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50 டன் தங்கத்தை விற்று பணமாக்கிய இந்திய குடும்பங்கள்! முக்கிய அப்டேட்

Gold News : தங்க விலை கடும் வீழ்ச்சி அடையும் என்ற பீதியில் 50 டன் அளவுக்கான தங்கத்தை இந்திய குடும்பங்கள் விற்று பணமாக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:26 PM IST
50 டன் தங்கத்தை விற்று பணமாக்கிய இந்திய குடும்பங்கள்! முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Why Indian Families Sold 50 Tonnes of Gold in 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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