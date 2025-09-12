English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய் சனிக்கிழமை மட்டும் பிரச்சாரம் செய்வது ஏன்? காரணத்தை சொன்ன நிர்மல் குமார்

TVK Vijay Political Tour: சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறாரே என்ற கேள்விக்கு தவெக துணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் பதில் அளித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:58 PM IST
  • செப். 13 முதல் விஜய்யின் சுற்றுப்பயணம் தொடங்குகிறது.
  • டிச. 20இல் அவரது சுற்றுப்பயணம் நிறைவடைகிறது.
  • சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

Trending Photos

யுவராஜ் சிங் டூ அஸ்வின்: ஓய்வுக்குப் பின் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடிய 7 இந்திய வீரர்கள்!
camera icon8
Indian cricketers overseas leagues
யுவராஜ் சிங் டூ அஸ்வின்: ஓய்வுக்குப் பின் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடிய 7 இந்திய வீரர்கள்!
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
camera icon11
Eps Pension
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்
FD திட்டம்: வட்டியை அள்ளித் தரும் இந்த 5 சிறு நிதி வங்கிகள் - நோட் பண்ணுங்க!
camera icon8
fixed deposits
FD திட்டம்: வட்டியை அள்ளித் தரும் இந்த 5 சிறு நிதி வங்கிகள் - நோட் பண்ணுங்க!
விஜய் சனிக்கிழமை மட்டும் பிரச்சாரம் செய்வது ஏன்? காரணத்தை சொன்ன நிர்மல் குமார்

TVK Vijay Political Tour: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் திருச்சியில் மக்களை சந்தித்து தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நாளை (செப். 13) முதல் தொடங்குகிறார். திருச்சியில் நாளை காலை மரக்கடை பகுதியில் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் விஜய் பெரம்பலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

இதற்கு காவல்துறையின் அனுமதி கேட்டு இருந்த நிலையில் மூன்று மாவட்டங்களிலும் தலா 20க்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், துணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்று வருகிறது.

TVK Vijay: எக்கச்சக்க நிபந்தனைகள் 

இந்த நிலையில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் திருச்சியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "விஜய்யின் ஒரு நாள் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி பெற 12 நாட்கள் திருச்சியில் முகாமிட்டு நடவடிக்கைகள் எடுத்த பிறகு இந்த அனுமதி கிடைத்துள்ளது. திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் செய்ய 20க்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்சியில் பிரச்சாரம் செய்ய 23 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் இதுபோன்று நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படவில்லை. அதிமுக பிரச்சாரம் செய்தது, அவர்களுக்கு எவ்வித நிபந்தனையும் இன்றி அனுமதி வழங்கப்பட்டது. விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது கட்சியினர் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை எங்களது கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களாக  வழங்கியுள்ளார்.

TVK Vijay: கர்ப்பிணிகள், முதியவர்கள் வர வேண்டாம்

கர்ப்பிணி பெண்கள், பெரியவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாததை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே தொலைக்காட்சி நேரலைகள் மூலமாக விஜய்யின் வருகையை பார்க்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். எனினும் இது பொதுவெளியில் நடத்தப்படும் பிரச்சார கூட்டம், யாரையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. கர்ப்பிணி பெண்கள், பெரியவர்கள் வராததை உறுதி செய்ய வேண்டுமென காவல்துறை நிபந்தனை விதித்துள்ளது.
 
குச்சி, கொம்பு போன்றவை வைத்திருக்கக் கூடாது எனவும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சியினர் கொடியை கூட வைத்திருக்கக் கூடாது என நிபந்தனை விதித்துள்ளனர். அறிவாலயத்தில் ஒரு வாரம் யோசித்து இது போன்ற நிபந்தனைகளை விதித்தார்களோ என எண்ணத் தோன்றுகிறது. பாஜக கூட்டணியில் உள்ள அதிமுகவிற்கு கூட இது போன்ற நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படவில்லை, அவர்களுக்கு எளிதான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டது.

TVK Vijay: தவெகவுக்கு மட்டுமே தானாக கூட்டம் கூடுகிறது

எவ்வளவு அடக்குமுறைகள் வந்தாலும் அவை அனைத்தையும் தாண்டி தலைவரின் பிரச்சாரப் பயணம் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்படும். சட்ட போராட்டங்கள் மட்டுமே எங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளது அனைத்திலும் சட்ட போராட்டம் நடத்தியே வெற்றி பெறுவோம். காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒத்துழைக்க தயாராக இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு மேல் இடத்தில் இருந்து தொடர்ந்து அழுத்தம் வருகிறது.

காலையில் எங்களிடம் பேசும்போது அனுமதி வழங்கி விடுவோம் என்ற ரீதியில் பேசக்கூடிய அதிகாரிகள் மாலையில் 10, 15 கேள்விகளோடு தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆளும் கட்சிக்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தை கண்டால் பயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழக  மக்கள் ஆதரவு பெற்ற ஒரே தலைவராக விஜய் உள்ளார். வேறு எந்த கட்சிக்கும் தானாக கூட்டம்  கூடுவதில்லை. எங்களது கட்சிக்கு மட்டுமே நாங்கள் கூட்டாமல் தானாக கூட்டம் கூடுகிறது" என பேசினார்.

TVK Vijay: ஏன் சனிக்கிழமை மட்டும் பிரச்சாரம்?

மேலும் சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறாரே என்ற கேள்விக்கு, "பள்ளி குழந்தைகள் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் பல்வேறு பண்டிகைகள் வர இருப்பதால் வார இறுதி நாட்களில் மட்டும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு நாள் பிரச்சாரத்திற்கே 12 நாட்கள் அதே பகுதியில் முகாமிட்டு அனுமதியை பெற வேண்டி இருக்கிறது. இதுபோன்ற காரணங்களால் சனிக்கிழமை மட்டும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது" என்றார்.

மேலும் படிக்க | தவெக-வின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணம்: நாலாபுறமும் விமர்சனம், விவரம் இதுதான்..!

மேலும் படிக்க | வாரம் ஒருநாள் மட்டும் மக்களைச் சந்திக்கும் விஜய்

மேலும் படிக்க | திருச்சியில் விஜய்க்கு ரூம் இல்லை! தவெக எடுத்த புது ரூட்! திமுக நெருக்கடி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
tvk vijayTVK President VijayTVKNirmal KumarTamil News

Trending News