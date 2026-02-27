TNSTC | இனி அரசுப் பேருந்துகளில் 'பாட்டுக்கு' தடா: தமிழக அரசின் அதிரடி உத்தரவு பின்னணி என்ன?

தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்து செய்திகள்: தமிழகத்தில் தினசரி லட்சக்கணக்கான சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் அரசுப் பேருந்துகளில், இனி பயணத்தின் போது இசை ஒலிக்கக் கூடாது என போக்குவரத்துத் துறை மிகத் தெளிவான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. பயணிகளின் அமைதியான பயணம் மற்றும் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை, சமூக வலைதளங்களிலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசுப் பேருந்துகளில் இசை ஒலிக்க தடை ஏன் விதிக்கப்பட்டது?, அதன் பின்னணி என்ன? போன்ற விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
புகார் மற்றும் பின்னணி என்ன?
கடந்த சில காலங்களாகவே, அரசுப் பேருந்துகளில் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் அதிக சத்தத்துடன் பாடல்களை ஒலிக்க விடுவதாகவும், இதனால் பேருந்திற்குள் ஒருவித இரைச்சல் சூழல் நிலவுவதாகவும் பயணிகளிடமிருந்து புகார்கள் குவிந்த வண்ணம் இருந்தன. குறிப்பாக, நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ளும் மூத்த குடிமக்கள், தேர்வுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடுகளால் அவதிப்படுவோருக்கு இந்த அதிகப்படியான சத்தம் பெரும் மன உளைச்சலைத் தருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் தமிழக அரசு
வெறும் சத்தம் மட்டுமல்லாது, இந்தப் புதிய கட்டுப்பாட்டிற்குப் பின்னால் மிக முக்கியமான பாதுகாப்பு காரணங்கள் ஒளிந்துள்ளன. பேருந்தை இயக்கும்போது ஓட்டுநர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான பாடல்களைக் கேட்பது, சாலை மீதான அவர்களது கவனத்தை திசைதிருப்ப வாய்ப்புள்ளது. சாலையில் மற்ற வாகனங்கள் எழுப்பும் ஹாரன் சத்தம் அல்லது அவசர கால ஊர்திகளின் சைரன் ஒலிகள் ஓட்டுநரின் காதுகளில் தெளிவாக விழுந்தால் மட்டுமே விபத்துகளைத் தவிர்க்க முடியும். நடத்துநர் அல்லது பயணிகள் அவசரத் தேவைக்காக ஓட்டுநரை அழைக்க முற்படும்போது, பாடல்களின் சத்தம் தடையாக இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் உத்தரவு
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையின்படி, பணி நேரத்தில் ஓட்டுநர்களும் நடத்துநர்களும் எவ்வித ஆடியோ சாதனங்களையும், குறிப்பாக மொபைல் போன்களில் பாடல்கள் கேட்பதையோ அல்லது பேருந்திலுள்ள ஸ்பீக்கர்களைப் பயன்படுத்துவதையோ முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கான எச்சரிக்கை
பொதுப் போக்குவரத்து என்பது வெறும் சேவை மட்டுமல்ல, அது ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களின் பாதுகாப்பை உள்ளடக்கியது. எனவே, விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
தணிக்கைக் குழு சோதனை மேற்கொள்ள உத்தரவு
இந்த உத்தரவு வெறும் காகிதத்தோடு நின்றுவிடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய, ஒவ்வொரு பணிமனையின் கிளை மேலாளர்கள் மற்றும் தணிக்கைக் குழுவினர் திடீர் சோதனைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் சோதனைச் சாவடிகளில் இந்த ஆய்வுகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எது எப்படியோ, நீண்ட நேரப் பயணத்தில் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்து வேடிக்கை பார்த்தபடி பாடல்களை ரசிப்பது ஒரு ரகமான அனுபவம் என்றாலும், பாதுகாப்பான பயணமே அனைவரின் முதன்மைத் தேவை என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.
