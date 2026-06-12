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மாணவி வீட்டில் உணவருந்திய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா... என்ன ஸ்பெஷல்?

Tiruvanamalai News : திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தந்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கல்லூரி மாணவி ஒருவரின் வீட்டில் உணவருந்தினார். இதுகுறித்து அவர் தெரிவித்த கருத்துகளை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:54 PM IST
மாணவி வீட்டில் உணவருந்திய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா... என்ன ஸ்பெஷல்?
Image Credit: Image Credits : Aadhav Arjuna | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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