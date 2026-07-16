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விஜய் நிகழ்ச்சிக்கு கல்தா... எல். முருகன் நிகழ்வுக்கு வருகை - மேயர் பிரியா சொன்ன பதில்

Mayor Priya Latest News : சென்னையில் முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்வுகளை மேயர் பிரியா தவிர்த்து வரும் நிலையில், எல்.முருகன் பங்கேற்ற நிகழ்வில் இன்று கலந்துகொண்டார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:41 PM IST
விஜய் நிகழ்ச்சிக்கு கல்தா... எல். முருகன் நிகழ்வுக்கு வருகை - மேயர் பிரியா சொன்ன பதில்
Image Credit: (L-R) Mayor Priya, CM Vijay | File Source : Instagram/@MayorPriya, X/@TNDIPRSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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