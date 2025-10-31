English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கணவரை கொன்று கழிவறையில் புதைத்த மனைவி.. 50 நாள் கழித்து வெளியான மர்மம்! நடந்தது என்ன?

கணவரை கொன்று கழிவறையில் புதைத்த மனைவி.. 50 நாள் கழித்து வெளியான மர்மம்! நடந்தது என்ன?

புதுக்கோட்டை திருமயம் அருகே பழனிவேலு என்ற நபர் 50 நாட்களுக்கு முன் மாயமான வழக்கில் அதிர்ச்சிகரமான திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 31, 2025, 04:31 PM IST

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் அருகேயுள்ள மல்லாங்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பழனிவேலு (55). இவர் பல ஆண்டுகளாக உடலில் கொழுப்புக் கட்டி நோயால் அவதிப்பட்டு வந்தார். இவர் மனைவி மகாலட்சுமி (44), இரு மகள்கள் தமிழ்செல்வி (25), சாரதா (20) ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார். குடும்பத்தில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதாக ஊரார் கூறியுள்ளனர்.  

சில மாதங்களுக்கு முன், பழனிவேலு திடீரென காணாமல் போனார். இது குறித்து அவரது சகோதரி காவிரி, மகாலட்சுமியிடம் கேட்டபோது, “அவர் கோவையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்” என பதில் அளித்தார். ஆனால் பல நாட்கள் கடந்தும் பழனிவேலுவை தொடர்புகொள்ள முடியாததால் காவிரிக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.  

இதையடுத்து அவர் நமணசமுத்திரம் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்படி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கினர். விசாரணையின் போது, மகாலட்சுமியின் வாக்குமூலங்களில் முரண்பாடுகள் தென்பட்டன. இதனால் போலீசார் தீவிரமாக கேட்டறிந்தபோது, அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல் வெளியாகியது.  

போலீசாரிடம் மகாலட்சுமி அளித்த வாக்குமூலத்தில், “கணவருடனான குடும்ப தகராறில் ஏற்பட்ட கோபத்தின் பேரில் அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தினேன். அதில் அவர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தார். பின்னர் என்ன செய்வது என்பதில் பதற்றமடைந்த நான், மகள்களுடன் சேர்ந்து வீட்டின் அருகிலிருந்த கழிவறை அருகே குழி தோண்டி உடலை புதைத்தோம்,” என கூறி உள்ளார். 

மகாலட்சுமி, தமிழ்செல்வி, சாரதா மூன்று பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களை பழனிவேலுவின் உடலை புதைத்ததாக கூறிய இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.  இந்த கொலையால் சிற்றூரில் பெரும் அதிர்ச்சி நிலவி வருகிறது. “சில குடும்ப தகராறுகள் இத்தனை பெரிய விபரீதமாக மாறிவிடக்கூடும் என்பதற்கே இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு,” என்று அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர்.  

PudukkottaiMurderwife killed husbandcrime

