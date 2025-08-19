1967, 77 தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது என்ன? விஜய் இதை குறிப்பிடுவது ஏன்?

TVK Vijay: நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி 2026ஆம் ஆண்டு நடக்கவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணம் செய்து வருகிறார். விஜய் முழுக்க முழ்க்க ரசிகர்களின் செல்வாக்கை நம்பி அரசியலில் குதித்துள்ளார் என்பது அனைவருக்குமே தெரிந்தது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் கட்சியின் முதல் மாநாட்டை நடத்தி, தங்களது எதிரி யார்? கொள்ளை, கட்சி கொடியில் இருக்கும் நிறத்திற்கான விளக்கம் உள்ளிட்டவைகளை கூறினார்.
தமிழகத்தில் நடக்கும் பரபரப்பான சம்பவங்களுக்கும் குரல் கொடுத்து வருகிறார். உதாரணத்திற்கு சமீபத்தில் நடந்த அஜித்குமார் லாக்கப் மரணம் போன்ற சம்பவங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி நிதி உதவி வழங்குவது போன்ற விஷயங்களை செய்து வருகிறார். ஆனால் இதுவரையில் களத்திற்கு வராமலேயே உள்ளார்.
நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 21) மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநாட்டை மதுரையில் நடத்துகிறார். அதில் அவர் என்ன பேசப்போகிறார் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. இதற்கிடையில் விஜய் ஜனநாயகன் படத்தில் நடத்தி வருகிறார். இப்படத்தின் சூட்டிங் முடிவடைந்த பின்னர் விஜய் முழுமையாக அரசியல் வேலைகளில் இறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் விரையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சூழலில், விஜய் சமீபமாக "1967 மற்றும் 1967 மற்றும் 1977 தேர்தல்களின் வெற்றி விளைவுகளை, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் இந்த மண்ணில் காணப் போகிறோம்" என முழக்கமிட்டு வருகிறார். அப்படி 1967 மற்றும் 1977ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசியலில் என்ன நடந்தது. தவெக தலைவர் விஜய் இதை அடிக்கடி குறிப்பிடுவது ஏன்? என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
1967, 77 தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது என்ன?
இந்தியா பிரிட்டிஸிடம் இருந்து 1947ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்தபோது சென்னை ராஜதானியில் தமிழ்நாடு இடம் பெற்றிருந்தது. அப்போதில் இருந்தே காங்கிராஸ் ஆட்சிதான் நடைபெற்று வந்தது. 1951ஆம் ஆண்டுதான் முதல் தேர்தல் நடைபெற்றது. ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார், குமாரசாமி ராஜா, ராஜாஜி, காமராஜர், பக்தவத்சலம் என அடுத்தடுத்து காங்கிரஸ் முதலமைச்சர்கள் ஆட்சியில் இருந்து வந்தனர்.
1967 தேர்தல் ஓர் திருப்புமுனை
இந்த நிலையில், 1967ஆம் ஆண்டு தமிழக தேர்தல் ஒர் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அந்த ஆண்டில் சி.என். அண்ணாதுரை தலைமையிலான திமுக அமோக வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. திமுக 137 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 51 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. இதுவரை தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி வரவில்லை. 1967 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அண்ணாதுரை முதலமைச்சரான நிலையில், அவர் 1969ஆம் ஆண்டு காலமானார். அதன்பின் கருணாநிதி முதலமைச்சர் ஆனார்.
1977ஆம் ஆண்டு தேர்தல்
இந்த சூழலில், எம்.ஜி.ஆர் திமுகவில் இருந்து பிரிந்து அதிமுக என்ற கட்சியை தொடங்கினார். அவர் 1977ஆம் ஆண்டுதான் எம்.ஜி.ஆர் முதல் பொதுத்தேர்தலை சந்திக்கிறார். இந்த தேர்தலில் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக, எம்.ஜி.ஆர் தலைமையிலான அதிமுக, காங்கிரஸ், ஜனதா உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் போட்டியிட்டன. இந்த தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆர் தலைமையிலான அதிமுக கட்சி அபார வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அதிமுக 130, திமுக 48, காங்கிரஸ் 27, ஜனதா 10 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து அதிமுக மற்றும் திமுக மட்டுமே மாறி மாறி தமிழகத்தை ஆட்சி செய்து வருகின்றன.
இதையே விஜய் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது, சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸை 1967ல் வீழ்த்தி புதிய கட்சியாக திமுக வந்தது போலும் பின்னர் 1977ல் திமுகவை வீழ்த்தி புதிய கட்சியாக அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தது போலும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் ஆட்சியில் இருக்கும் திமுகவை வீழ்த்தி ஓர் புதிய கட்சி (அதாவது இதுவரை தமிழகத்தை ஆளாத கட்சி) தவெக ஆட்சிக்கு வரும் என விஜய் கூறுகிறார். என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை 2026 தேர்தல் வரை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ரூ.1 கோடி தொழில் கடன்... இவர்களுக்கு மட்டும் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க: ஏழை மக்களுக்கு இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ