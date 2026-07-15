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ரூ.48,000 கோடி வருமானமாம்....ரூ.500 கோடி மட்டும் சம்பளமா?...டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சொல்லும் ‘ரகசியங்கள்’!

Tasmac issue: பாட்டிலுக்கு மேல ஏன் 10 ரூபா வாங்குறாங்க ? அதுக்குப்பின்னால எவ்ளோ பிரச்சனை இருக்கு ? டாஸ்மாக் பிரச்சனைல அவ்ளோ சிக்கல் இருக்குனு புலம்புறாங்க. ‘உள்ள’ என்னதான் நடக்குதுனு பாக்கலாம். 

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 15, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:05 PM IST
ரூ.48,000 கோடி வருமானமாம்....ரூ.500 கோடி மட்டும் சம்பளமா?...டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சொல்லும் ‘ரகசியங்கள்’!
Image Credit: image source (x)Source: Bureau

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நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

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ரூ.48,000 கோடி வருமானமாம்....ரூ.500 கோடி மட்டும் சம்பளமா?...டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் சொல்ல
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