/ரூ.48,000 கோடி வருமானமாம்....ரூ.500 கோடி மட்டும் சம்பளமா?...டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சொல்லும் ‘ரகசியங்கள்’!

Tasmac Staff issue தமிழ்நாட்டோட முதுகெலும்பே டாஸ்மாக் வருமானம்தானு சொல்லப்படுவதுண்டு. மற்ற துறைகளை காட்டிலும் அதிக லாபம் தரும் துறையாக இந்த துறை இருப்பது உண்மைதான் என்பது போலத்தான் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சரி, இந்த பிரம்மாண்ட லாபம் யாருக்கெல்லாம் போய் சேருகிறது ? அரசுக்கு இதில் எவ்வளவு லாபம்? டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் ?. கொஞ்சம் டாஸ்மாக் கடைக்குள்ள போய் கள நிலவரத்தை பார்த்தால் அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
தோராயமாக, ஆண்டுக்கு டாஸ்மாக்கோட வருமானம் ரூ.48 ஆயிரம் கோடி வரைக்கும் சொல்லப்படுது. இதல, டாஸ்மாக் ஊழியர்களோட ஒட்டுதொத்த சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?. வருஷத்துக்கே 500 கோடி ரூபாய் தான்னு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சொல்றாங்க. ‘ஆஆஆ’னு வாய பொளக்குற அளவுக்குத்தான் இருக்கு கள யதார்த்தம். கிட்டத்தட்ட 47 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மிச்சமிருக்கிறது. அதில், எங்களுக்கு போதுமான சம்பளத்தை அரசால் தரமுடியாதா என்கிறார்கள் ஊழியர்கள்.
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இதெல்லாம் தெரிஞ்சு சங்கம் என்ன பண்ணுதுனு ஒரு கேள்வி இருக்குல. அதுக்கும் ‘உச்’ கொட்டி கவலைய தெரிவிக்கிறாங்க டாஸ்மாக் ஊழியர்கள்.
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சிஐடியூ, ஏஐடியூசி, உள்ளிட்ட மூன்று சங்கங்கள் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஊழியர்களுக்காக இந்த சங்கங்கள் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையில் மட்டுமே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.
முந்தைய திமுக ஆட்சியிலும் சரி, இப்போதைய தவெக ஆட்சியிலும் சரி. டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் பிரச்சனை மட்டும் தீர்ந்தபாடில்லை. குறிப்பாக, இந்த ஆட்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியது குறித்து டாஸ்மாக் சங்கங்களிடம் எந்தவித ஆலோசனையிலும் ஈடுபடவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் அடி ஆழ்மனதில் இருப்பது என்ன ?
1. சூப்பர்வைசர் சம்பளம் 14,500 ரூபாய் கிட்ட. கடைல வேலை செய்றவங்க சம்பளம் 11,500 ரூபாய். இதுல எப்படிங்க நாங்க குடும்பம் நடத்த முடியும்..?
2. பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா, பார் உரிமையாளர்களிடம் கமிஷன், உடைந்த பாட்டில்களுக்கு பணம் பெறுவது, சில பாட்டில்களை கணக்கில் காட்டாமல் சம்பாரிப்பது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் எங்கள் மீது உண்டு. இவ்ளோ கம்மியான சம்பளத்துல நாங்க என்னதான் செய்ய முடியும்...?
3. இப்படியெல்லாம் எங்களை செய்ற நிலைமைக்கு தள்ளிட்டு, ஊதியம் கேக்குற தார்மீக உரிமையை அரசே தட்டிப்பறிக்குது. சங்கங்களும் எங்களை கண்டுக்கல. வேற என்னதான் செய்யுறது நாங்க....
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4. இது எல்லாத்தையும்விட கொடுமை...அரசு, மேல் அதிகாரிகள் செய்ற தந்திரமான தப்புகளுக்குகூட கடைல வேலை செய்ற நாங்கதான் பலியாடா இருக்கோம். மது அருந்த வர மதுப்பிரியர்கள், மேல பெருசா தப்பு பண்றவங்களோட கோபத்த காட்டுறதுக்கு சரியான ஆளா நாங்க தான் அவங்க கண்ணு முன்னால நிக்குறோம். இதனால, டெய்லியும் எவ்ளோ பிரச்சனைகளைல சமாளிக்கிறோம் தெரியுமா...
5. 717 டாஸ்மாக் கடைய மூடுறது பெருசா செய்தியா ஆவுது. அது ஆல்டெர்னேட்டிவா வேற இடத்துல சத்தமில்லாம திறக்குறது செய்தியா ஆவாது. அப்படி மூடப்பட்ட கடைகள்ல வேலை செஞ்சவங்களோட நிலைமை, அவங்க வாழ்க்கை முறை எப்படி மாறி இருக்கு தெரியுமா ?
6. டாஸ்மாக் பிரச்சனைய மேலோட்டமா பாக்க கூடாது; கீழ்மட்ட நிலைல இருந்து, அமைச்சர் வரைக்கும் இருக்க அத்தனை பேரோட அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும். உண்மையா என்ன பிரச்சனையோ அத தீர்க்கணும். கடைய சாத்துரது...அத கொண்டாடுறதுலாம்....வெறும் அரசியல்தான்; மாற்றமில்ல.
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சரி, டாஸ்மாக் கடை உட்கட்டமைப்பு பிரச்சனை, ஊதிய பிரச்சனை, தனியார்மயப்படுத்தப்படுமா போன்ற பிரச்சனைகளெல்லாம் தாண்டி, டாஸ்மாக்கில் விற்கப்படும் மதுவின் தரம் எப்படி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மதுப்பிரியர்களிடையே ஒரு சொலவடை உண்டு. "பாண்டிச்சேரி சரக்கு..பேங்களூர் சரக்கு...ஃபாரின் சரக்கு"னு பெருமையா சொல்லிக்கொள்வது உண்டு. யாராவது, வெளிமாநிலத்தவங்க இது ‘தமிழ்நாட்டு சரக்கு’னு பெருமையா சொல்லி பாத்துருக்கீங்களா...நம்ம டாஸ்மாக் மதுவின் தரம்...அதனுள் புரண்டோடும் ஊழலை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.!