கரூர் சம்பவம் பற்றி பேசிய ரஜினி மற்ற நிகழ்வுகளுக்கு வாய் திறக்காதது ஏன்?

பொதுவாக சமூக மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து உடனடியாகவோ அல்லது விரிவாகவோ கருத்து தெரிவிக்காமல், ஒருவித மௌனத்தை கடைப்பிடிப்பவர் என்று அறியப்படுபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். ஆனால் கரூரில் நடந்த கோரமான கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து தனது வருத்தத்தை உடனடியாக பதிவு செய்துள்ளார். இந்த துயர சம்பவத்தில் 39 அப்பாவி உயிர்கள் பறிபோன நிலையில், ரஜினிகாந்தின் இந்த திடீர் கருத்து அரசியல் வட்டாரங்களிலும், பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பல்வேறு கேள்விகளையும், விவாதங்களையும் எழுப்பியுள்ளது.
ரஜினியின் உருக்கமான பதிவு
கரூர் வேலாயுதம்பாளையத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில், குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 39 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த சோக நிகழ்வு குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் பதிவிட்ட ரஜினிகாந்த், "கரூர் சம்பவம் என் நெஞ்சை உலுக்குகிறது. ஒரு பொதுக்கூட்டத்திற்கு சென்ற அப்பாவி மக்கள், இப்படி பரிதாபமாக உயிரிழந்திருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது," என்று தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் படிக்க: கொடி கட்டிய ஆம்புலன்ஸ், மின்தடை.. பல சந்தேகங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி!
ரஜினியின் கருத்து ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?
பல தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான பிரச்சனைகளுக்கு கூட, உடனடியாக கருத்து தெரிவிக்காத ரஜினிகாந்த், இந்த ஒரு சம்பவத்திற்கு மட்டும் உடனடியாக ஏன் கருத்து தெரிவித்தார் என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். சமூக வலைத்தளங்களில் ரஜினி பற்றி பதிவிடப்பட்டுள்ள பொதுவான கருத்துக்கள் பின்வருமாறு:
- இது ஒரு சாதாரண விபத்து அல்ல. 39 உயிர்கள், அதுவும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பின்மையால் பறிபோயிருப்பது, யாருடைய மனதையும் உலுக்க கூடிய ஒரு மாபெரும் மனித பேரவலம். இந்த நிகழ்வின் துயரம் மற்றும் மனிதாபிமான அடிப்படையிலேயே, ரஜினிகாந்த் தனது கருத்தை பதிவு செய்திருக்கலாம் என்று ஒரு சாரார் தெரிவித்துள்ளனர்.
- இந்த சம்பவம், நடிகர் விஜய் அவர்களின் அரசியல் பிரவேசத்தின் ஒரு முக்கிய கட்டத்தில் நடந்துள்ளது. ரஜினிகாந்த், அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்து, பின்னர் அதிலிருந்து பின்வாங்கினார். தற்போது, அவரது சக நடிகரான விஜய், தீவிர அரசியலில் இறங்கியுள்ள நிலையில், அவரது பயணத்தில் ஏற்பட்ட இந்த மிக பெரிய சோகம், ரஜினிகாந்தின் கவனத்தை ஈர்த்ததில் ஆச்சரியமில்லை என்று மற்றொரு தரப்பினர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
- தமிழ் திரையுலகின் ஒரு மூத்த கலைஞர் என்ற முறையிலும், சமூகத்தில் பெரும் செல்வாக்குள்ள ஒரு பிரபலம் என்ற முறையிலும், இத்தகைய பெரிய துயரத்திற்கு தனது இரங்கலை தெரிவிப்பது, ஒரு தார்மீக கடமையாக அவர் கருதியிருக்கலாம் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர்.
விமர்சகர்களின் கேள்வி
பல முக்கிய பிரச்சனைகளின் போது வாய் திறக்காத ரஜினிகாந்த், இந்த ஒரு சம்பவத்திற்கு மட்டும் ஏன் பேச வேண்டும்? என்பதே விமர்சகர்களின் முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. 13 உயிர்கள் பலியான தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு பிறகு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த், "சமூக விரோதிகளால்தான் போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது" என்று கூறியது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக அமைந்து, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மக்களின் வலியை புரிந்துகொள்ளாமல், அரசின் நிலைப்பாட்டிற்கு ஆதரவாக பேசியதாக அவர் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டன.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு பிறகு, தமிழகத்தில் நிலவிய அரசியல் குழப்பங்கள் மற்றும் பல்வேறு மக்கள் பிரச்சனைகளின் போதும், அவர் பெரும்பாலும் அமைதி காத்ததாகவே பார்க்கப்படுகிறது. திமுக தலைவர் கருணாநிதி மறைந்தபோது, அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இறுதி சடங்கில் கலந்துகொள்ளாததை ரஜினிகாந்த் விமர்சித்தார். ஆனால், இது போன்ற அரசியல் விமர்சனங்களை அவர் தொடர்ச்சியாக முன்வைப்பதில்லை. சமீபத்தில் நடந்த கள்ளச்சாராய மரணம் குறித்து கூட அவர் பேசவில்லை.
இந்த விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவிப்பது, எந்த ஆளும் கட்சிக்கும், எதிர்க்கட்சிக்கும் நேரடியான எதிர்ப்பை காட்டாது. "பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு" என்ற பொதுவான அக்கறையின் கீழ் கருத்துச் சொல்வது, சர்ச்சைகளற்ற, பாதுகாப்பான நிலைப்பாடு. "எதற்கும் பேசமாட்டார்" என்ற விமர்சனத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கா இது போன்ற பெரிய, தவிர்க்க முடியாத சோகங்களுக்கு மட்டும் கருத்து தெரிவித்து, தனது சமூக அக்கறையை வெளிக்காட்டும் ஒரு யுக்தியாக இது இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: 38 பேர் பலி.. கரூர் வருவாரா தவெக விஜய்.. வெளியான தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ