/விஜய் நிகழ்ச்சிக்கு கல்தா... எல். முருகன் நிகழ்வுக்கு வருகை - மேயர் பிரியா சொன்ன பதில்

Mayor Priya Latest News Updates : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்று சுமார் இரண்டு மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன. காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தவெக அரசின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளன. சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் ஆகியவை விஜய் ஆட்சியமைக்க மட்டும் ஆதரவளித்துள்ளன.
இந்த கட்சிகள் அனைத்தும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்ப்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்தன. அதுவும் ஐயூஎம்எல் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக திமுக உடன் பயணித்த கட்சியாகும். மதிமுகவும் தவெக முகாமில் அங்கமாகிவிட்டார்.
அப்படியிருக்க, திமுக கூட்டணியில் தற்போது தேமுதிக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட சிலரே உள்ளனர். இது ஒருபுறம் இருக்க, அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைய வாய்ப்பிருப்பதாக அரசல்புரசலாக செய்திகள் வெளி வருகின்றன. ஆனால், திமுக தலைமையோ, அதிமுக தலைமையோ அதுகுறித்த எவ்வித சிக்னலையும் அளிக்கவில்லை.
தவெக ஆட்சியை அமையவிடாமல் திமுக - அதிமுக இணைந்து ஆட்சியமைக்க திட்டமிட்டதாகவும், அதற்கு பின்னணியில் பாஜக கைக்கொடுத்ததாகவும் தவெகவினர் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். இதை திமுக, அதிமுக தரப்பில் மறுத்தும் வருகின்றனர்.
இன்றும் கூட அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அவரது செய்தியாளர் சந்திப்பில், "பாஜகவுடன் பேச்சு நடத்துவதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனே கூறிவிட்டார். ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கடைசி முயற்சியாக பாஜகவுடன் சேர முடிவு செய்துள்ளனர். யாருக்கு, எத்தனை பேருக்கு கேபினட் அமைச்சர் பதவி என்பதில்தான் போட்டி நடக்கிறது" என பேசியிருந்தார்.
இந்நிலையில், சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள தபால் நிலைய அலுவலகத்தில் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பாஸ்போர்ட் சேவை மையத்தை மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் திறந்துவைத்தார். இந்நிகழ்வில் வடசென்னை திமுக மக்களவை உருப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி, கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபு ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இதில், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியாவும் கலந்துகொண்டார். அண்மையில் சென்னையில் நடந்த சில நிகழ்வுகளில் மேயர் பிரியா பங்கேற்காமல் இருந்த நிலையில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பங்கேற்ற நிகழ்வில் திடீரென மேயர் பிரியா பங்கேற்றிருப்பது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது.
முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்கும் அரசு நிகழ்வுகளில், மேயர் பிரியாவுக்கு முறையான அழைப்பு விடுத்தும், அதை அவர் புறக்கணித்து வந்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.
சில நாள்களுக்கு முன் சென்னையில் நடைபெற்ற சுகாதாரத்துறை சார்ந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் பங்கேற்றார், அந்நிகழ்ச்சிக்கு மேயருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது, ஆனால் அவர் பங்கேற்கவில்லை.
கடந்த வாரம் முதலமைச்சர் விஜய் அவரது தொகுதியான பெரம்பூருக்கு வருகை தந்து பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கியிருந்தார். அந்நிகழ்வில் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் பங்கேற்றிருந்தார். ஆனால் அதிலும் மேயர் பிரியா பங்கேற்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
அதாவது மாநில அரசுகளின் நிகழ்வுகளில் உரிய அழைப்பு விடுத்தும் அவர் அதை தவிர்த்து வந்த நிலையில், மத்திய அரசின் பாஸ்போர்ட் சேவை மையத் திறப்பு விழாவில் மேயர் கலந்துகொண்டிருப்பது கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது.
இதுகுறித்து மேயர் பிரியாவிடம் செய்தியாளர்களே கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், "நான் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும்தான் கலந்துகொள்கிறேன்" என்று சொல்லி காரை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்.
மேலும், அவர் தவறவிட்ட சில நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிட்டு கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "அழைப்பு இல்லாமல் எப்படி போக முடியும்?" என கேட்டுவிட்டு அப்படியே காரில் ஏறிவிட்டார். மாநில அரசின் நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ளாமல், மத்திய அரசின் நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்வது ஏன் என செய்தியாளர் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்காமல் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.