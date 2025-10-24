வாணியம்பாடி: இரவில் உலாவும் ஒற்றை காட்டு யானை, அச்சத்தில் மக்கள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டம்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த தும்பேரி ஊராட்சி அண்ணா நகர் பகுதி மலை அடிவாரத்தில் வசித்து வருபவர்கள் விவசாயிகள் முருகேசன் மற்றும் கோவிந்தராஜ். இவர்கள் தங்களுடைய விவசாய நிலங்களில் வாழை, தென்னை,
நெற்பயிர் மற்றும் வேர்கடலை பயிரிட்டு விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.
ஒற்றைக் காட்டு யானை
இந்நிலையில் கடந்த 2 நாட்களாக இரவு நேரங்களில் ஆந்திரா வனப்பகுதியில் இருந்து உணவு தேடி ஒற்றைக் காட்டு யானை அண்ணாநகர் பகுதியில் உள்ள கோவிந்தராஜ் மற்றும் முருகேசன் என்பவரின் விவசாய நிலங்களில் புகுந்து வாழை மரங்கள், தென்னைச் செடிகள், நெற்பயிர், வேர்கடலை செடிகள் ஆகியவற்றை சேதம் செய்துள்ளது.
தகவல் அறிந்த வாணியம்பாடி வன சரக அலுவலர் குமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர் விரைந்து சென்று பட்டாசுகளை வெடித்து யானையை காட்டு பகுதிக்கு விரட்டிடியுள்ளனர்.
யானை நடமாடத்தை கண்காணிக்கும் வனத்துறையினர்
மேலும் விவசாய நிலங்களுக்குள் வராமல் இருக்க யானை நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 28 மற்றும் 29 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் இரவு நேரங்களில் இதே விவசாயிகளின் நிலங்களில் புகுந்து ஒற்றை யானை வாழை, தென்னை, நெற்பயிர்,வேர்கடலை ஆகியவற்றை சேதப்படுத்தி சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
பெரிய அளவில் நட்டம்
தற்போது யானை விவசாய நிலங்களில் புகுந்து பயிர்களை சேதம் செய்துள்ளதால் தங்களுக்கு பெரிய அளவில் நட்டம் ஏற்பட்டு விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டு வருவதாகவும், யானைகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் வராமல் இருக்க வனப்பகுதியை ஒட்டி தடுப்புகள் அமைத்து விவசாயிகளுக்கும், விவசாய நிலங்களுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
