/மாணவி வீட்டில் உணவருந்திய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா... என்ன ஸ்பெஷல்?

Tiruvanamalai, Aadhav Arjuna News : திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி கிரிவலப் பாதை சமுத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் நவ்யாஸ்ரீ என்ற மாணவி. இவர் திருவண்ணாமலை நகராட்சி பெண்கள் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு வரை படித்து முடித்தார்.
பின்னர், திருவண்ணாமலை அரசு பள்ளியில் 12ஆம் படித்து முடித்தார். அந்த மாணவி, இப்போது கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்ஜி மருத்துவ கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். அதாவது, அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்களுக்கு இருக்கும் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் அவர் படித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.
மாநில அளவிலான சிறந்த பேச்சாளர் விருது, தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலமாக சிறந்த மாணவிக்கான விருது, முதலமைச்சர் திறனறிவு தேர்வில் தேர்ச்சி என அந்த மாணவி பல்வேறு பரிசுகளை வென்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்ட வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக, அம்மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சரான ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று வருகை தந்தார். தொடர்ந்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, மாணவி நவ்யாஸ்ரீ இல்லத்தில் மாணவி மற்றும் அவரது உறவினர்கள், பெற்றோர், தங்கை, தம்பி ஆகியோருடன் அமர்ந்து மதிய உணவை சாப்பிட்டார்.
மாணவியின் தாயார் தனது கைப்பட சமைத்த உணவினை அவருடன் இணைந்து தரையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டார். அவருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் ஆகியோரும் உணவு அருந்தினார். உணவு நன்றாக இருந்ததாக மாணவியின் தாயாரிடம் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மாணவியின் வீட்டு வாசலில் ஏராளமான தவெக தொண்டர்கள் குவிந்திருந்தனர். மேலும், அமைச்சர் ஆதவிடம் சிலர், மண் சரிவில் சிக்கி வீடுகளை இழந்த பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வீடுகளில் அடிப்படை வசதிகள் ஏதும் இல்லை எனவும் அதை சீர்செய்து தரும்படியும் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளிடம் சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், "பெண் கல்வியின் முக்கியத்தை உணர்த்தும் வகையில் அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் பயின்று சாதனை படைத்த மாணவிகள் இல்லத்திற்கு சென்று அவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக உணவருந்தி பாராட்டினேன்.
இதுபோன்ற முன்னுதாரணமான மாணவிகள்தான் தமிழ்நாட்டிற்கு தேவை. அதனால்தான் இதுபோன்று சாதித்த மாணவிகளின் இல்லத்தில் நானும் மாவட்ட ஆட்சியர், எஸ்.பி., போன்றோர் உணவு அருந்துவது எதிர்கால மாணவிகளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வாக உத்வேகமாக இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் ஆய்வு செய்த பின் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ், "திருவண்ணாமலை சாலையை விரிவுப்படுத்த, போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
மேலும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "ஏற்கெனவே, முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அதற்கான ஆய்வு கூட்டமும் நடந்தது. சட்டத்துறையில் ஏஜி, டெல்லியில் இருக்கும் சீனியர் வழக்கறிஞர்கள், அந்தந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்களுடன் நீண்ட ஆலோசனையை முதல்வர் மேற்கொண்டார். இதுகுறித்து அறிக்கையும் வெளியிட்டுள்ளார். முதல்வர் விஜய் இதுதொடர்பாக டெல்லியிலும் இதுசார்ந்த துறையினர் உடன் பேசி இருக்கிறார்" என்றார்.
தமிழக விவசாயிகளும், கன்னட விவசாயிகளும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றும்; தமிழர்கள், கன்னடர்கள் எப்போதும் தோழமையுடன் சகோதரத்துவத்துடன் இருக்கக்கூடிய நேரம் இது, காலம் இது என்றும் அவர் பேசியுள்ளார்.
அதேநேரத்தில், "உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை தாண்டி, ஒரு அணை கட்டுவது என்று சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாடு வந்து, உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய முடிவுகளுக்கு மாற்றுக் கருத்தாக இருக்கும். அதனால், உச்ச நீதிமன்றம் எப்போதும் நமக்கு நியாயமான தீர்ப்பையே கொடுக்கும்" என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
மாநில உரிமையை எப்போதும் தவெகவும் சரி, முதலமைச்சர் விஜய்யும் சரி நாங்களும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.