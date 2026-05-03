விஜய் கிடையாது... தபால் ஓட்டுகளே இந்த தேர்தலின் கேம் சேஞ்சர் - ஏன் தெரியுமா?

TN Assembly Election 2026, Postal Votes: ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே நாளை 5 மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை உற்று கவனிக்கும். தமிழ்நாடு முதல் மேற்கு வங்கம் வரை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தேர்தல் பரபரப்பு அதிகமாகவே காணப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை (மே 4) நடைபெறுகிறது. நாளையே யார் யார் எந்தெந்த மாநிலங்களில் ஆட்சியமைக்கிறார்கள்? என்பது தெரியவந்துவிடும்.
எதிர்பார்ப்பில் 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்
மற்ற மாநிலங்களின் நிலவரம்: கேரளாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் காங்கிரஸ் ஆட்சியை கைப்பற்றுமா? அல்லது LDF 3வது முறையாக ஆட்சியமைக்குமா?; புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை கைப்பற்றுமா?, விஜய்யின் தாக்கம் என்ன?, அசாமில் பாஜக மீண்டும் அரியணை ஏறுமா?, அல்லது ஏதேனும் மேஜிக் நடக்குமா?; மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் தள்ளுமுள்ளுவில் முந்தப்போவது மம்தாவா? மோடியா? என ஒவ்வொரு மாநில தேர்தலும் அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் விஜய் ஃபேக்டர்: இதில் இருந்து தமிழ்நாட்டு ஒட்டுமொத்தமாகவே வேறுபட்டு நிற்கிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் நுழைவு. இவரது தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிடும் முதல் தேர்தலிலேயே தமிழகம் முழுவதும் 233 வேட்பாளர்களை நியமித்து, தனித்து களம் கண்டிருக்கிறது. நிச்சயம் இந்த தேர்தலின் கேம் சேஞ்சராக விஜய் இருப்பார் என பல்வேறு தேர்தல் கணிப்பாளர்கள், அரசியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர்.
தபால் வாக்குகளே கேம் சேஞ்சர்
இந்த தேர்தலில் விஜய் கேம் சேஞ்சராக பார்க்கப்பட்டாலும், உண்மையிலேயே பல தேர்தல்களில் தபால் வாக்குகளே கேம் சேஞ்சராக இருந்துள்ளது. கடுமையான மூன்று முனை, நான்கு முனை போட்டி இருப்பதால் வெற்றியாளர்களின் வாக்கு வித்தியாசம் குறைந்தளவிலேயே இருக்கும். எனவே, தபால் வாக்குகளும், அதில் செல்லுபடியாகும் வாக்குகளும் மிக முக்கியமாகும்.
தபால் வாக்குகளில் கவனிக்க வேண்டியவை
தபால் வாக்குகளே முதலில் எண்ணப்படும்: தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறையின்படி, வழக்கமாக தபால் வாக்குகள் முதலில் எண்ண ஆரம்பிக்கப்படும். தபால் வாக்குகள் ஒரு பக்கம் எண்ணப்பட்டு வரும், காலை 8.30 மணி முதல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படும். தபால் வாக்குகளும், EVM வாக்குகளும் தனித்தனி மேசையில் எண்ணப்படும். இந்த முறை தபால் வாக்குகள் முற்றிலும் எண்ணப்பட்ட பிறகே, கடைசி சுற்று EVM வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனநிலை தெரிந்துவிடும்: எனவே, ஒரு தொகுதியில் முதல் சுற்று முன்னிலை நிலவரத்தை தீர்மானிப்பது தபால் வாக்குகள்தான். தபால் வாக்குகள் யாருக்கு அதிகம் வருகிறதோ...? அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், போலீசார்கள், அதிகாரிகளின் மனநிலையும் தெரிந்துவிடும். தற்போது, மாற்றுத் திறனாளிகள், 85 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களும் தபால் வாக்குகளை செலுத்தி உள்ளனர்.
வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் சக்தி: வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, முன்னணி வேட்பாளர்கள் இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் மிக குறைவாக இருக்கும்போது, தபால் வாக்குகளே வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும். அதாவது, தபால் வாக்குகளில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம் கூட ஒட்டுமொத்த முடிவையே தலைகீழாக மாற்ற வாய்ப்புள்ளது.
தபால் வாக்குகளின் சிக்கல்கள்
- EVM-ல் வாக்களிப்பதில் பெரிய சிக்கல் இருக்காது, எளிமையாக வாக்களிக்கலாம். ஆனால் தபால் வாக்குகளில் நிறைய நடைமுறை சிக்கல் இருக்கின்றன. தபால் வாக்குகள் அதிகமாக செல்லாத வாக்குகளாக மாறும்.
- தபால் வாக்குகளுடன் 13A படிவம் கண்டிப்பாக இணைக்கப்பட வேண்டும். அப்படி இணைக்கப்படும் படிவம் முறையாக பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இருந்தாலோ அல்லது அரசிதழ் பதிவு பெற்றவரின் (Gazetted Officers) கையொப்பம் இல்லாமலோ இருக்கும்பட்சத்தில் அந்த வாக்கு செல்லாது என அறிவிக்கப்படும்.
- வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குவதற்கு முன்னர் வரை, அதாவது காலை 8 மணிவரை தபால் வாக்குகள் வரவேற்கப்படும். அதற்கு பின் வரும் தபால் வாக்குகள் ஏற்கப்படாது.
தபால் வாக்குகள் மறு எண்ணிக்கை - விதி என்ன?
ஒரு தொகுதியில் பதிவான தபால் வாக்குகளின் எண்ணிக்கையை விட, இரண்டு முன்னிலை வேட்பாளர்களுக்கு இடையிலான வாக்குகள் வித்தியாசம் குறைவாக இருக்கும்பட்சத்தில், அங்கு தபால் வாக்குகளை மீண்டும் கட்டாயம் வேண்டும் என்பது விதி.
2021 தேர்தலில் நடந்த சம்பவம்: 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் இந்த சிக்கல் வந்தது. திமுக வேட்பாளர் ஆர். காந்தி மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.எம். சுகுமார் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
அதிமுக வைத்த கோரிக்கை: வாக்கு எண்ணிக்கையின் இறுதிச் சுற்றில், திமுக வேட்பாளர் மிகக் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்தார். அப்போது அதிமுகவினர் மறு வாக்கு எண்ணிக்கையை கோரினர். அதிலும் தபால் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை வெற்றி வித்தியாசத்தை விட அதிகமாக இருந்ததால், விதிகளை சுட்டிக்காட்டி தபால் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ணினார்.
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அந்த விதிகளின்படி, தபால் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ண உத்தரவிட்டார். இறுதியில் அனைத்து தபால் வாக்குகளும் மீண்டும் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே திமுக வேட்பாளர் ஆர். காந்தி சுமார் 201 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
எதற்கு இந்த விதி...?
மின்னணு இயந்திரத்தில் தவறு நடக்க வாய்ப்பு குறைவு என்பதாலும், தபால் வாக்குகளில் கையொப்பம் சரிபார்ப்பு போன்ற மனிதத் தவறுகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதாலேயே இந்த விதி நடைமுறையில் உள்ளது.
வெற்றி வித்தியாசம் 100 அல்லது 200 என மிகக் குறைவாக இருக்கும்பட்சத்தில், தபால் வாக்குகளில் செல்லாதவை என அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு சில வாக்குகள் ஒட்டுமொத்த முடிவையே மாற்றக்கூடும் என்பதாலும் இந்த விதி கடுமையாக பின்பற்றப்படுகிறது. மற்ற தேர்தல்களை விட இந்த 2026 தேர்தலில் தபால் வாக்குகள் பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தும் எனலாம்.
