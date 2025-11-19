English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை 'ராதாகிருஷ்ணன்' திடீர் மரணத்தால் ஷாக் - வெடிக்கும் சர்ச்சை

12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை 'ராதாகிருஷ்ணன்' திடீர் மரணத்தால் ஷாக் - வெடிக்கும் சர்ச்சை

Radhakrishnan Wild Elephant Death: கடந்த அக். 25ஆம் தேதி நீலகியில் இருந்து திருநெல்வேலியின் வனப்பகுதிக்கு கொண்டுவந்து விடப்பட்ட காட்டு யானை ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று உயிரிழந்தது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 19, 2025, 10:16 AM IST
  • யானை இங்கு விடப்பட்டு 24 நாள்களில் மரணம்.
  • இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
  • யானை சாலையில் உயிரிழந்து கிடக்கும் புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை 'ராதாகிருஷ்ணன்' திடீர் மரணத்தால் ஷாக் - வெடிக்கும் சர்ச்சை

Radhakrishnan Wild Elephant Death In Tirunelveli: நெல்லை மாவட்டம்  அம்பாசமுத்திரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள அப்பர் கோதையார் வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் சார்பாக கொண்டு வந்து விடப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் யானை உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. கனமழையால் சுமார் 20 அடி உயரத்தில் இருந்து வழுக்கி விழுந்து யானை இறந்ததாக தகவல் கூறப்பட்டாலும், நேற்று (நவ. 18) முதல் அம்பாசமுத்திரம் வனத்துறையினர் மவுனம் காத்து வருகின்றனர். 

நீலகிரியில் மனிதர்களை கொன்ற ராதாகிருஷ்ணன் காட்டு யானை நெல்லை கோதையாறு வனப்பகுதியில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் தேதி அன்று வனத்துறையினர் கொண்டுவந்து விட்டுச்சென்றனர். காட்டுக்குள் விடப்பட்ட 24 நாட்களில் யானை உயிரிழந்ததால் பெரும் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

Radhakrishnan Wild Elephant: 12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஓவேலி பகுதியில் ராதாகிருஷ்ணன் என பெயரிடப்பட்ட காட்டு யானை தொடர்ந்து மனிதர்களைத் தாக்கி வந்தது. ராதாகிருஷ்ணன் காட்டு யானையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வனத்துறையினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்தனர். இந்த யானை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 12 பேரை கொன்றுள்ளது. எனவே பிடிபட்ட யானையை முதுகலை புலிகள் காப்பகத்தில் பிரத்தியேக மரக்கூண்டில் வைத்து அமைதிப்படுத்தினர்.

Radhakrishnan Wild Elephant: நெல்லைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட 3வது காட்டு யானை 

பின்னர் கடந்த அக்டோபர் 25ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே உள்ள அப்பர் கோதையார் வனப்பகுதியில் ராதாகிருஷ்ணன் யானையை கொண்டு வந்துவிட்டனர். ஏற்கனவே இதே பகுதியில் தேனி மாவட்டத்தில் மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த அரிக்கொம்பன் மற்றும் புல்லட் ஆகிய காட்டு யானைகளும் விடப்பட்டன. அந்த வகையில் மூன்றாவதாக ராதாகிருஷ்ணன் யானையும் விடப்பட்ட நிலையில், நேற்று ராதாகிருஷ்ணன் யானை உயிரிழந்ததாக வெளியான தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Radhakrishnan Wild Elephant: சுப்ரியா சாஹூ வெளியிட்ட வீடியோ

கோதையார் வனப்பகுதியில் விடப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் யானையை வனத்துறையினர் ரேடியோ காலர் மற்றும் ட்ரோன் உதவியுடன் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர். இதற்காக 50க்கும் மேலான பணியாளர்கள் அந்த பணியில் ஈடுபட்டனர். யானை அங்கு இயல்பாக இருப்பதாக வனத்துறை செயலாளர் சுப்ரியா சாஹூவும் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார்.

Radhakrishnan Wild Elephant Death: 24 நாட்களில் மரணம்

இது போன்ற சூழ்நிலையில் காட்டுக்குள் விடப்பட்ட 24 நாட்களில் யானை உயிரிழந்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து விசாரித்த போது, தற்போது கோதையாறு மாஞ்சோலை பகுதியில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், ராதாகிருஷ்ணன் யானை நேற்று பள்ளத்தில் வழுக்கி விழுந்ததில் முகம் கழுத்து பகுதியில் ரத்தம் வெளியேறி உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் யானை சாலையில் உயிரிழந்து கிடப்பது தொடர்பான புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி உள்ளது.

Radhakrishnan Wild Elephant Death: சர்ச்சைக்கு காரணம் என்ன?

இதற்கிடையில் கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி யானையை திருநெல்வேலிக்கு கொண்டு வருவதில் வனத்துறை அதிகாரிகள் தாமதம் ஏற்படுத்தியதாகவும், அதனால் கூடுதல் மயக்க ஊசி செலுத்தியதில் யானை உடல் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் யானையை வனப்பகுதியில் இறக்கிவிடும்போது காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் இது குறித்து வனத்துறையினர் தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த ஒரு தகவலையும் வெளியிடவில்லை. இது இந்த விவகாரத்தில் கூடுதல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

TIRUNELVELIElephant RadhakrishnanNellaiNilgiriTamilnadu

