/தமிழ்நாட்டில் கள் விற்பனை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது...? அரசுக்கு நீதிபதி பரபர கேள்வி

Toddy Sales, Madurai High Court : தமிழகத்தில் கள் இறக்குவது குறித்து தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெருமாள் சேட் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
"எனது மகன் மணிகண்டனை தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் காவல் உதவி ஆய்வாளராக இசக்கிராஜா மற்றும் போலீசார், பனைத் தோப்புக்கு அழைத்துச் சென்று, மரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள பானைகளில் கள் உள்ளதா அல்லது பதநீர் உள்ளதா என சோதிக்க கட்டாயப்படுத்தினார்.
அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கிராஜா, எனது மகனான மணிகண்டனை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். இந்த வழக்கை போலீசார் விசாரித்தால் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காது. எனவே இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனுவை ஏற்கனவே நீதிபதி பி.புகழேந்தி விசாரித்தார். மேலும், இந்த வழக்கில் புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் இந்த வழக்கை விசாரணை செய்யக்கூடாது எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தார். விசாரணை அதிகாரியான துணை ஆட்சியர், சீலிடப்பட்ட கவரில் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். இதையடுத்து நீதிபதி, அறிக்கையை படித்து பார்க்க கால அவகாசம் தேவை எனக்கூறி விசாரணையை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு, இன்று (ஜூன் 8) நீதிபதி புகழேந்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி சுப்பையா தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய, கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், "நமது அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரி, கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கள் விற்பனைக்கு அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. கனிமம், டாஸ்மாக் உள்ளிட்டவைகளில் அரசு கவனம் செலுத்துகிறது, வருவாய் ஈட்டுகிறது.
கள் விற்பனையை அரசு ஏன் அனுமதிக்க கூடாது. அரசு செயல் திட்டத்தை வகுத்து கல் விற்பனைக்கு அனுமதிக்கலாம், வருவாயும் கிடைக்கும். எனவே, இதுகுறித்து அரசு தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.
மேலும், சிபிஐ விசாரணை கோரியது தொடர்பாக உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் எனக் கூறி நாளை மறுதினம் (ஜூன் 10) விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அடுத்து உள்ள மருதமுத்தூர் பகுதியில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சட்டவிரோதமாக கள் விற்பனை நடைபெறுவதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் ஆலங்குளம் உதவி காவல் ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா, போலீசாருடன் அப்பகுதியில் திடீர் சோதனையை மேற்கொண்டதாக தெரிகிறது.
இந்த நிலையில் சட்ட விரோதமாக கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக கூறி, மணிகண்டன் என்பவருக்கும் உதவி காவல் ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா என்பவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இந்த வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறிய நிலையில் இருவரும் தோட்டத்தில் கட்டி உருண்டு சண்டையிட்டுள்ளனர்.
இதனை தொடர்ந்து மணிகண்டன் அருகில் உள்ள கட்டையால் உதவி காவல் ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜாவை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்காப்புக்காக இசக்கிராஜா தான் வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் மணிகண்டனை இரண்டு காலிலும் சுட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.