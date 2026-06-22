/தூத்துக்குடியில் சூறாவளி... அரைமணி நேரத்தில் அலறவிட்ட மேகங்கள் - தமிழ்நாட்டில் இது அரிது ஏன்?

Thoothukudi Tornado : தென் மாவட்டங்களில் முக்கிய தொழில்கள் நிறைந்த மாவட்டமாக அறியப்படுவது தூத்துக்குடி மாவட்டம். வற்றாத தாமிரபரணி ஜீவநதி தூத்துக்குடியிலும் பாய்கிறது. இங்குள்ள துறைமுகம், உப்பளங்கள், அனல் மின் நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்டவை தூத்துக்குடிக்கு பெரும் பொருளாதாரத்தை வழங்கி வருகின்றன.
அந்த வகையில், தூத்துக்குடியில் நேற்று (ஜூன் 21) அரிய இயற்கை நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது. அதாவது இதற்கு முன் தூத்துக்குடியில் யாரும் பார்த்திராத நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. தூத்துக்குடியே நேற்று சுமார் அரைமணி நேரத்திற்கு பெரும் பதற்றத்திற்கு உள்ளாக்கியது.
தூத்துக்குடியை நேற்று கருமேகங்கள் சூழ்ந்தன. அந்த கருமேகங்களில் இருந்து மெல்லிய மற்றும் துவைத்த துணிகளை முறுக்கியது போன்ற வடிவத்தில் மேகக்கூட்டம் கீழே இறங்கி, தரையில் புழுதியைக் கிளப்பி, சட்டென ஒரு சூறாவளியாக உருவெடுத்தது. தென்னிந்திய பகுதிகளில் இதுபோல் சூறாவளி ஏற்படுவது என்பது மிக மிக அரிதானவை.
தூத்துக்குடியின் புதுக்கோட்டை மற்றும் வாகைக்குளம் பகுதியில் நேற்று மாலை 5 மணியளவில் இந்த சூறாவளி ஏற்பட்டுள்ளது. பகலில் நன்கு வெப்பமாக இருந்த தூத்துக்குடியில் திடீரென வாகைக்குளம் - புதுக்கோட்டை பகுதியில் இடியுடன் மழை பெய்தது.
சூறாவளி காரணமாக வாகைக்குளம் டோல்கேட் பக்கத்தில் உள்ள மினி தீம் பார்க்கில் கூரைகள் பறந்தன. கூரைகள் பறந்து தீம் பார்கில் உள்ள செயற்கை அருவிகளில் குளித்துக்கொண்டிருந்தவர்களின் மீது விழுந்தது. இதனால் 6 பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அவர்களுக்கு சிறு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
தூத்துக்குடி - பாளையங்கோட்டை டோல்கேட் கூரையையும் சூறாவளி விட்டுவைக்கவில்லை. அந்த கூரைகள் அருகில் இருந்து மின்சார கேபிள்களில் பட்டு மின்தடையை ஏற்படுத்தியது. 30 நிமிடங்கள் வரை நீடித்த சூறாவளி வலுவிழந்த பின்னர் தூத்துக்குடி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது.
தூத்துக்குடியில் ஏற்பட்ட இந்த திடீர் சூறாவளியால், நல்வாய்ப்பாக உயிர் சேதங்கள் ஏதும் நிகழவில்லை. பொருட் சேதமும் பெரியவில் இல்லை. அதேநேரத்தில் பலவீனமான சூறாவளியாக இருந்தாலும் அவை நிச்சயம் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை என்றும் வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் உள்பட பலராலும் தூத்துக்குடி சூறாவாளி உறுதிசெய்யப்பட்டன. அதேவேளையில் அதன புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் பதிவிடப்பட்டன. இதுகுறித்து பிரதீப் ஜான் அவரது X பதிவில் மூன்று வீடியோக்களை வெளியிட்டு, "தூத்துக்குடியில் அபூர்வமாக சூறாவளி ஏற்பட்டது. இது அரிதிலும் அரிதானது" என பதிவிட்டிருந்தார்.
Rare Tornado in Thoothukudi. This is rarest of the rarest.— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) June 21, 2026
Credits to the concerned. pic.twitter.com/PP3ONCjOc0
வானிலை ஆய்வாளர் நவதீப் தஹியாவும் பல வீடியோக்களை சரிபார்த்து உறுதிசெய்தார் என செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அந்த வீடியோக்களை பார்க்கும்போது, மெல்லிய புனல் வடிவத்தில் சூறாவளி தரையில் சுற்றிச் சுழன்றது தெரிந்தது. இருப்பினும் அது சிறிதாகவும் பலவீனமாகவும் தென்பட்டது.