/கரூர் நெரிசல் வழக்கு: திமுக மனுவை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்.. காரணம் இதுதான்!

சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் முக்கிய முன்னேற்றமாக, ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணை இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடங்கியது. விசாரணையின்போது நீதிபதிகள் பல்வேறு முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியதுடன், "நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக மாற்றக் கூடாது" என்று கடுமையான கருத்தையும் பதிவு செய்தனர்.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஆதவ் அர்ஜுனா வெளியிட்ட சில கருத்துகள்:
திமுக தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி உச்சநீதிமன்றத்தில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
மேலும், ஆதவ் அர்ஜுனாவின் கருத்துகள்:
மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
நீதிபதிகள் கே.வி. விஸ்வநாதன் மற்றும் அலோக் ஆராதே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த மனுவை விசாரித்த போது, திமுக தரப்புக்கு கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியது:
மேலும், "தற்போது முதலமைச்சராக இருக்கும் விஜய் இந்த வழக்கின் எஃப்.ஐ.ஆர்-இல் (FIR) குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இல்லை" என்பதையும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
திமுக தரப்பு வழக்கறிஞர் ரஞ்சித் குமார் மற்றும் ஹுசேஃபா அகமதி ஆகியோர், "விசாரணை முடியும் வரை முதலமைச்சரோ அல்லது அமைச்சர்களோ இந்த வழக்கின் தகுதி (Merits) குறித்து பொதுவெளியில் பேசக் கூடாது" என வாதிட்டனர்.
இந்த விவகாரத்தில் தலையிட உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு கடுமையான தயக்கம் காட்டியதைத் தொடர்ந்து, திமுக தரப்பு தனது இடையீட்டு மனுவைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டது. அதே வேளையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்படியான பிற வழிகளைப் நாடிக் கொள்ள நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இந்த உத்தரவின் மூலம், திட்டமிட்டபடி ஜூலை 10 அன்று முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சந்திப்பதில் எந்த சட்டச் சிக்கலும் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
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தேதி
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என்ன நடந்தது?
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|ஜூலை 6, 2026
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|மனுவை விசாரிக்க நீதிமன்றம் மறுப்பு; திமுக தன் மனுவைத் திரும்பப் பெற்றது.