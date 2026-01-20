English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 'மைக் ஆஃப்...' சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்...? - ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்

Governor RN Ravi Walked Out: சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் மைக் பலமுறை அணைக்கப்பட்டு, அவர் பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை என்று ஆளுநர் மாளிகை அளித்துள்ள விளக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:32 AM IST

Reasons Behind Governor RN Ravi Walked Out: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இருந்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு செய்ததன் காரணங்களை தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகை அடுக்கி உள்ளது. மொத்தம் 13 காரணங்களை அடுக்கி, இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்து ஆளுநர் மாளிகை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்ட அறிக்கையில், ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வெளிநடப்பு செய்ததற்கு அடுக்கி உள்ள காரணங்கள் கீழ்வருமாறு: 

1. ஆளுநரின் மைக் மீண்டும் மீண்டும் அணைக்கப்பட்டு அவருக்குப் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

2. உரையில் ஏராளமான ஆதாரமற்ற கூற்றுகள், தவறான அறிக்கைகள் உள்ளன. மக்களை பாதிக்கும் பல முக்கியமான பிரச்சினைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

3. மாநிலம் 12 லட்சம் கோடிக்கு மேல் பெரிய முதலீடுகளை ஈர்த்ததாகக் கூறுவது உண்மையில்லை. வருங்கால முதலீட்டாளர்களுடனான பல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் வெறும் காகித அளவிலேயே உள்ளன. உண்மையான முதலீடு அதில் இல்லை. தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதில் சுணக்கம் கண்டுள்ளதை முதலீட்டு தரவுகள் காட்டுகின்றன. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டைப் பெறும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு நான்காவது இடத்தில் இருந்தது. இன்று அது ஆறாவது இடத்தில் தொடர போராடி வருகிறது.

4. பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரச்னை முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் போக்சோ பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் 55 சதவீதத்திற்கும் மேலாகவும், பெண்கள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள் 33 சதவீதத்திற்கு மேலாகவும் அதிகரித்துள்ளது. 

