ராகுல் காந்தி தமிழகம் வராதது ஏன்? சீக்ரெட்டை உடைத்த பாஜக.. பரபரப்பு மேட்டர்!

TN Election Rahul Gandhi: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளன. இதனால், அனைத்து கட்சிளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கட்சி தலைவர்கள் மாவட்ட தோறும் சென்று, சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பாஜக சார்பில் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா முதல் மத்திய அமைச்சர் தேர்தல் களத்தில் இறங்கியுள்ளனர். அதோடு, இரண்டு மாதங்களில் பிரதமர் மோடி மூன்று முறை தமிழகத்திற்கு வந்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி
அதோடு இல்லாமல், ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி வர இருக்கிறார். ஆனால், இதற்கு நேர்மாறாக தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் தனது பரப்புரையை தீவிரப்படுத்தாமல் இருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சியின் முகமாக ராகுல் காந்தி இருக்கும் நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தல் பரப்புரைக்காக அவர் இன்னும் தமிழகம் வரவில்லை.
இதனால், பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறது. மேலும், கேரளா, அசாம் என பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் செல்லும் ராகுல் காந்தி, தமிழகம் பக்கமே அவர் தலை காட்டவில்லை. இதற்கு அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது. தமிழகத்தில் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க காங்கிரஸ் முயன்றதாக பேசப்பட்டது. இதனால், திமுகவிடம் காங்கிரஸ் அதிக தொகுதிகளை கேட்டு டிமாண்ட் செய்தும், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு எனவும் கேட்டு வந்தது.
காங்கிரஸ் உடன் சமூக உறவு இல்லையா?
இதனால், கடந்த தேர்தலை விட, இந்த தேர்தலில் 28 தொகுதிகளை ஒதுக்கியது. இதுபோன்ற சூழலில், சகோதரர் ஸ்டாலின் என குறிப்பிடும் ராகுல், இந்த வருடம் பிறந்தநாள் வாழ்த்தில் ஸ்டாலினை சகோதரர் என குறிப்பிடவில்லை. இது அவர்களுக்குள் இருக்கும் மனக் கசப்பை காட்டி இருக்கிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கூட புதுச்சேரியில் ராகுலும், ஸ்டாலினும் ஒரே நாளில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போதும் கூட, இருவரும் சந்தித்து கொள்ளவில்லை.
இது பேசும் பொருளாக மாறியது. மேலும், திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சமூக உறவு இல்லையா என்ற கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது. கேரளா, அசாம், புதுச்சேரியில் தேர்தல்கள் முடிந்த நிலையில், இன்னமும் ராகுல் காந்தி தமிழகம் வருவது குறித்த எந்த தகவலும் வெளிவரவில்லை. இந்தநிலையில், ராகுல் காந்தி தமிழகம் வராதது குறித்து விஜயதாரணி விமர்சித்துள்ளார்.
ராகுல் காந்தி தமிழகம் வராதது ஏன்?
விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி பாஜக வேட்பாளரும் பாஜக மாநில செயற்குழு உறுப்பினருமான விஜயதாரணி பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் எனது 13 ஆண்டு சாதனைகளை கூறி வாக்கு சேகரிக்க உள்ளேன். தமிழகத்தில் திமுகவும் காங்கிரசும் தான் மதவாத கூட்டணி. இவர்கள் தான் மதத்தை வைத்து சித்து வேலைகளை செய்து வருகிறார்கள்.
தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கும் காங்கிரசுக்கும் இடையே ரகசிய உறவு இருப்பதால் தான், தமிழகத்தில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தான் ராகுல் காந்தி தமிழக தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு வராததற்கு காரணம்" என தெரிவித்தார். இதற்கிடையில், நேற்று கூட உண்மையான காங்கிரஸ் எங்கள் பக்கம் தான் இருக்கிறது எனக் கூறினார். இது தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது.
