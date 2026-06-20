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'உத்தமர் செந்தில் பாலாஜி' திடீரென போலீசார் வந்தது ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின் தடாலடி பதில்

CTR Nirmalkumar Latest News : சென்னையில் உள்ள செந்தில் பாலாஜியின் வீட்டில் கரூர் போலீசார் விசாரணைக்கு வருகை தந்தனர். இதுகுறித்து மின்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அளித்த பதிலை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:24 PM IST
'உத்தமர் செந்தில் பாலாஜி' திடீரென போலீசார் வந்தது ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின் தடாலடி பதில்
Image Credit: Image Credits : CTR Nirmalkumar Latest News | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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செந்தில் பாலாஜி வீட்டுக்கு போலீசார் வந்தது ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின் பதில்
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