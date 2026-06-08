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தமிழ்நாட்டில் கள் விற்பனை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது...? அரசுக்கு நீதிபதி பரபர கேள்வி

Toddy Sales : தமிழ்நாட்டில் கள் விற்பனையை ஏன் அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் டாஸ்மாக் மூலம் ஈட்டும் வருவாயை கள் விற்பனையிலும் ஈட்டலாமே என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:32 PM IST
தமிழ்நாட்டில் கள் விற்பனை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது...? அரசுக்கு நீதிபதி பரபர கேள்வி
Image Credit: Image Credit : Toddy Sales (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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