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தூத்துக்குடியில் சூறாவளி... அரைமணி நேரத்தில் அலறவிட்ட மேகங்கள் - தமிழ்நாட்டில் இது அரிது ஏன்?

Thoothukudi Tornado : தென் மாவட்டமான தூத்துக்குடியில் நேற்று அரிதிலும் அரிதான சூறாவளி ஏற்பட்டது. இதன் வீடியோக்களும், புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. சூறாவளி என்றால் என்ன? ஏன் அவை தமிழ்நாட்டில் அரிதானவை? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:34 AM IST
தூத்துக்குடியில் சூறாவளி... அரைமணி நேரத்தில் அலறவிட்ட மேகங்கள் - தமிழ்நாட்டில் இது அரிது ஏன்?
Image Credit: Image Credit : Thoothukudi Tornado | Image Source : Screengrab - X/@praddy06

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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