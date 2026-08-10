/Explained : திமுக தோல்விக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்!

DMK : தமிழ்நாட்டில் இம்முறை மீண்டும் திமுக ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சர்பிரைஸாக தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளாக இருந்த விசிக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்று, இப்போது ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்திலும், திமுகவின் தோல்விக்கான காரணங்களை பலரும் ஆராய்ந்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். விஜய் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுகவை எந்த இடத்தில் தோற்கடித்தது, திமுக தோல்விக்கான காரணங்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா ஆகியோரின் பாதையில் தமிழ்நாட்டில் சமூகநீதிப் பாதையில் கொள்கையுடன் பயணிக்கும் கட்சியாக அறியப்படும் திமுக, அந்தப் பாதையில் இருந்து விலகிச் சென்றதன் விளைவே இந்தமுறை அக்கட்சி தோற்றத்தற்கான மிக முக்கிய காரணம். சாதியை ஒழித்து சமத்துவத்தை சமூகத்தில் நிலைநாட்ட பாடுபடும் கட்சி என்ற நம்பிக்கையை, இடைநிலை சாதிகள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களிடம் திமுக இழந்துவிட்டது.
ஏனென்றால், திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் முதல் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் வரை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆதிக்க சாதியினரே திமுகவில் பல ஆண்டுகளாக கோலோச்சுகின்றனர். இதனால், கிராமங்கள் வாரியாக ஆதிக்க சமூகம் அல்லாத மக்களிடம் பெரும் அதிருப்தியை சம்பாதித்திருக்கிறது. திமுகவில் பதவியில் இருக்கும் ஆதிக்க சமூகத்தினர், இடைநிலை சாதியினரிடமோ, விளிம்பு நிலை சமூகங்களிடமோ நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. சாதிய வன்மத்துடனேயே பழகுகின்றனர். இதனால், திமுகவின் சாதி ஒழிப்பு முழக்கம் மக்கள் மத்தியில் எடுபடுவதில்லை. எல்லா கட்சியும் ஒன்னு தான் என்ற மன நிலையிலேயே மக்கள் திமுகவையும் அணுகுகின்றனர்.
மத அரசியலைப் பொறுத்தவரை திமுகவினரும், இந்துத்துவ அரசியலை முன்னெடுத்துச் செல்லும் பிரச்சாரக்காரர்களாகவே மாறிவிட்டனர். திமுகவினர் கோயில்களுக்கு செல்வதோ, கும்பாபிஷேகம் செய்வதையோ இங்கு யாரும் விமர்சிக்கவில்லை. ஆனால், தங்களின் கொள்கை அரசியல் எதிரி என கூறும் திமுக, இந்துத்துவ அரசியலுக்கு எதிரான திமுகவின் மத அரசியல் கொள்கையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் தோற்றேவிட்டது. திமுகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் முதல் கிளை நிர்வாகிகள் வரை பலருக்கும் பெரியார், அண்ணா கொள்கைகளை கொண்டு சேர்க்க எந்த முனைப்பும் காட்டுவதில்லை.
இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் திமுகவில் இருக்கும் மாவட்ட நிர்வாகிகள், கிளை, நகர நிர்வாகிகள், பெரியார் பெயரை மக்கள் மத்தியில் உச்சரித்து பேசவே தயக்கம் காட்டுகின்றனர். அதேநேரத்தில் இந்துத்துவ அரசியலை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் மிகப்பெரிய முனைப்பு காட்டுகின்றனர். ‘கோயில்கள் கூடாது என்பதல்ல, கோயில்கள் கொடியவர்களின் கூடாரம் ஆகிவிடக்கூடாது’ என்ற கலைஞரின் வசனம், பிரச்சாரம் எல்லாம் திமுகவினர் மத்தியில் வழக்கொழிந்த ஒன்றாக மாறிவிட்டது.
திமுகவினர் அரசியல் கூட்டம் எல்லாம் மக்கள் மத்தியில் அரசியலை விதைக்கும் கூட்டமாக இருந்த காலம் எல்லாம் மலையேறிவிட்டது. இப்போதெல்லாம் வெறுமனே அடையாள கூட்டங்களாக, அதாவது காசு கொடுத்து மக்களை கூட்டி வரும் கூட்டங்களாகவே இருக்கின்றனர். ’கொள்ளையடிச்ச பணத்தை தானே கொடுக்கிறாங்க, சும்மா போய்ட்டு வரலாம். யாரு நூறு ரூவானாலும் சும்மா கொடுப்பாங்க’ என திமுக கூட்டத்துக்கு அழைத்து வரப்படும் பெண்களே பேசிக்கொள்கிறார்கள். இந்த நரேட்டிவை உடைக்க திமுக எந்த நடவடிக்கையும் ஒருபோதும் எடுக்கவே இல்லை. அதனால் திமுக பிரச்சார கூட்டங்கள் எல்லாம் கடைகோடி மக்களிடம் சென்று சேரவில்லை.
கிராம கிளை, நகர கிளை அளவில் திமுகவின் பிரச்சாரம் எடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கான பிரச்சாரங்களில் முனைப்பு காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக, கல்வி கற்கும் மாணவ, மாணவிகளிடம் திமுகவின் கொள்கைகளை கொண்டு சேர்க்கும் பிரச்சார யுக்தியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த பிரச்சாரத்தை திமுக முன்னெடுக்கவே இல்லை. இன்றைய காலத்தில் திமுகவின் கொள்கை பிரச்சாரத்தை தேர்தல் காலத்தில் மட்டும் மேற்கொண்டால், அது நிச்சயம் எடுபடாது. மேலும், வெறும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக ஊடக பிரச்சாரமே தவெகவுக்கு கைகொடுத்துவிட்டதாக திமுக நம்பிக் கொண்டிருந்தால், திமுக தன்னை தானே ஏமாற்றிக் கொள்கிறது என்று தான் அர்த்தம்.
இது மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட். திமுக மீது வைக்கப்படும் ஊழல் நரேடிவை உடைக்க எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்கவே இல்லை. திமுக மூத்த தலைவர்கள், ஆட்சியின்போது அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் மீது வைக்கப்படும் ஊழல் புகார்கள் வெகுஜன மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க மிகப்பெரிய பிரச்சாரமே நடந்தது. அப்பிரச்சாரத்தை உடைக்க திமுக எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. நீதிமன்றத்தில் திமுகவினர் மீது எந்த ஊழல் புகாராவது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்ற திமுகவினரின் ஒற்றை பதிலை வெகுஜன மக்கள் நம்பவும் இல்லை. நம்பும்படி திமுகவினரும் நடந்து கொள்ளவில்லை.
ஏனென்றால், அந்தளவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் பிரச்சாரம் செய்தன. மேலும், திமுகவுக்கு எதிரான குடும்ப அரசியல் பிரச்சாரமும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதற்கு ஏற்ப திமுகவும் சாதாரண தொண்டர்களுக்கு எம்எல்ஏ சீட்டுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை. இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு, குதிரை வண்டிகாரருக்கு அண்ணா தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுத்து வெற்றி பெற வைத்தார் என்ற பேச்சை பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் என மக்கள் கேட்கின்றனர்.
கொள்கை பேசும் திமுகவை ஏற்காமல், தவெக-வை எந்த அடிப்படையில் மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என திமுகவினர் கேட்கலாம். மேலே சொல்லப்பட்ட காரணங்களினால் தமிழகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், இதைப் பார்த்து வளர்ந்த இளைய சமூகத்தினர் இயல்பாகவே திமுக, அதிமுக மீது அதிருப்தியில் இருந்தனர். அந்த அதிருப்தியே ’மாற்றம் வேண்டும்’ என்ற குரலுக்கு வலும் சேர்த்தது. இதை தன்னுடைய சினிமா புகழ் மூலம் உச்சத்தில் இருந்த விஜய் தனக்கான வாய்ப்பாக மடைமாற்றிக் கொண்டார். மக்கள், திராவிட கட்சிகளின் மீது இருந்த அதிருப்தியே தன்னெழுச்சியாக விஜய்க்கு வாக்களிக்க வைத்தது.
எனவே, திமுக, தங்களின் இழந்த செல்வாக்கை மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால், திமுகவின் ஆணிவேராக இருக்கும் கொள்கை அரசியலை திமுகவினர் மத்தியிலேயே கூர்த்தீட்டி, பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டுமே தவிர, மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினால், கால ஓட்டத்தில் கரைவதை தவிர வேறுவழியில்லை!