதழ் (EC), மூலப்பத்திரங்கள் ஆகியவற்றை வழக்கறிஞர் மூலம் முன்கூட்டியே சரிபார்த்துத் தயாராக வைத்திருக்கவும்.
கூடுதல் நேர ஒதுக்கீடு: அரசு கூடுதல் டோக்கன்களை வழங்கினாலும், அலுவலகங்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், அன்றைய தினம் பிற வேலைகளைத் தவிர்த்துவிட்டுப் பத்திரப்பதிவிற்கு முழு நேரத்தையும் ஒதுக்குவது சிறந்தது.