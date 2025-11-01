English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டது ஏன்...? காரணங்களை அடுக்கிய EPS!

Edappadi Palanisamy: செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டதன் காரணம் குறித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அதில் அவர் பேசியவற்றை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 1, 2025, 12:23 PM IST

செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டது ஏன்...? காரணங்களை அடுக்கிய EPS!

Edappadi Palanisamy: செங்கோட்டையன் கடந்த 6 மாதங்களாக கட்சிக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு வந்தார். கட்சித் தலைமைக்குத் எதிராக செயல்பட்டால் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டோம். பொதுக்குழுவில் முடிவெடுக்கப்பட்டு ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் யாரும் தொடர்பில் இருக்கக் கூடாது என அறிவித்தோம். கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் இல்லை, கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை செங்கோட்டையன் சந்தித்தார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Edappadi PalanisamyEPSSengottaiyanAIADMKTamilnadu

