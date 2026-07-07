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கரூர் நெரிசல் வழக்கு: திமுக மனுவை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்.. காரணம் இதுதான்!

Karur Stampede Case: கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை தொடங்கியது. ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சு விசாரணையை பாதிக்கும் வகையில் இருந்ததாக திமுக தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. விசாரணையின்போது நீதிபதிகள் "நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக்க வேண்டாம்" என்று கருத்து தெரிவித்தனர். பின்னர் திமுக தனது இடையீட்டு மனுவை திரும்பப் பெற்றது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 07, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:27 PM IST
கரூர் நெரிசல் வழக்கு: திமுக மனுவை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்.. காரணம் இதுதான்!
Image Credit: File | Karur stampede case: DMK petition Supreme Court IndiaSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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