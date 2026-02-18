5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026: தேர்தல் தேதி அறிவிப்பில் மாற்றம் ஏன்? முழு விவரம்

Election Date Announcement: தமிழகம் உட்பட 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதிகள் மார்ச் இரண்டாவது வாரத்தில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. மே மாதத்துடன் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால், ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் தேர்தல் நடத்தத் தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது. பள்ளித் தேர்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முறை அறிவிப்பு சற்று தள்ளிப்போகிறது.
தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை ஆயுட்காலம் இன்னும் சில மாதங்களில் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், இதற்கான தேர்தல் திருவிழா ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் களைகட்டப் போவது இப்போது உறுதியாகிவிட்டது. குறிப்பாக, தமிழக சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே 10-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதால், அதற்குள்ளாகவே தேர்தலை நடத்தி முடித்து புதிய அரசை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தேர்தல் ஆணையம் மிகத் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
மாநிலங்களின் பதவிக்காலம் எப்பொழுது முடிவடையும்?
தேர்தல் ஆணையத்தின் கணக்குப்படி, ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் வெவ்வேறு தேதிகளில் கெடு முடிவடைகிறது. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு..
1. தமிழ்நாடு மே 10, 2026
2. மேற்கு வங்கம் மே 7, 2026,
3. அசாம், மே 20, 2026
4. கேரளா, மே 23, 2026
5. புதுச்சேரி, ஜூன் 15, 2026
தேர்தல் தேதி ஏன் தள்ளிப்போகிறது?
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26-ஆம் தேதியே தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டன. ஆனால், இந்த முறை மார்ச் மாத நடுப்பகுதி வரை நாம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் போலிருக்கிறது. இதற்குப் பின்னணியில் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது. அதாவது, தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அந்தச் சமயத்தில் பள்ளி இறுதித் தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளதால், மாணவர்களின் படிப்பு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதைக் கருத்தில்கொண்டு தேர்தல் தேதியைச் சற்று தள்ளி வைக்கலாம் என மாநில அரசுகள் கொடுத்த பரிந்துரையைத் தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலித்து வருவதாகத் தெரிகிறது.
தற்போது தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு மாநிலமாகச் சுற்றுப்பயணம் செய்து, அங்கிருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் தயார் நிலையை மிகத் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள். அசாமில் ஏற்கனவே அதிகாரிகள் முகாமிட்டு ஆய்வுகளைத் தொடங்கிவிட்டனர்.
தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல்?
கடந்த முறை தமிழகம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. அதேபோல இந்த முறையும் தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறுமா அல்லது மாற்றங்கள் இருக்குமா என்பது மார்ச் மாத அறிவிப்பில் தான் தெரியும். எப்படியும் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு, மே மாத தொடக்கத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை இருக்கலாம் என அரசியல் நோக்கர்கள் கணித்து வருகின்றனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் நிலவரம்
தேர்தலுக்கு மிக முக்கியமானது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல். தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் திருத்தப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், வரும் பிப்ரவரி 23-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கத்திலும் பிப்ரவரி இறுதிக்குள் பட்டியல் தயாராகிவிடும். அசாமில் ஏற்கனவே கடந்த 10-ஆம் தேதியே பட்டியல் வெளியாகிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்னும் சில வாரங்களில் தேர்தல் காய்ச்சல் ஊர் முழுவதும் தொற்றிக்கொள்ளப் போவது உறுதி. உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்பதை இப்போதே சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
