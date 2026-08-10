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Explained : திமுக தோல்விக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்!

DMK : திமுக தோல்விக்கான காரணம் அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பேசப்படும் ஐந்து முக்கிய காரணங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 10, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:09 PM IST
Explained : திமுக தோல்விக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்!
Image Credit: DMK News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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