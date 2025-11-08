English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூ.70 லட்சம் அபராதம் - கேரளாவில் நடப்பது என்ன?

தமிழக ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூ.70 லட்சம் அபராதம் - கேரளாவில் நடப்பது என்ன?

Tamil Nadu Omni Bus: தமிழக ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு கேரளாவில் லட்சக்கணக்கில் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக பிரச்னை எழுந்துள்ள நிலையில், இவ்விவகாரம் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:07 PM IST

தமிழக ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூ.70 லட்சம் அபராதம் - கேரளாவில் நடப்பது என்ன?

Tamil Nadu Omni Bus Issue: தமிழக பதிவு எண் கொண்ட ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு கேரள வட்டார போக்குவரத்து துறை லட்சக் கணக்கில் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, பல்வேறு ஆம்னி பேருந்துகளை பறிமுதல் செய்தனர். இதை எதிர்த்து, கோவை அருகே தமிழக – கேரள எல்லையான வாளையார் பகுதியில் 15-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ரூ. 3 லட்சம் வரை அபராதம்

பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து கேரளா மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகள் பெரும்பாலும் கோவை மாவட்டம் வழியாக செல்கின்றன. இந்த நிலையில், கேரள மாநில போக்குவரத்து அதிகாரிகள் எர்ணாகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக பதிவு எண் கொண்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மேலும், ஒவ்வொரு பேருந்துக்கும் தலா ரூ.2.5 லட்சம் முதல் ரூ.3 லட்சம் வரை அபராதம் விதித்துள்ளனர்.

வாளையாரில் நிறுத்தப்பட்ட பேருந்துகள்

இதனை எதிர்த்து, நேற்றிரவு (நவ. 7) 8 மணி முதல் கேரளாவிற்கு பேருந்துகளை இயக்க மாட்டோம் என ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் அறிவித்தனர். இதன் காரணமாக, சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து புறப்பட்ட பல பேருந்துகள் வாளையார் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டன.

பேருந்து உரிமையாளர்கள் சொல்வது என்ன? 

மத்திய அரசின் சுற்றுலா வாகன உரிமம் பெற்று நாடு முழுவதும் இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகள் மீதான இந்த நடவடிக்கை தவறானது என உரிமையாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர். மாநில சாலை வரி கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தும் வசதி இல்லாத நிலையில், கேரள போக்குவரத்து துறை கட்டாயப்படுத்துவது ஏற்க முடியாதது என்றும் தெரிவித்தனர்.

பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அதிருப்தியில் உரிமையாளர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் பயணிகள் பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு ஆதரவாக நின்றதை அடுத்து, பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பேருந்துகள் மீண்டும் கேரளாவிற்கு இயக்கப்பட்டன. ஆனால், சில பயணிகள் தாமதத்தைத் தாங்க முடியாமல், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பிற பேருந்துகளை ஏறி பயணத்தைத் தொடர்ந்தனர். இதனால் வாளயார் எல்லையில் ஒரு கட்டத்தில் பரபரப்பு நிலவியதோடு, பின்னர் சூழல் சீரானது.

ரூ.70 லட்சம் அபராதம்

இதுகுறித்து அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் நேற்று (நவ. 7) இரவு 8 மணிக்கு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இன்று (அதாவது நேற்று) தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா மாநிலத்திற்குச் சென்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளில், தமிழகத்தை மட்டும் சேர்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட  ஆம்னி பேருந்துகளை கேரளா போக்குவரத்து துறையினரால் திடீரென சிறைபிடிக்கப்பட்டு  அந்தப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்த பயணிகளை நடுவழியிலேயே இறக்கிவிடப்பட்டு கடுமையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர். இருப்பினும், சிறைபிடிக்கப்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு கேரளா போக்குவரத்து துறை 70 லட்சத்திற்கும் மேல்  அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நடவடிக்கை, இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான நீண்டநாள் நல்லுறவையும், பொதுப் போக்குவரத்து ஒத்துழைப்பையும் பாதிக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது.

ஐயப்ப பக்தர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்

இந்நிகழ்வை தொடர்ந்து இன்று ( அதாவது நேற்றிரவு 8 மணி) முதல் தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளை இயக்குவதில்லை என ஒரு மனதாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பொது போக்குவரத்து பாதிப்படையும். தமிழகத்தில் இருந்து சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு செல்லும் தமிழக பயணிகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும். இந்த விஷயத்தில் உடனடியாக தமிழக அரசும் கேரளா அரசும்  தலையிட்டு, இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான பொதுப் போக்குவரத்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கேரள போக்குவரத்துத் துறையின் விளக்கம்

இந்த விவகாரம் குறித்து கேரளா அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரள ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு தமிழகத்தில் வரி விதிக்கப்படுவதை போன்று, தமிழக பேருந்துகளுக்கும் கேரளாவில் சாலை வரி விதிக்க முடிவெடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இதுகுறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருந்த நிலையில், இணையதளத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக வரி வசூலிப்பதில் சிக்கல் எழுந்ததாகவும், தற்போது தொழில்நுட்பக் கோளாறு சீர் செய்யப்பட்டு, வரி வசூல் செயல்முறை தொடங்கியிருப்பதாகவும் கேரள போக்குவரத்துத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கேரளாவில் இனி ஒரு பேருந்தின் இருக்கைக்கு ரூ.3 ஆயிரத்து 300 சாலை வரியாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம், 36 இருக்கைகள் கொண்ட பேருந்துக்கு ரூ.1.20 லட்சம் சாலை வரியாக விதிக்கப்படும். இந்த வரி விவரங்கள் காலாண்டுக்கானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Omni BusKeralaTamilnaduTamil News

