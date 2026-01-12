கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் முக்கிய திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai). அண்மையில் தான் தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்தது. ஏற்கனவே 1.13 கோடி பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருந்த நிலையில், கூடுதலாக 17 லட்சம் பெண்கள் இப்போது சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், மொத்தம் 1.30 கோடி பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களின் வங்கி கணக்கிலேயே வரவு வைத்துவிடுகிறது. இந்தியளவில் பல மாநிலங்களில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டாலும், தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே மிகச் சிறப்பாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், இத்திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி சுமார் 28 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் விண்ணப்பித்தனர். ஆனால், அவர்களில் 17 லட்சம் பெண்கள் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
புதிய பயாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டது எப்படி?
புதிய பயனாளிகளை தேர்வு செய்வதில் தமிழ்நாடு அரசு, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்காக வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை உறுதியாக கடைபிடித்தது. அதன்படி, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் விதிமுறைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்தவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அனைத்து தகுதிகளையும் கொண்ட புதிய ரேஷன் கார்டு பெற்ற பெண்கள், ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டு பெற்றிருந்தும் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தவர்கள், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
யாருடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டது?
ரூபாய் 2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டு வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்கள், குடும்பத்தில் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டி வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்பவர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டி தொழில் வரி செலுத்துவோர், ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெறும் மாநில, ஒன்றிய அரசு ஊழியர்கள் / பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் / வங்கிகளின் ஊழியர்கள், வாரியங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், கூட்டுறவு அமைப்புகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் அவற்றின் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களின் விண்ணப்பம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டது.
மேலும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் (ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர்களைத் தவிர). அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர்கள், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவர்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களின் விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படவில்லை.
சொந்தப் பயன்பாட்டுக்கு கார், ஜீப், டிராக்டர், கனரக வாகனம் போன்ற நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்துள்ளவர்கள், ஆண்டுக்கு ரூ.50 இலட்சத்திற்கும் மேல் ஆண்டு விற்பனை (Annual turnover) செய்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) செலுத்தும் தொழில் நிறுவன உரிமையாளர்கள் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களின் விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படவில்லை.
தகுதியில்லாத பயனாளிகளை அரசு எப்படி கண்டுபிடித்தது?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களின் வீடுகளுக்கு ஒருமுறைக்கு இருமுறை, அரசு பணியாளர்கள் நேரடியாக சென்றுள்ளனர். விண்ணப்பித்தவர்களின் கணவர் ஆதார் கார்டு தகவல்களை வைத்து வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்களா? என்பதை உறுதிபடுத்தியுள்ளனர். குறிப்பாக, வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்து லோன் வாங்கியவர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தால் அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படவில்லை.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?
அதேநேரத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா? என்றால், அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால், ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் மேல்முறையீடு செய்ய தமிழ்நாடு அரசு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது. எல்லா தகுதிகளும் இருப்பதாக நீங்கள் நினைத்தால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியிருக்கும் என நினைப்பவர்கள், உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு சென்று மேல்முறையிடலாம். இந்த தகவலை அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார். இருப்பினும், இந்த விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனைக்கு எவ்வளவு நாட்களுக்குள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும், எப்போது பதில் கிடைக்கும்? என்ற தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் அரசு சார்பில் வெளியிடப்படவில்லை.
