/50 டன் தங்கத்தை விற்று பணமாக்கிய இந்திய குடும்பங்கள்! முக்கிய அப்டேட்

Gold News : தங்கம் எப்போதுமே இந்தியக் குடும்பங்களின் மிக முக்கியமான பாரம்பரிய சேமிப்பாகவும், ஆபத்துக் கால முதலீடாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், நடப்பு ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலாண்டில், இந்தியக் குடும்பங்கள் தங்களின் கைவசம் இருந்த சுமார் 50 டன் தங்கத்தை விற்று ரொக்கப் பணமாக மாற்றியுள்ளனர் என்ற அதிரடித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தங்கத்தின் விலை இன்னும் கடுமையாக வீழ்ச்சியடையக்கூடும் என்ற பயமே இதற்கு முக்கியக் காரணம் என்று எகனாமிக் டைம்ஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா புல்லியன் மற்றும் ஜூவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன் தரவுகளின்படி, கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் - ஜூன் 2026 காலகட்டத்தில் உள்நாட்டு நுகர்வோரின் தங்கம் விற்பனை 43% அதிகரித்துள்ளது. மார்ச் மாத கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டீஸ் ஆய்வறிக்கையின்படி, இந்தியக் குடும்பங்கள் வசம் சுமார் $5 டிரில்லியன் மதிப்புள்ள தங்கம் உள்ளது. சொத்துக்கள் அல்லாத அவர்களின் மொத்த சேமிப்பில் 65% தங்கம் நகை, நாணயங்கள், கட்டிகள் வடிவத்திலேயே இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 10 கிராம் தங்கம் 1.8 லட்சம் ரூபாய் என்ற உச்சத்தைத் தொட்ட நிலையில், தற்போது 1.4 லட்சம் என்ற அளவிற்கு விலை குறைந்துள்ளது. எனினும், வரும் நாட்களில் தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு 1.2 லட்சம் ரூபாய் வரை மேலும் வீழ்ச்சியடையக்கூடும் என்ற பயம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து IBJA தேசியச் செயலாளர் சுரேந்திர மேத்தா கூறுகையில், "தங்கத்தின் விலை மேலும் குறையக்கூடும் என்ற பயத்தால், நுகர்வோர் தற்போதைய விலையிலேயே லாபத்தை உறுதி செய்ய விரும்புகின்றனர். தங்கத்தை விற்று லிக்விட் கேஷ் எனப்படும் ரொக்கப் பணமாக மாற்றுவதற்கு இந்த அதிக விலை சூழலை இந்தியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்."
எம்சிஎக்ஸ் சந்தை நிலவரப்படி, 24 கேரட் தங்கம் 10 கிராம் 1,43,220 ரூபாய் என்ற அளவில் வர்த்தகமாகி வரும் வேளையில், இந்த தங்கம் விற்பனைப் போக்கு அதிகரித்துள்ளது. இதேபோன்றதொரு நிலவரத்தை பழைய தங்கத்தை நேரடியாக வாங்கும் முத்தூட் எக்சிம் நிறுவனமும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அவர்களின் தேசிய நெட்வொர்க்கில் பழைய தங்கம் வரத்து 40% அதிகரித்துள்ளது.
வீடுகளில் முடங்கிக் கிடந்த தங்கம் சந்தைக்கு விற்பனைக்கு வருவதால், நாட்டின் தங்கம் மறுசுழற்சி துறை பெரும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. சுத்திகரிப்பாளர்கள் மற்றும் நகை உற்பத்தியாளர்களுக்கு உள்நாட்டிலேயே தங்கம் தடையின்றி கிடைக்க இது வழிவகை செய்துள்ளது. உதாரணமாக, முத்தூட் எக்சிம் நிறுவனம் நுகர்வோரிடமிருந்து வாங்கும் பழைய தங்கத்தை 24 கேரட் தூய தங்கமாக சுத்திகரித்து, நகை மற்றும் நாணய உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.
தொழில் துறை வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, இந்தியர்கள் தங்கத்தை வெறும் கலாச்சார அடையாளமாக மட்டும் பார்க்காமல், ஒரு சிறந்த நிதிச் சொத்தாக பார்க்கத் தொடங்கியுள்ளனர் என்பதையே இந்தத் தங்கம் விற்பனைப் போக்கு காட்டுகிறது.
இந்தியா தனது தங்கம் தேவைக்காகப் பெருமளவு இறக்குமதியையே நம்பியுள்ளது. நிதி ஆண்டின்படி சுமார் 72.4 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள தங்கம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டில் 125-150 டன்னாக இருந்த மறுசுழற்சி தங்கம் அளவு, தற்போதைய விற்பனைப் போக்கின்படி 2026 ஆம் ஆண்டில் 200-250 டன்னாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நாட்டின் தங்கம் இறக்குமதிச் சுமையைக் குறைக்க ஓரளவிற்கு உதவும் எனத் தெரிகிறது.